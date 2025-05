Người Việt không còn chuộng xe sedan

Từng được xem là dòng ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam với doanh số bán gần cả trăm ngàn xe mỗi năm, tuy nhiên trong khoảng 5 năm trở lại đây, vị thế dòng xe sedan đang dần suy giảm, miếng bánh thị phần xe sedan tại Việt Nam theo đó cũng dần "teo tóp".

Doanh số ô tô sedan tại Việt Nam giảm mạnh

Trái với sự nở rộ của dòng ô tô gầm cao đa dụng như SUV, Crossover đặc biệt là dòng gầm cao cỡ nhỏ dành cho đô thị, những năm gần đây dòng ô tô sedan truyền thống đang đánh mất dần sức hút với khách hàng Việt Nam.

Dòng ô tô sedan truyền thống đang đánh mất dần sức hút với khách hàng Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Vẫn được các nhà sản xuất, phân phối ô tô cung cấp đúng mục sản phẩm khá đa dạng thuộc các phân khúc sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe; sedan hạng C tầm giá 600 - 900 triệu đồng hướng đến nhóm khách hàng trẻ hay sedan hạng D có giá từ 850 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách doanh nhân, gia đình… Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây dòng xe sedan nói chung tại Việt Nam liên tục sụt giảm doanh số.

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy, lượng ô tô sedan tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2024 đã giảm khoảng 50% so với năm 2020. Cụ thể, trong năm 2020 doanh số bán dòng xe sedan nói chung đạt 93.905 xe, sau đó giảm về mức 75.588 xe trong năm 2021. Đến nay 2022 - thời điểm thị trường ô tô Việt Nam trở lại mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với doanh số bán hàng đạt kỷ lục hơn 500.000 xe, doanh số ô tô sedan cũng tìm lại nhịp tăng trưởng nhưng cũng chỉ đạt gần 91.000 xe bán ra.

Doanh số xe sedan Năm 2020 93905 Năm 2021 75588 Năm 2022 90984 Năm 2023 52658 Năm 2024 47521

Từ đó đến nay, miếng bánh thị phần dòng xe sedan bắt đầu thu hẹp, lượng xe sedan thuộc các phân khúc bán ra tại Việt Nam bắt đầu "lao dốc không phanh". Năm 2023, bất chấp cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan chỉ đạt 52.658 xe. Đến năm 2024, con số này tiếp tục giảm sâu về mức 47.521 xe - mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và giảm gần 50% so với thời điểm phân khúc này ghi nhận kỷ lục doanh số vào năm 2020.

Xe sedan không còn hấp dẫn khách hàng Việt

Bước sang năm 2025, trong bối cảnh hàng loạt mẫu mã được các nhà sản xuất áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… dòng ô tô sedan cũng không đứng ngoài cuộc. Ngay từ những tháng đầu đầu, hầu hết các mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Nissan Almera hay Mitsubishi Attrage… đều được các nhà sản xuất phân phối triển khai nhiều hình thức ưu đãi để giảm giá bán ở mức từ 20 - 45 triệu đồng. Các dòng sedan hạng C như KIA K3, Hyundai Elantra hay MG5 cũng được giảm hàng chục triệu đồng, đưa mức giá thực tế về ngang sedan hạng B. Trong khi đó, một số mẫu sedan hạng D như Honda Accord liên tục được giảm giá bán hơn 200 triệu đồng.

Hàng loạt các mẫu xe sedan được nhà sản xuất, phân phối giảm giá nhưng vẫn khó hấp dẫn khách hàng Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, trong khi nhiều phân khúc ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ các chương trình giảm giá, lượng xe sedan bán ra lại khá chậm. Số liệu từ VAMA cho thấy, trong quý 1/2025 doanh số trung bình mỗi tháng của dòng xe sedan chỉ đạt khoảng 2.600 xe/tháng, thấp hơn so với dòng xe Crossover, SUV và MPV. Thực tế, lượng tiêu thụ xe sedan dần được cải thiện qua mỗi tháng nhưng khép lại quý 1/2025, tổng doanh số xe sedan cũng chỉ đạt 7.945 xe, giảm gần 450 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế diễn ra trên thị trường cho thấy, người Việt đang dần quay lưng với dòng xe sedan để hướng sự lựa chọn sang các phân khúc xe gầm cao. Lần đầu mua ô tô để gia đình sử dụng, anh N.Q.T ngụ Thuận An, Bình Dương sau nhiều lần cân nhắc đã chọn chiếc Misubishi Xforce thay vì những mẫu sedan hạng B vốn có giá bán khá hấp dẫn. Lý giải về quyết định này anh N.Q.T cho biết: "Dòng sedan dùng có giá khá hấp dẫn, tính năng trang bị cũng khá đầy đủ nhưng không gian bên trong cũng như tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều so với các dòng xe gầm cao. Bên cạnh đó, nếu so về tính linh hoạt khi vận hành, dòng sedan nói chung cũng có những hạn chế khiến người lái không tự tin như lái các dòng xe gầm cao".

Doanh số SUV 14273 Sedan 7945 Crossover 6618 MPV 11322 Bán tải 5455

Không chỉ sedan hạng B, sedan hạng C… dòng xe sedan hạng D cũng đang giảm mạnh doanh số. Ngoại trừ Toyota Camry, hầu hết những cái tên còn lại thuộc phân khúc này gồm Honda Accord, KIA K5, Mazda6 đều góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam quý 1/2025. Nhân viên bán hàng của một đại lý ô tô tại TP.HCM cho biết: "Dòng sedan hạng D hiện nay dù được đánh giá cao về sự rộng rãi, nhiều trang bị, tính năng mức giá khá cao đã phần nào tạo ra rào cản với khách hàng. Với số tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hiện nay khách hàng có rất nhiều lựa chọn với các dòng xe gầm cao".

Từng được xem là một trong những phân khúc ô tô bán chạy hàng đầu tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên dòng xe sedan giờ đây đang dần đánh mất vị thế.