Kinh tế Doanh nghiệp

VinFast tăng trưởng doanh thu gần 47% trong quý 3/2025

Mai Phương
Mai Phương
23/11/2025 09:12 GMT+7

VinFast chính thức công bố kết quả tài chính quý 3/2025 với doanh thu tăng trưởng mạnh.

VinFast vừa công bố kết quả tài chính quý 3/2025. Theo đó, tổng doanh thu của công ty đạt 18.100,2 tỉ đồng (tương đương 718,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và 9% so với quý 2/2025. Trong quý 3/2025, công ty đã bàn giao tổng cộng 38.195 ô tô điện trên toàn cầu, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm 2024 và 7% so với quý 2/2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 ô tô điện, tăng 149% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý vừa qua cũng đạt 120.052 chiếc, tăng 535% so với cùng kỳ năm trước và tăng 73% so với quý trước đó. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ năm trước.

VinFast tăng trưởng doanh thu gần 47% trong quý 3/2025- Ảnh 1.

VinFast đã vượt ngưỡng 100.000 ô tô điện bán ra chỉ trong ba quý đầu tiên trong năm 2025

ẢNH: VF

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị của VinFast, chia sẻ: "Trong quý 3, VinFast trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 xe bán ra chỉ trong ba quý đầu tiên của một năm, sau 13 tháng liên tiếp giữ vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy số một cả nước. Vị thế dẫn đầu bền vững ở thị trường nội địa, kết hợp với những tiến triển mạnh mẽ tại châu Á, trong đó có lọt Top 8 số lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ trong tháng 10 và Top 5 thương hiệu BEV ở Indonesia trong 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của thương hiệu VinFast và hiệu quả của chiến lược mở rộng trong khu vực".

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính của VinFast, cho biết thêm: "Cột mốc 100.000 ô tô điện là niềm tự hào lớn, và là minh chứng rõ nét cho chiến lược đầu tư bài bản của chúng tôi. Trong quý 3/2025, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và đà phát triển ổn định, đặc biệt là với sự ra mắt của dòng Green Series và nhu cầu lớn trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Chúng tôi bước vào quý 4/2025 với số lượng đơn hàng cao, mang lại cái nhìn rõ ràng cho kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, đồng thời củng cố niềm tin vào đà tăng trưởng trong thời gian tới".

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng khác nhau, VinFast đã giới thiệu 3 thương hiệu riêng biệt, với định vị và trọng tâm rõ ràng cho từng thương hiệu. Song song với chiến lược đa thương hiệu, VinFast tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh. Công ty phát triển nền tảng công nghệ dựa trên ba trụ cột: nền tảng xe, kiến trúc điện - điện tử và công nghệ hỗ trợ lái và tự hành. Tầm nhìn dài hạn của VinFast là trở thành nhà sản xuất xe điện đa thương hiệu, đa phân khúc - từ ô tô cá nhân, xe thương mại đến phương tiện tự hành, từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển toàn diện cho mọi người. Trên thị trường quốc tế, công ty cũng đã có những bước tiến mạnh mẽ như tại Ấn Độ, mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý lên tới 20 showroom tính đến 30.9; tại Indonesia, VinFast đã mở rộng mạng lưới phân phối lên 33 cửa hàng đại lý; thị trường Mỹ, VinFast đã khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại California và đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện thương hiệu thông qua hệ thống đại lý bên thứ ba...



