Ô tô nhập ồ ạt về Việt Nam, nhiều nhất từ Indonesia, Trung Quốc

Sau bước chững lại trong tháng 10.2025, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam lập tức tìm lại nhịp tăng trưởng về số lượng cũng như giá trị nhập khẩu ngay trong tháng 11.2025. Hơn 18.000 ô tô các loại thuộc nhiều mẫu mã, thương hiệu khác nhau ồ ạt tràn về Việt Nam, trong đó chủ yếu là các dòng xe lắp ráp, sản xuất tại Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 11.2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 18.350 xe ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt gần 445 triệu USD. So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng hơn 2.000 xe, tương đương 12,3%, giá trị kim ngạch nhập khẩu theo đó cũng tăng 5,8%. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 vừa qua có giá trị hơn 24.825 USD.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam Tháng 1.2025 7226 Tháng 2.2025 17671 Tháng 3.2025 21640 Tháng 4.2025 18714 Tháng 5.2025 19042 Tháng 6.2025 18811 Tháng 7.2025 18836 Tháng 8.2025 16274 Tháng 9.2025 17295 Tháng 10.2025 16343 Tháng 11.2025 18350

Như vậy, gần như ngay lập tức sau bước chững lại trong tháng 10, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng. Đáng chú ý, tính từ tháng 8.2025 đến nay, đây là tháng có lượng xe nhập khẩu về Việt Nam đạt mức cao nhất, đồng thời vượt mốc trên 18.000 chiếc. Điều này cũng không khó lý giải bởi những tháng cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm ô tô tại Việt Nam gia tăng. Do đó, cùng với việc tung ra thị trường các mẫu mã mới, các đơn vị kinh doanh ô tô cũng chuẩn bị nguồn cung để phục vụ nhu cầu thị trường.

Với thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam, các dòng xe nhập khẩu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia vẫn được ưa chuộng nhất. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp gia tăng số lượng đồng thời đưa thêm nhiều mẫu mã mới về Việt Nam.

Indonesia tiếp tục là quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam với gần 7.200 xe trong tháng 11.2025 Ảnh: Chí Tâm

Trong đó, với việc sản xuất các dòng xe phổ thông giá rẻ, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Indonesia làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 11.2025 đạt 7.189 xe, giá trị tương đương 100,9 triệu USD. So với tháng trước đó ô tô nhập khẩu từ Indonesia tăng 1.970 xe. Ngoài các mẫu mã quen thuộc thuộc dòng xe cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi… Trong tháng qua, ô tô nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam còn có một số mẫu mã mới như Suzuki Fronx, Mitsubishi Destinator...

Trong khi đó, với 5.001 xe được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, tăng gần 550 xe so với tháng trước đó; ô tô Trung Quốc vượt Thái Lan về số lượng xe cung ứng cho thị trường Việt Nam trong tháng 11 vừa qua. Đáng chú ý, giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô Trung Quốc vào Việt Nam tháng qua đạt tới 157,3 triệu USD, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam. Ngoài các dòng xe thương mại, còn có xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid, plug-in hybrid, ô tô điện.

Giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô Trung Quốc vào Việt Nam tháng qua đạt tới 157,3 triệu USD, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam Ảnh: B.H

Lượng ô tô từ Thái Lan vào Việt Nam chỉ đạt 4.783 xe, tương đương giá trị kim ngạch nhập khẩu 97,6 triệu USD. So với tháng trước đó lượng ô tô "Made in Thailand" vào Việt Nam giảm gần 500 xe. Hầu hết trong số này là các mẫu mã thuộc phân khúc SUV 7 chỗ, xe bán tải hay sedan hạng D…

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 191.142 xe ô tô các loại với tổng giá trị gần hơn 4,33 tỉ USD, tăng 19% về số lượng và tăng 30,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, để phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhập khẩu lượng lớn linh kiện, phụ tùng ô tô với giá trị gần 570 triệu USD trong tháng vừa qua, tăng 7% so với tháng trước đó; trong khi 11 tháng đầu năm đạt giá trị gần 5,22 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.