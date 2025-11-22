Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Indonesia

Hà Khanh
Hà Khanh
22/11/2025 04:35 GMT+7

Ban tổ chức Road to CNBC Indonesia Awards 2025 vừa vinh danh VinFast với 2 giải thưởng "Thương hiệu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững" và "Mẫu SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm" dành cho dòng xe VF 7.

Cụ thể, ở hạng mục doanh nghiệp, VinFast được trao giải "Thương hiệu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững". Giải thưởng tôn vinh cách tiếp cận toàn diện của VinFast đối với giao thông xanh, từ sản xuất, phân phối, hạ tầng sạc, hậu mãi cho đến các sáng kiến giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng Indonesia, như chính sách thuê pin tiên phong. Những nỗ lực này đã góp phần thiết thực vào sự phát triển nền kinh tế xanh của xứ vạn đảo thông qua tạo việc làm mới, tăng cường năng lực tự chủ công nghiệp, và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương thức di chuyển bền vững.

VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Indonesia- Ảnh 1.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto (trái), Tổng giám đốc VinFast Indonesia, nhận giải thưởng tại sự kiện

ẢNH: VF

Chiến lược xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh là trọng tâm trong hoạt động của VinFast. Hãng từng bước mở rộng hệ sinh thái gồm xe điện, mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên toàn Indonesia. Bên cạnh việc xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện tại Subang, VinFast đã hợp tác với các đối tác chiến lược như Green SM và V-Green để củng cố hạ tầng sạc và dịch vụ vận hành.

Cũng tại sự kiện, mẫu VinFast VF 7 thuộc phân khúc C được vinh danh là "Mẫu SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm" vì mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế châu Âu hiện đại, công nghệ thông minh, và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Mẫu xe được nhìn nhận là lựa chọn phù hợp với người tiêu dùng Indonesia, qua đó thể hiện cam kết của VinFast đối với các sản phẩm thân thiện môi trường.

Road to CNBC Indonesia Awards là hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng thường niên của CNBC Indonesia, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bền vững có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia. Giám khảo giải thưởng bao gồm các chuyên gia trong ngành, đại diện giới học thuật, biên tập viên kinh tế cấp cao và đại diện cơ quan quản lý. Các quyết định trao thưởng được đưa ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đội ngũ độc lập từ CNBC, giúp bảo đảm tính minh bạch và khách quan.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi nhận được cú đúp giải thưởng và xem đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VinFast tại Indonesia. Tôi tin rằng đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi lợi ích của nó lan tỏa đến cộng đồng, và đó là động lực xuyên suốt để VinFast tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xe điện toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng, đồng thời đồng hành cùng Indonesia hướng tới tương lai xanh và văn minh hơn".

