Cùng với hàng trăm ngàn xe mới bán ra thị trường trong suốt gần 1 năm qua, các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam cũng thực hiện hàng loạt chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi, cũng như các sự cố có thể gây mất an toàn cho người sử dụng.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong năm 2025 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 18 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi, giảm 15 đợt so với năm 2024. Số lượng xe "lãnh án" triệu hồi theo đó cũng giảm về mức 57.767 xe, thấp hơn 15.315 xe so với năm 2024 (có 73.082 xe). Trong đó, các đợt triệu hồi lớn nhất, số lượng xe ảnh hưởng nhiều nhất lần lượt gọi tên Ford và Toyota.

Năm 2025 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 18 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi Ảnh: B.H

Dưới đây là 5 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2025:

1. Ford triệu hồi 21.128 xe Everest, Ranger, Ranger Raptor do lỗi màn hình

Đây là đợt triệu hồi lớn nhất trong năm tại thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2025 với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến hơn 21.000 chiếc. Theo đó, vào trung tuần tháng 9.2025 nhận định nguy cơ tai nạn có thể xảy ra khi hình ảnh từ camera lùi có thể không hiển thị lên trên màn hình trung tâm… Ford phát đi thông báo triệu hồi 21.128 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest tại Việt Nam để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau.

Đợt triệu hồi ô tô lớn nhất thị trường Việt Nam liên quan đến 21.128 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest Ảnh: B.H

Theo Ford Việt Nam, trong quá trình giám sát và cải tiến sản phẩm các kỹ sư của Ford phát hiện trên các xe thuộc diện triệu hồi, màn hình thông tin giải trí có thể bị đứng hình, sau đó chuyển sang màn hình đen và hệ thống khởi động lại. Nếu điều này xảy ra trong quá trình người lái thao tác lùi xe, hình ảnh chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ… làm giảm tầm nhìn của người lái về phía sau xe, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Ford đã ủy quyền cho các đại lý Ford cập nhật phần mềm miễn phí cho xe của khách hàng thuộc diện triệu hồi.

2. Toyota triệu hồi 7.506 xe Alphard, Camry, Corolla Altis, Corolla Cross dính lỗi màn hình táp-lô có thể không sáng

Trung tuần tháng 11.2025, Toyota Việt Nam thông báo triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn, liên quan đến hơn 7.506 xe Toyota Alphard, Camry, Corolla Altis, Corolla Cross. Ngoài ra còn có 73 xe Lexus LM và LS 500. Theo Toyota, nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi này xuất phát từ việc phần mềm quản lý cụm đồng hồ kỹ thuật số có nguy cơ làm bộ nhớ trong của thiết bị xuống cấp theo thời gian. Khi hiện tượng này xảy ra, màn hình có thể không sáng ngay khi bật khóa điện, hoặc mất hoàn toàn khả năng hiển thị.

Tháng 11.2025, Toyota Việt Nam thông báo triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn, liên quan đến hơn 7.506 xe Toyota Alphard, Camry, Corolla Altis, Corolla Cross Ảnh: B.H

Toyota Việt Nam cho biết chương trình triệu hồi khắc phục lỗi bắt đầu từ ngày 17.11.2025 và kéo dài trong ba năm. Chủ xe có thể mang xe đến bất kỳ đại lý Toyota hoặc Lexus chính hãng nào trên toàn quốc để kiểm tra và xử lý. Toàn bộ quy trình sửa chữa chỉ cần khoảng 2 giờ, tùy vào từng mẫu xe.

3. Ford triệu hồi 4.142 xe Explorer để thay ốp bên ngoài trụ A

Trung tuần tháng 2.2025, hơn 4.000 chiếc Ford Explorer - mẫu xe SUV "xịn" nhất của Ford tại Việt Nam thời điểm đó "lãnh án" triệu hồi do lỗi trong quá trình lắp ráp khiến ốp trụ A có thể bị rơi ra. Tất cả được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 17.5.2010 - 3.3.2019 và đã phân phối đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam.

Hơn 4.000 chiếc Ford Explorer - mẫu xe SUV "xịn" nhất của Ford tại Việt Nam thời điểm đó "lãnh án" triệu hồi do lỗi trong quá trình lắp ráp khiến ốp trụ A có thể bị rơi ra Ảnh: B.H

Theo Ford Việt Nam, trên các xe Explorer thuộc diện ảnh hưởng, có thể xảy ra tình trạng một số kẹp giữ ốp bên ngoài trụ A lắp không vào đúng vị trí ăn khớp, khiến ốp trụ A có thể bị lỏng, bong ra (một phần) hoặc rơi mất. Nguyên nhân có thể do quá trình lắp ráp hoặc sửa chữa không phù hợp. Sau đó, Ford Việt Nam đã gửi thông báo đến từng khách hàng sở hữu xe thuộc chương trình triệu hồi để thông báo về việc kiểm tra, sửa chữa. Hãng xe Mỹ cũng ủy quyền cho các đại lý thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa miễn phí bất kỳ trụ A nào bị hỏng hoặc mất (bao gồm phụ tùng và công lắp đặt).

4. Toyota triệu hồi 3.591 xe Wigo do lỗi phần mềm điều khiển động cơ

Giữa tháng 3.2025, Toyota Wigo - mẫu xe Toyota giá rẻ nhất thị trường Việt Nam vừa "lãnh án" triệu hồi do lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển động cơ. Hãng xe Nhật Bản cho biết, số lượng xe Wigo bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này lên đến 3.591 xe, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 13.2.2023 - 16.7.2024 tại nhà máy ở Indonesia và do Toyota Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay khách hàng.

Toyota Wigo - mẫu xe Toyota giá rẻ nhất thị trường Việt Nam vừa "lãnh án" triệu hồi do lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển động cơ Ảnh: T.M.V

Trước đó, qua kiểm tra nhà sản xuất mẫu xe này phát hiện trong quá trình lái xe ở tốc độ thấp, khi người lái đạp phanh liên tục, sự cố liên quan đến phần mềm điều khiển có thể khiến áp suất trong bầu trợ lực phanh không đạt được mức nhất định như thiết kế. Qua đó, có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống phanh, gây mất an toàn cho người lái và người ngồi trên xe.

5. Toyota triệu hồi 2.203 xe Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado do lỗi phần mềm hỗ trợ đỗ xe

Trong những ngày cuối năm 2025, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình triệu hồi 2.203 xe, gồm các mẫu Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Tất cả được xác định có thời gian sản xuất trong khoảng từ tháng 7.2023 - 7.2025. Trong đó, Toyota Camry chiếm số lượng nhiều nhất khi có tới 913 xe thuộc diện ảnh hưởng, tiếp theo là Land Cruiser Prado với 526 xe, Land Cruiser (422 xe), số còn lại là các phiên bản của Toyota Alphard. Tất cả được xác định gặp vấn đề liên quan đến phần mềm hỗ trợ đỗ xe.

Toyota chiếm tới 3 trong số 5 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam năm 2025 Ảnh: B.H

Nguyên nhân được Toyota xác định do phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe bị lỗi có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Việc này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe. Đây là đợt triệu hồi xe thứ 5 được Toyota Việt Nam triển khai trong năm 2025, qua đó nâng tổng số xe Toyota dính lỗi, triệu hồi tại Việt Nam trong năm qua lên 14.872 xe.