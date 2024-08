Ô tô gầm cao cỡ nhỏ dưới 600 triệu mất sức hút, doanh số sụt giảm

Trái ngược với đà hồi phục của thị trường ô tô, phân khúc ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 600 triệu đồng gồm các mẫu mã như Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize tiếp tục sụt giảm.



Người Việt đã chán "xe cóc" hạng A giá rẻ?

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, trong tháng 7.2024, tổng doanh số bán ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 600 triệu đồng chỉ đạt 1.175 xe, giảm 171 xe so với tháng 6.2024.

Đáng chú ý, đây đã là tháng thứ hai liên tiếp lượng tiêu thụ ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 600 triệu đồng sụt giảm. Điều này cho thấy cùng với ô tô cỡ nhỏ hạng A, phân khúc này cũng đang mất dần sức hút trong mắt người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Cả ba mẫu xe nổi bật ở phân khúc này, gồm: Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize đều cho thấy sự sụt giảm về mặt doanh số bán hàng.

Trong đó, Hyundai Venue - mẫu xe ra mắt vào cuối năm ngoái được kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh cho phân khúc này hiện đang khá chật vật. Tháng 7 vừa qua, TC Motor chỉ bán được tổng cộng 290 chiếc Hyundai Venue, giảm 52 xe so với tháng 6.2024. Toyota Raize dù mang mác xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia cũng chỉ đạt 393 xe, giảm 10 xe so với tháng 6.2024. Thậm chí, Kia Sonet - mẫu xe hút khách nhất phân khúc này vừa được làm mới mẫu mã, tính năng cũng chỉ bán được 492 xe, thấp hơn 109 xe so với tháng trước đó.

Với kiểu dáng thiết kế thời trang, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu cùng giá bán hấp dẫn (từ 450 - 600 triệu đồng) từng được xem là một trong những phân khúc tiềm năng nhất thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường, đặc biệt là việc các mẫu SUV hạng B như Kia Seltos, Hyundai Creta… giảm giá, cùng với sự nở rộ của ô tô điện gầm cao cỡ nhỏ… đã ít nhiều làm lu mờ những yếu tố vốn được xem là thế mạnh của ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Nếu các nhà sản xuất, phân phối ô tô gầm cao cỡ nhỏ tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam không có những động thái cải tiến mẫu mã, gia tăng lợi thế cạnh tranh về giá bằng các chương trình ưu đãi, giảm giá… phân khúc này khó có thể lấy lại được sức hút trong thời gian tới.