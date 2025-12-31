Thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 có gì nổi bật?

Sau nhiều năm khá trầm lắng giai đoạn sau đại dịch Covid-19, thị trường xe máy Việt Nam bước sang năm 2025 với nhiều tín hiệu khởi sắc. Bên cạnh những cuộc đua quen thuộc về giá bán hay mẫu mã, công nghệ; thị trường năm nay cũng chứng kiến một số chuyển động mới đáng chú ý như làn sóng điện hóa rõ nét, hay những "ẩn số" từ chính sách quản lý trong tương lai gần. Tất cả báo hiệu giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc của thị trường xe hai bánh thời gian tới.

1. Hàng loạt mẫu mã mới trình làng

Sau thời gian "án binh bất động" vì sức mua suy yếu, các hãng xe máy tại Việt Nam đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2025, bằng việc liên tục làm mới dải sản phẩm. Thống kê sơ bộ, năm vừa qua toàn thị trường đã chào đón hơn 20 mẫu mã, phiên bản mới từ xe máy xăng đến xe máy điện; từ xe số phổ thông, xe tay ga đô thị đến xe phân khối lớn.

Các hãng xe máy đua nhau trình làng sản phẩm mới tại Việt Nam trong năm 2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm xe máy xăng, Honda và Yamaha vẫn là hai thương hiệu đáng chú ý nhất trong cuộc đua mẫu mã. Honda lần lượt trình làng các bản nâng cấp của Winner R, Lead, SH, Air Blade và Vision; cùng với đó là mẫu "xe chơi" Honda CT125. Yamaha cũng không kém cạnh khi bổ sung NVX 155 và PG-1 mới và mẫu xe ga đường XMAX hoàn toàn mới. Piaggio và SYM đưa về thị trường các tân binh như SYM TPBW 125, SYM Naga 150 hay Piaggio Liberty thế hệ mới.

Ở nhóm xe máy điện, VinFast và Yadea cũng so kè quyết liệt. VinFast trong năm 2025 bổ sung hàng loạt lựa chọn mới cho người dùng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Feliz 2025 (phiên bản nâng cấp với pin LFP, quãng đường xa 262km), Evo Grand và Evo Grand Lite; bộ đôi Flazz, ZGoo, cùng các phiên bản nâng cấp của những dòng xe quen mặt như Vento Neo, Feliz Neo, Evo Neo.

Yamaha NMAX 155 là một trong những mẫu xe đáng chú ý trình làng thị trường giai đoạn cuối năm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yadea bên cạnh đẩy mạnh mở rộng hệ thống phân phối cũng ra mắt thêm mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới - Yadea Velax. Cùng với đó là phiên bản nâng cấp của các dòng xe khác như X-Zone, Vekoo, Oris, Orla.

Nhìn chung, những mẫu xe mới không chỉ được nâng cấp về thiết kế, trang bị tiện ích mà còn chú trọng hơn đến yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm người dùng. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, người tiêu dùng không còn dễ dàng chấp nhận một mẫu xe chỉ thay đổi tem, màu sơn. Qua đó, buộc các hãng phải đẩy giá trị sản phẩm lên cao hơn để giữ chân khách hàng.

2. Giá xe máy giảm kỷ lục

Trái ngược với sự sôi động về mẫu mã, mặt bằng giá xe máy trong năm 2025 lại ở mức thấp hiếm thấy. Nhiều mẫu xe tay ga trước đây từng "đội giá" nay bất ngờ quay đầu giảm so với niêm yết. Mức giảm sâu từ 5 - 10 triệu đồng.

Để kích cầu tiêu dùng, các hãng và đại lý xe máy trong nước năm vừa qua liên tục chạy đua giảm giá ẢNH: NGUYỄN DUY

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sức mua phục hồi chậm, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Lượng xe tồn kho từ các năm trước buộc đại lý phải xả hàng, kéo theo cuộc đua giảm giá lan rộng. Ngay cả những mẫu xe vốn bán chạy cũng không còn giữ được vị thế "bất khả xâm phạm" về giá.

Về phía người tiêu dùng, đây rõ ràng là giai đoạn "dễ" mua xe nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, với doanh nghiệp và đại lý, việc giảm giá kéo dài đang tạo áp lực lớn lên dòng tiền cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn, đặc biệt khi chi phí vận hành ngày càng tăng.

3. Xu hướng điện hóa mạnh mẽ

Nếu phải chọn một từ khóa định hình thị trường xe máy Việt Nam năm 2025, đó chỉ có thể là "điện hóa". Bởi lẽ năm 2025, xe máy điện không còn là "phân khúc phụ" mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên của rất nhiều người dùng Việt, đặc biệt ở các đô thị lớn.

