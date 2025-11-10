Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Giá bán tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
10/11/2025 20:33 GMT+7

So với bản tiền nhiệm, Honda Air Blade 2026 không có khác biệt về động cơ, vận hành nhưng thay đổi về kiểu dáng, trang bị. Giá bán xe theo đó cũng tăng nhẹ.

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang có nhiều biến động, để gia tăng sức cạnh tranh Honda Việt Nam gần đây liên tục trình làng phiên bản nâng cấp cho các mẫu xe cho các sản phẩm chủ lực. Trong đó có Honda Air Blade. Bản nâng cấp của mẫu xe tay ga thể thao tầm trung này vừa được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, tập trung thay đổi mạnh về diện mạo, trang bị và công nghệ.

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 1.

So với bản cũ, Air Blade 2026 nhìn chung vẫn mang kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của dòng xe tay ga đô thị thể thao đô thị. Kích thước tổng thể dài, rộng, cao của xe vẫn ở mức 1.887 x 686 x 1.086 (mm), trọng lượng ở mức 113 kg

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN


Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 2.

Dù vậy, chi tiết thiết kế có nhiều thay đổi, đặc biệt ở phần đầu xe với mặt nạ liền lạc nhưng ít góc cạnh hơn. Đèn xi-nhan dời lên cao, trong khi khe hút gió giả được mở rộng giúp tăng hiệu ứng thị giác

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 3.

Cụm đèn trước được thiết kế lại theo dạng LED đa tầng. Honda cho biết, hệ thống đèn chiếu sáng trên Air Blade 2026 đã được mở rộng góc chiếu và tập trung hơn ở vùng trung tâm, giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển ban đêm. Dải LED định vị cũng được tinh chỉnh mảnh hơn, sắc sảo hơn, mang phong cách gần với các mẫu mô tô thể thao của hãng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 4.

Một trong những điểm mới nổi bật khác ở Air Blade 2026 là bộ tem và bảng màu mới. Các màu như xanh titan, xám mờ, đỏ đen và bạc ánh kim mang phong cách hiện đại, phù hợp thị hiếu giới trẻ. Phiên bản đặc biệt còn có logo "Air Blade" dập nổi và ốp sơn nhám, tạo cảm giác cao cấp và khác biệt so với bản tiêu chuẩn

ẢNH: CHÍ TÂM

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 5.

Xét về trang bị tiện nghi, Honda Air Blade 2026 vẫn dùng màn hình LCD đơn sắc 4,2 inch, nhưng có độ tương phản cao hơn. Giao diện hiển thị được sắp xếp lại, bổ sung các thông tin như mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, quãng đường hành trình và cảnh báo bảo dưỡng, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe thuận tiện hơn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 6.

Khu vực tay lái không thay đổi, tuy nhiên hãng xe máy Nhật cho thấy sự cầu thị khi tập trung chỉnh lại cách bố trí cụm nút bấm giúp việc thao tác dễ dàng và phản hồi tốt hơn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 7.

Khoang chứa đồ dưới yên tiếp tục là điểm mạnh của Air Blade với dung tích lên đến 23,2 lít. Không gian này đủ để chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng các vật dụng nhỏ. Honda còn bổ sung cổng sạc loại Type C, đèn LED chiếu sáng trong cốp, giúp dễ quan sát vào ban đêm

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 8.

Như đã đề cập, Air Blade 2026 không thay đổi về vận hành. Xe vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ eSP+ 4 van đạt chuẩn khí thải Euro 3, với hai tùy chọn dung tích (125cc và 160cc). Trong đó, động cơ 160cc sản sinh công suất khoảng 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ dung tích 125cc cho công suất gần 12 mã lực, mô-men xoắn 11,3 Nm

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 9.

Trên các phiên bản dùng động cơ dung tích 160cc và bản 125i cao cấp, hãng xe Nhật trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước. Các bản thấp hơn vẫn duy trì hệ thống phanh kết hợp CBS

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 10.

Ngoài ra, Honda cũng cải tiến hệ thống khung và giảm xóc để xe ổn định hơn khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao

ẢNH: CHÍ TÂM

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 11.

Với những điều chỉnh kiểu dáng, bổ sung tiện ích, công nghệ; giá bán của Honda Air Blade 2026 cũng tăng từ 1 - 2 triệu đồng tùy phiên bản so với bản cũ

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 12.

Cụ thể, mẫu xe tay ga này phân phối tại Việt Nam tổng cộng 6 phiên bản, tương ứng hai loại động cơ. Các bản sử dụng động cơ dung tích 125cc niêm yết từ 42,99 - 48,69 triệu đồng (đã gồm 10% VAT). Trong khi, các bản dùng động cơ dung tích 160cc từ 56,89 - 58,59 triệu đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Giá tăng nhẹ, Honda Air Blade 2026 thay đổi gì? - Ảnh 13.

Đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe Nhật ở nhóm xe tay ga tầm trung vẫn là bộ đôi "đồng hương" Yamaha NVX 155 (giá từ 55,3 - 69 triệu đồng) và Yamaha Lexi 155 (giá từ 48,5 - 48,9 triệu đồng)

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

 

Tin liên quan

Honda, Yamaha đang nỗ lực níu giữ thị phần xe máy tại Việt Nam

Honda, Yamaha đang nỗ lực níu giữ thị phần xe máy tại Việt Nam

Chậm chân trong cuộc đua ở phân khúc xe máy điện, các "ông lớn" trong ngành xe máy Việt Nam như Honda, Yamaha đang loay hoay làm mọi cách để níu giữ miếng bánh thị phần xe máy tại Việt Nam.

Bộ ba tay ga Honda Lead, Air Blade, SH 2026 chốt giá từ 40,29 triệu đồng

3 điểm thay đổi đáng chú ý trên Honda SH 2026 so với đời 2023

Khám phá thêm chủ đề

Honda Honda air blade Honda Air Blade 125 Honda Air Blade 160 Air Blade Xe máy Xe tay ga xe tay ga thể thao Xe máy Nhật Bản Giá Honda Air Blade Thị trường xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận