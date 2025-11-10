Giá bán tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì?

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang có nhiều biến động, để gia tăng sức cạnh tranh Honda Việt Nam gần đây liên tục trình làng phiên bản nâng cấp cho các mẫu xe cho các sản phẩm chủ lực. Trong đó có Honda Air Blade. Bản nâng cấp của mẫu xe tay ga thể thao tầm trung này vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, tập trung thay đổi mạnh về diện mạo, trang bị và công nghệ.

So với bản cũ, Air Blade 2026 nhìn chung vẫn mang kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của dòng xe tay ga đô thị thể thao đô thị. Kích thước tổng thể dài, rộng, cao của xe vẫn ở mức 1.887 x 686 x 1.086 (mm), trọng lượng ở mức 113 kg ẢNH: ĐÌNH TUYÊN





Dù vậy, chi tiết thiết kế có nhiều thay đổi, đặc biệt ở phần đầu xe với mặt nạ liền lạc nhưng ít góc cạnh hơn. Đèn xi-nhan dời lên cao, trong khi khe hút gió giả được mở rộng giúp tăng hiệu ứng thị giác ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụm đèn trước được thiết kế lại theo dạng LED đa tầng. Honda cho biết, hệ thống đèn chiếu sáng trên Air Blade 2026 đã được mở rộng góc chiếu và tập trung hơn ở vùng trung tâm, giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển ban đêm. Dải LED định vị cũng được tinh chỉnh mảnh hơn, sắc sảo hơn, mang phong cách gần với các mẫu mô tô thể thao của hãng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một trong những điểm mới nổi bật khác ở Air Blade 2026 là bộ tem và bảng màu mới. Các màu như xanh titan, xám mờ, đỏ đen và bạc ánh kim mang phong cách hiện đại, phù hợp thị hiếu giới trẻ. Phiên bản đặc biệt còn có logo "Air Blade" dập nổi và ốp sơn nhám, tạo cảm giác cao cấp và khác biệt so với bản tiêu chuẩn ẢNH: CHÍ TÂM

Xét về trang bị tiện nghi, Honda Air Blade 2026 vẫn dùng màn hình LCD đơn sắc 4,2 inch, nhưng có độ tương phản cao hơn. Giao diện hiển thị được sắp xếp lại, bổ sung các thông tin như mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, quãng đường hành trình và cảnh báo bảo dưỡng, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe thuận tiện hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Khu vực tay lái không thay đổi, tuy nhiên hãng xe máy Nhật cho thấy sự cầu thị khi tập trung chỉnh lại cách bố trí cụm nút bấm giúp việc thao tác dễ dàng và phản hồi tốt hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Khoang chứa đồ dưới yên tiếp tục là điểm mạnh của Air Blade với dung tích lên đến 23,2 lít. Không gian này đủ để chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng các vật dụng nhỏ. Honda còn bổ sung cổng sạc loại Type C, đèn LED chiếu sáng trong cốp, giúp dễ quan sát vào ban đêm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Như đã đề cập, Air Blade 2026 không thay đổi về vận hành. Xe vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ eSP+ 4 van đạt chuẩn khí thải Euro 3, với hai tùy chọn dung tích (125cc và 160cc). Trong đó, động cơ 160cc sản sinh công suất khoảng 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ dung tích 125cc cho công suất gần 12 mã lực, mô-men xoắn 11,3 Nm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trên các phiên bản dùng động cơ dung tích 160cc và bản 125i cao cấp, hãng xe Nhật trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước. Các bản thấp hơn vẫn duy trì hệ thống phanh kết hợp CBS ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, Honda cũng cải tiến hệ thống khung và giảm xóc để xe ổn định hơn khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao ẢNH: CHÍ TÂM

Với những điều chỉnh kiểu dáng, bổ sung tiện ích, công nghệ; giá bán của Honda Air Blade 2026 cũng tăng từ 1 - 2 triệu đồng tùy phiên bản so với bản cũ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, mẫu xe tay ga này phân phối tại Việt Nam tổng cộng 6 phiên bản, tương ứng hai loại động cơ. Các bản sử dụng động cơ dung tích 125cc niêm yết từ 42,99 - 48,69 triệu đồng (đã gồm 10% VAT). Trong khi, các bản dùng động cơ dung tích 160cc từ 56,89 - 58,59 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN