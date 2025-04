Người Việt mua ô tô gầm cao nhiều gấp 4,5 lần xe sedan, hatchback

Nhu cầu sử dụng ô tô đi lại, làm việc hàng ngày cùng với cuộc đua giảm giá xe giữa các nhà sản xuất, phân phối những tháng qua… tạo động lực để người Việt mua sắm ngày càng nhiều ô tô mới. Trong đó, các mẫu mã ô tô gầm cao thuộc dòng xe bán tải, SUV/Crossover 5 - 7 chỗ hay MPV tiếp tục được người Việt ưa chuộng khi chọn mua ô tô mới.

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Lượng tiêu thụ ô tô mới tăng trưởng 24%

Sau bước chạy đà không mấy khả quan, thị trường Việt Nam đang dần tìm lại phong độ tăng trưởng doanh số trong những tháng gần đầy. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3.2025, tổng doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.750 xe ô tô các loại, tăng 10.144 xe tương đương khoảng 47% so với tháng 2.2025; đồng thời tăng 16% so với tháng 3 năm ngoái.

Tổng doanh số ô tô mới bán ra thị trường đạt hơn 118.000 xe các loại, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Bá Hùng

Trong đó, ô tô du lịch vẫn chiếm phần lớn thị phần với mức tăng trưởng 53%, trong khi xe thương mại, xe chuyên dụng đều có mức tăng 36% so với tháng trước đó. Nếu tính cả lượng ô tô điện VinFast (đạt hơn 12.100 xe), Hyundai (5.368 xe) do TC Motor lắp ráp phân phối, trong tháng 3 vừa qua người Việt đã mua sắm hơn 49.200 xe ô tô mới các loại. Qua đó, khép lại quý 1/2025 với tổng doanh số ô tô mới bán ra thị trường đạt hơn 118.000 xe các loại, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là tín hiệu tích cực của thị trường ô tô Việt Nam trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu vẫn đang gặp nhiều biến động, nhiều khó khăn, thử thách vẫn đang bủa vây các doanh nghiệp sản xuất phân phối ô tô. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc liên tiếp triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá ô tô mới; thậm chí "đại hạ giá" xả hàng ô tô đời 2024… đã góp phần tạo động lực để vực dậy sức mua trên thị trường ô tô.

Trưởng bộ phận bán hàng một đại lý phân phối xe Ford tại TP.HCM cho biết: "Trong quý 1/2025, hầu như mọi phân khúc ô tô đều được nhà sản xuất, phân phối triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá. Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển đổi ô tô mới, ô tô điện của người Việt đã góp phần thúc đẩy sức mua. Doanh số bán hàng thực tế tăng trưởng, dù chưa được như kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp nhưng cũng cho thấy một tín hiệu lạc quan hơn so với năm ngoái".

Nhu cầu chuyển đổi ô tô mới, ô tô điện của người Việt đã góp phần thúc đẩy sức mua Ảnh: Bá Hùng

Hơn 50% người Việt mua ô tô mới chọn ô tô gầm cao, xe sedan "lép vế"

Cùng với sức mua tăng trưởng, cơ cấu lượng ô tô mới bán ra thị trường trong quý 1/2025 cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt đang có sự thay đổi, chuyển dịch rõ rệt. Theo đó, người Việt mua ô tô mới đang dần chuyển sang chọn mua các dòng xe gầm cao 5 - 7 chỗ ngồi, có thiết kế rộng rãi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt hơn so với xe sedan.

Trong tổng số 72.249 ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam trong quý 1/2025, ô tô gầm cao thuộc các dòng xe bán tải, SUV/Crossover 5 - 7 chỗ… chiếm hơn một nửa, đồng thời gấp 4,5 lần tổng doanh số của dòng sedan, hatchback (ô tô gầm thấp).

Lượng ô tô gầm cao tiêu thụ tại Việt Nam trong quý 1/2025 nhiều gấp 4,5 lần so với xe sedan, hatchback Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, tổng doanh số các dòng ô tô gầm cao, chủ yếu là xe du lịch chiếm 36.668 xe. Trong đó, lượng tiêu thụ xe SUV dẫn đầu với 14.273 xe bán ra, ô tô Crossover 5 - 7 chỗ đạt 5.618 xe, MPV đạt 11.322 xe và bán tải chiếm 5.455 xe.

Trong khi đó, doanh số bán ô tô sedan của các thành viên VAMA chỉ đạt 7.945 xe, ô tô hatchback thậm chí chỉ đạt 119 xe bán ra trong quý 1/2025, mức thấp nhất từ trước đến nay. Tổng lượng tiêu thụ ô tô gầm thấp (gồm sedan, hatchback) tại Việt Nam chỉ đạt 8.064 xe. Như vậy, lượng ô tô gầm cao tiêu thụ tại Việt Nam trong quý 1/2025 nhiều gấp 4,5 lần so với xe sedan, hatchback.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, bởi thực tế diễn ra trên thị trường ô tô quý 1 vừa qua cho thấy, phần lớn các mẫu mã ô tô mới được các nhà sản xuất, phân phối tung ra thị trường là ô tô gầm cao thuộc dòng SUV, Crossover và MPV.