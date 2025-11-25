Loạt xe máy Honda 'đội giá', bất chấp áp lực từ xe điện

Tương tự ô tô, thị trường xe máy tại Việt Nam đang dần sôi động khi bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Nhiều hãng xe như Yamaha, Piaggio hay Suzuki và hệ thống đại lý ủy quyền bắt đầu tung chương trình ưu đãi, giảm giá để đón đầu làn sóng mua xe trước Tết Nguyên đán.

Mặc dù vậy, Honda lại là trường hợp cá biệt. Hãng xe Nhật Bản thời gian gần đây đang "bơi ngược sóng", khi một số mẫu xe máy Honda bất ngờ được đại lý ủy quyền tăng giá bán so với giá đề xuất.

Vừa về đại lý, Honda SH và Air Blade mới đã gặp tình trạng kênh giá, mức chênh cao nhất lên đến 8 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Cụ thể, khảo sát tại một cửa hàng ủy quyền của Honda tại TP.HCM, hai mẫu xe Air Blade, SH vừa ra mắt đều "đội giá" khá cao. Air Blade thế hệ mới được đại lý này chào bán với giá 46,1 - 65,1 triệu đồng cho các phiên bản từ 125cc và 160cc. So với giá đề xuất từ 42,2 - 58,6 triệu đồng, giá bán mẫu xe tay ga này chênh 4 - 7 triệu đồng. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, lô xe Air Blade thế hệ mới về cửa hàng với số lượng không nhiều, mỗi màu chỉ có 1 - 2 xe.

Trong khi đó, SH 125i đội giá 2 - 5,5 triệu đồng, đẩy giá bán lên mức 80,8 - 89,3 triệu đồng. Chênh giá cao nhất có SH 125i phiên bản cao cấp, từ mức giá đề xuất 83,8 triệu đồng lên 89,3 triệu đồng. Phiên bản SH 160i được đại lý này bán với giá 97,4 - 111,7 triệu đồng, chênh từ 2 triệu đến hơn 8 triệu đồng so với mức niêm yết (từ 95,1 - 104,3 triệu đồng).

Ngoài bộ đôi xe mới kể trên, giá bán thực tế các mẫu xe tay ga khác của Honda cũng tăng vài triệu đồng tại đại lý. Đơn cử như Honda SH Mode được điều chỉnh lên mức 57,9 - 67,9 triệu đồng, tăng 2 - 5 triệu đồng. Mẫu Vario 160 ABS tăng 4 triệu đồng lên 55,4 triệu đồng. Honda Lead tăng 3 - 4 triệu đồng, nâng mức giá bán dao động 41,4 - 49,5 triệu đồng.

Honda Vision đã không còn tình trạng đội giá cao như trước, nhưng một số phiên bản vẫn có giá thực tế cao hơn so với niêm yết ẢNH: NGUYỄN DUY

Cũng tại đại lý này, Honda Vision bán ra với giá 31 - 37,9 triệu đồng. So với giá niêm yết 31,3 - 36,6 triệu đồng, mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda chênh giá 1 - 1,5 triệu đồng. Cá biệt, phiên bản tiêu chuẩn bán dưới giá niêm yết khoảng 300.000 đồng.

Các hãng xe khác ưu đãi, giảm giá mạnh

Trái ngược hoàn toàn với Honda, nhiều thương hiệu xe máy khác trên thị trường đang phải tập trung kích cầu bằng các chương trình giảm giá trực tiếp hoặc tặng quà. Tìm hiểu tại một đại lý Yamaha ở phường Gò Vấp (TP.HCM), mẫu xe máy điện Neo's đang giảm 15 triệu đồng và mẫu sportbike R15 giảm 10 triệu đồng. Các mẫu xe tay ga như Freego, Lexi, Janus cũng được ưu đãi từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Tương tự, tại một số cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng, Suzuki Satria F150 giảm khoảng 500.000 đồng, đưa giá bán thực tế xuống dưới mức 53 triệu đồng. Đây được xem là động thái nhằm cải thiện doanh số khi phân khúc xe côn tay tại Việt Nam đang mất dần sức hút với người tiêu dùng.

Ngoài quà tặng, Yamaha và Piaggio giảm giá khá mạnh cho các mẫu xe, từ 6 - 15 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Piaggio cũng tham gia cuộc đua ưu đãi cuối năm khi triển khai gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói phụ kiện chính hãng. Mẫu Liberty thế hệ mới được giảm 2 triệu đồng trong khi phiên bản cũ hơn được ưu đãi lên đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn "xả kho" các mẫu Vespa đời 2024 với mức giảm 6,5 triệu đồng.

Có thể thấy, thị trường xe máy cuối năm đang phân hóa mạnh với hai xu hướng trái ngược. Xe Honda giữ giá thậm chí tăng giá nhiều mẫu xe xăng, trong khi phần lớn các hãng còn lại đẩy mạnh ưu đãi để kích cầu trước sự trỗi dậy của xe điện.

Theo thống kê từ Motorcycles Data, doanh số bán xe máy điện của những thương hiệu như VinFast, Dat Bike hay Yadea liên tục gia tăng từ giữa năm 2025, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên các dòng xe máy dùng động cơ đốt trong.