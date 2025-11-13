Hiện nay, VinFast đã phát triển 12 dòng xe điện, trong đó có 9 mẫu mã đang bán ra thị trường. Dải sản phẩm này trải dài ở nhiều phân khúc, từ các mẫu VF-Series, gồm: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 đến những dòng xe phục vụ khách hàng kinh doanh như Herio Green, Nerio Green và Limo Green. Các mẫu xe điện còn lại đang được hãng đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao đến tay khách Việt trong thời gian tới.

Dưới đây là 3 mẫu xe điện VinFast sắp đến tay khách Việt:

VinFast Minio Green

Tháng 1.2025, hãng xe điện Việt Nam giới thiệu 4 dòng xe dành cho khách hàng kinh doanh dịch vụ. Trong đó đáng chú ý có mẫu Minio Green - mẫu xe hoàn toàn mới xếp trong phân khúc minicar, hướng đến khách hàng sử dụng trong đô thị với không gian tối ưu cho 4 người ngồi. Có thể nói, Minio Green mới là "át chủ bài" để đấu với xe điện Trung Quốc - Wuling Mini EV.

VinFast Minio Green đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, sắp được bán ra thị trường ẢNH: HỘI MINIO GREEN

Sau khi nhiều hình ảnh xe thử nghiệm được hé lộ, đến giữa tháng 9.2025 vừa qua, VinFast Mino Green chính thức xuất hiện trước công chúng trong diện mạo chỉnh chu. Có thể, đây sẽ phiên bản thử nghiệm cuối cùng trước khi mẫu xe này đi vào giai đoạn sản xuất, bàn giao khách hàng.

Theo kế hoạch, Minio Green bắt đầu bàn giao từ tháng 12 năm nay, lùi 4 tháng so với dự kiến trước đó. Nguyên nhân đến từ việc VinFast nâng cấp pin cho mẫu xe này từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, giúp phạm vi hoạt động tăng lên 210 km sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp tốc độ sạc, giúp nạp từ 10 - 70% pin chỉ trong 30 phút.

Dù vậy, Minio Green vẫn giữ nguyên công suất mô-tơ điện 27 mã lực và sạc nhanh công suất tối đa 12 kW.

VinFast EC Van

Nhắm đến mảng xe thương mại, VinFast giới thiệu mẫu xe tải điện cỡ nhỏ EC Van vào tháng 5.2025. Đến cuối tháng 10 vừa qua, mẫu xe này đã xuất hiện trên đường thử với ngoại hình, nội thất tương đối hoàn thiện. Việc tung ra dòng xe tải điện cỡ nhỏ đồng nghĩa với việc VinFast đang muốn lấn sân sang thị trường xe tải đô thị, vốn là sân chơi của các mẫu xe Nhật Bản, Trung Quốc.

Hình ảnh thực tế VinFast EC Van được chụp lại cho thấy tổng thể của xe khá nhỏ gọn ẢNH: EC VAN CLUB

Về tổng thể, EC Van có kích thước nhỏ gọn, chiều dài tối đa chỉ hơn 3,7 mét, giúp vận hành linh hoạt trong đô thị. Ngoài ra, xe được thiết kế tối ưu khoang hàng với thể tích 2.600 lít nên khoang cabin khá nhỏ gọn, chỉ có một hàng ghế.

VinFast trang bị cho mẫu xe tải điện này mô-tơ công suất 40,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Ngoài ra, xe được trang bị bộ pin dung lượng 17 kWh, cho phạm vi hoạt động mỗi lần sạc đạt 150 km.

VinFast EB 6

Tương tự EC Van, xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 cũng là một trong những dòng xe giúp VinFast lấn sân mạnh vào thị trường xe thương mại. Mẫu xe này được VinFast giới thiệu với hai phiên bản dành để chuyên chở học sinh (20 ghế) và phục vụ vận tải hành khách đô thị (30 ghế).

Mới đây, một số hình ảnh chụp được VinFast EB 6 phiên bản 20 ghế, chạy thử nghiệm trên đường với tổng thể khá hoàn thiện. Do đó, nhiều chuyên gia dự đoán đây sẽ là một trong những phiên bản thử nghiệm cuối cùng của mẫu xe này trước khi đưa ra thị trường.

VinFast EB 6 phiên bản chuyên chở học sinh lộ diện với ngoại hình khá hoàn chỉnh ẢNH: N.M.Q

Mẫu xe này có thiết kế khá mềm mại và hiện đại, nổi bật với tông màu xanh lá đặc trưng, đèn LED định vị hình cánh chim tương tự như các mẫu xe khách VinFast từng sản xuất trước đây. Với phiên bản chuyên chở học sinh, xe có 19 ghế ngồi cho hành khách, 1 ghế cho tài xế. Quan trọng hơn, EB 6 được trang bị hệ thống cảnh báo chống bỏ quên học sinh, camera giám sát, dây đai an toàn...

Để đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt, VinFast EB 6 sử dụng mô-tơ điện công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 90 km/giờ. Ngoài ra, mẫu xe này dùng bộ pin dung lượng 179,5 kWh, cho phạm vi hoạt động đạt 250 km mỗi lần sạc đầy.

Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, EB 6 sẽ được đưa vào hoạt động, cạnh tranh với các dòng xe như Ford Transit hay Hyundai Solati.