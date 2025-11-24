Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe điện

VinFast VF3 tại Việt Nam có bản cải tiến, giá 302 triệu đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
24/11/2025 10:30 GMT+7

VinFast VF3 bản cải tiến không thay đổi nhiều về diện mạo nhưng có bổ sung trang bị tiện nghi, gia tăng trải nghiệm cho người dùng xe, giá 302 triệu đồng.

Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ ăn khách của hãng xe Việt Nam VinFast VF3 có bản cải tiến đi kèm mức giá niêm yết 302 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

Đáng chú ý, dù không thay đổi về thiết kế tổng thể hay thông số vận hành, nhưng theo thông tin rò rỉ từ đại lý; VinFast VF3 bản cải tiến bổ sung nhiều tiện ích, công nghệ mà người dùng mong chờ từ lâu.

Trong đó, nổi bật phải kể đến vô-lăng xe làm mới hoàn toàn, sử dụng thiết kế có các rãnh giúp cầm nắm tự nhiên hơn, đồng thời bổ sung nút đàm thoại rảnh tay. Chi tiết nhỏ này giúp việc thao tác khi lái xe trong đô thị đông đúc trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, vật liệu và độ hoàn thiện vô-lăng cũng tốt hơn.

VinFast VF3 có bản cải tiến tại Việt Nam, thêm trang bị giá 302 triệu đồng - Ảnh 1.
VinFast VF3 có bản cải tiến tại Việt Nam, thêm trang bị giá 302 triệu đồng - Ảnh 2.

VinFast VF3 bản cải tiến chủ yếu bổ sung tiện nghi bên trong ca-bin xe, trong đó đáng chú ý có kết nối Apple CarPlay và Android Auto

ẢNH: VINFAST

Một điểm nâng cấp quan trọng khác phải kể đến là việc bổ sung Apple CarPlay và Android Auto. Đây là tính năng đã xuất hiện trên phiên bản VF3 đang phân phối tại thị trường Indonesia nhưng trước đây chưa có ở phiên bản đầu tiên trình làng Việt Nam. Thay đổi này được xem là bước đi cần thiết khi nhu cầu kết nối điện thoại thông minh ngày càng trở thành tiêu chuẩn trên các dòng xe phổ thông. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập bản đồ, nghe nhạc, nhắn tin hoặc dùng trợ lý giọng nói trực tiếp trên màn hình giải trí mà không cần thao tác trên điện thoại.

Đánh giá nhanh VinFast VF 3

Ngoài các bổ sung tính năng, tiện ích kể trên; VinFast VF3 bản cải tiến nhìn chung vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế từ bản tiền nhiệm. Hình ảnh rò rỉ cho thấy, mẫu ô tô điện mini này không có thay đổi về tùy chọn màu sắc hay thiết kế ngoại thất; điều này cho thấy lần cải tiến này tập trung chủ yếu vào tiện nghi thay vì chỉnh sửa thiết kế.

Xe vẫn hướng đến phong cách vuông vức, nhỏ gọn, phù hợp với di chuyển trong đô thị. Kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.622 (mm), chiều dài cơ sở 2.075 mm.

Về vận hành, VinFast VF3 duy trì trang bị cụm pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 215 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn nội bộ của hãng. Động cơ điện công suất khoảng 30 kW đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị. Thời gian sạc nhanh từ 10% - 70% vẫn duy trì ở mức 36 phút khi sử dụng trạm sạc DC phù hợp. Đây là những thông số được đánh giá đủ dùng cho mục đích di chuyển ngắn và trung bình trong thành phố, nhóm đối tượng khách hàng mà VinFast VF3 hướng đến.

VinFast VF3 có bản cải tiến tại Việt Nam, thêm trang bị giá 302 triệu đồng - Ảnh 3.

Kiểu dáng, thiết kế VinFast VF3 không thay đổi so với bản tiền nhiệm

ẢNH: VINFAST

Việc VinFast bổ sung các tính năng thực dụng như CarPlay và Android Auto cho VinFast VF3 được cho là cần thiết; giúp mẫu xe này duy trì sự hấp dẫn mà không làm thay đổi lợi thế về giá. Nhất là trong bối cảnh các mẫu xe điện giá rẻ khác trên thị trường cũng dần gia tăng trang bị nhằm cải thiện sức cạnh tranh.

Số liệu bán hàng từ VinFast cho thấy, tính lũy kế từ đầu năm nay đến hết tháng 10.2025, VinFast VF3 ghi nhận doanh số cộng dồn đạt 36.005 xe; vẫn đang là mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