Doanh số xe máy điện đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam ẢNH: C.T

Về sản phẩm, năm qua thị trường cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu mã xe điện mới, trải dài từ phân khúc phổ thông đến trung cấp. Các thương hiệu nội địa như VinFast, DatBike hay nhóm đối thủ đến từ Trung Quốc như Yadea, Dibao, Tailg… tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, cải thiện thiết kế, tăng quãng đường di chuyển và tối ưu độ bền pin.

Không chỉ dừng ở sản phẩm, các hãng cũng đẩy mạnh dịch vụ hậu mãi, chính sách thuê pin, đổi pin, qua đó giảm bớt rào cản tâm lý cho người mua. Xe điện dần được nhìn nhận không chỉ là phương tiện "xanh", mà còn là bài toán kinh tế hợp lý trong dài hạn.

4. Honda gia nhập "cuộc đua" xe máy điện

Một dấu mốc quan trọng của thị trường năm 2025 là việc Honda - thương hiệu chiếm phần lớn thị phần xe máy tại Việt Nam đã chính thức đặt chân vào mảng xe máy điện bằng việc mở bán mẫu Honda ICON e:. Mẫu xe lắp ráp và phân phối từ tháng 4.2025 với giá niêm yết từ 26,9 - 27,3 triệu đồng (chưa kèm pin). Xe hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên, người dùng đô thị, di chuyển quãng ngắn.

Honda chính thức bước chân vào mảng xe máy điện tại Việt Nam với mẫu ICON e: ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Có thể nói, sự xuất hiện của "ông lớn" Honda không chỉ mang ý nghĩa bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn như "cú hích" về niềm tin đối với thị trường xe máy điện Việt Nam. Bởi với lợi thế thương hiệu, hệ thống đại lý rộng khắp và kinh nghiệm lâu năm, Honda sẽ là "tín hiệu xác nhận" cho tiềm năng dài hạn của phân khúc này; đồng thời buộc các hãng xe điện khác phải nâng cao chuẩn mực về chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ.

5. Manh nha cuộc đua trạm đổi pin

Song song với sản phẩm, hạ tầng cho xe máy điện bắt đầu trở thành mặt trận cạnh tranh mới tại Việt Nam. Nếu như trước đây, việc sạc pin tại nhà được xem là giải pháp chủ đạo, thì năm 2025 đang chứng kiến sự manh nha của các trạm đổi pin, mô hình được đánh giá có thể thay đổi thói quen sử dụng xe điện trong tương lai.

Mô hình trạm đổi pin dự báo sẽ là một trong những bước ngoặt, thúc đẩy sự tăng trưởng của xe máy điện ẢNH: SELEX MOTORS

Hiện một số doanh nghiệp như VinFast, TMT Motors, Selex Motors, Dat Bike hay cả Honda và Yamaha đều đã có kế hoạch và triển khai thử nghiệm mạng lưới trạm đổi pin tại các đô thị lớn, nhắm đến nhóm người dùng có nhu cầu di chuyển liên tục như shipper, tài xế công nghệ. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian "tiếp nhiên liệu" xuống chỉ vài phút, tiệm cận trải nghiệm của xe xăng truyền thống.

Dù còn nhiều rào cản về chi phí đầu tư, tiêu chuẩn pin và khả năng mở rộng, tuy nhiên cuộc đua trạm đổi pin ít nhiều cho thấy thị trường xe máy điện đang bước sang giai đoạn cạnh tranh về hệ sinh thái, không chỉ dừng ở việc bán xe.

6. Thị trường "tháp thỏm" vì chính sách

Bên cạnh những điểm nhấn trong chiến lược sản phẩm, giá bán hay hạ tầng; thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 cũng gây chú ý với một số thay đổi, hoạch định về chính sách. Trong đó, những thảo luận xoay quanh kiểm soát khí thải, hạn chế xe cá nhân tại đô thị lớn, hay lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh đang "phủ bóng" tâm lý, tạo ra sự kỳ vọng lẫn lo ngại, dè chừng với cả doanh nghiệp và người dùng.

Những thảo luận, thay đổi về chính sách trong năm 2025 cũng không ít lần khiến người dùng xe máy lẫn doanh nghiệp lo ngại ẢNH: NHẬT THỊNH

Không ít người mua xe xăng băn khoăn về giá trị sử dụng lâu dài, trong khi doanh nghiệp đứng trước bài toán phân bổ nguồn lực giữa xe xăng và xe điện. Sự "thấp thỏm" này khiến thị trường dù sôi động về mặt sản phẩm, nhưng chưa thể tạo ra cú bứt phá rõ rệt về doanh số.