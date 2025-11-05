Bộ ba tay ga Honda Lead, Air Blade, SH 2026 chốt giá từ 40,29 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt của nhóm xe điện càng trở nên gay gắt hơn. Để duy trì vị thế, thời gian gần đây, Honda Việt Nam liên tục nâng cấp, làm mới dải sản phẩm để giữ chân khách hàng. Mới đây nhất, liên doanh Nhật tung ra bản mới của bộ ba xe tay ga Honda SH, Air Blade và Lead với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị công nghệ tiện ích.

Honda Air Blade 2026: Giá từ 42,99 - 58,6 triệu đồng

Cùng với "đàn em" Vision, Air Blade cũng là trụ cột của Honda ở phân khúc xe tay ga tầm trung, hướng đến nhóm người dùng đô thị, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, ở phiên bản nâng cấp mới, mẫu xe này được Honda tập trung cải tiến về ngoại hình lẫn tiện ích, công nghệ.

Honda Air Blade 2026 phân phối tại Việt Nam 6 phiên bản, 2 tùy chọn động cơ ẢNH: CHÍ TÂM

Tổng thể xe tinh gọn với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.887 x 686 x 1.086 (mm), trọng lượng ở mức 113 kg. Kiểu dáng Air Blade mới thay đổi rõ rệt với phần đầu xe làm mới hoàn toàn. Trong đó, nổi bật có cụm đèn LED toàn phần và dải định vị ban ngày hiện đại. Cụm đồng hồ LCD 4,2 inch hiển thị đa thông tin, đi kèm cổng sạc USB bố trí bên trong hộc chứa đồ.

Về vận hành, Honda Air Blade tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 4 van, làm mát bằng dung dịch, với hai tùy chọn dung tích (125cc và 160cc). Trong đó, động cơ 160cc sản sinh công suất khoảng 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Động cơ dung tích 125cc cho công suất gần 12 mã lực, mô-men xoắn 11,3 Nm.

Trên các phiên bản dùng động cơ dung tích 160cc, hãng xe Nhật trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước. Riêng các bản thấp hơn vẫn duy trì hệ thống phanh kết hợp CBS. Ngoài ra, Honda cũng cải tiến hệ thống khung và giảm xóc để xe ổn định hơn khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Honda Air Blade mới thay đổi khá nhiều về kiểu dáng, đồng thời bổ sung một số tiện ích ẢNH: CHÍ TÂM

Tại Việt Nam, Honda Air Blade 2026 mới phân phối tổng cộng 6 phiên bản, tương ứng hai loại động cơ. Các bản sử dụng động cơ dung tích 125cc niêm yết từ 42,99 - 48,69 triệu đồng (đã gồm 10% VAT). Trong khi, các bản dùng động cơ dung tích 160cc từ 56,89 - 58,59 triệu đồng. Đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe Nhật ở nhóm xe tay ga tầm trung vẫn là bộ đôi "đồng hương" Yamaha NVX 155 (giá từ 55,3 - 69 triệu đồng) và Yamaha Lexi 155 (giá từ 48,5 - 48,9 triệu đồng).

Honda SH 2026: Giá từ 77,89 - 104,29 triệu đồng

Tương tự Air Blade, SH cũng được Honda Việt Nam trình làng phiên bản mới, tập trung nâng cấp về ngoại hình và trang bị.

So với bản tiền nhiệm, mẫu xe tay ga này nhìn chung vẫn trung thành với phong cách sang trọng quen thuộc, nhưng các chi tiết được tinh chỉnh mang hơi hướng thể thao và hiện đại hơn. Trong đó, điểm nhấn chính nằm ở phía trước và sau xe với cụm đèn LED lấy cảm hứng từ mẫu SH350i. Trong khi dải đèn hậu được thiết kế lại giúp tổng thể SH 2026 trở nên hài hòa hơn.

Tương tự "đàn em" Air Blade, Honda SH mới cũng chính thức mở bán tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh đó, điểm mới về ngoại thất còn nằm ở tùy chọn dải màu. Cụ thể, ngoài những tông màu truyền thống, Honda Việt Nam bổ sung 3 lựa chọn màu mới, gồm xanh, xám và trắng, đem đến diện mạo trẻ trung hơn cho dòng xe này.

Xét về trang bị, điểm khác biệt nhất trên Honda SH 2026 là màn hình TFT 4,2 inch hoàn toàn mới - lần đầu tiên xuất hiện trên dòng này. Bên cạnh hiển thị sắc nét, màn hình này còn có thể tùy chỉnh màu nền, đồng thời kết nối với điện thoại thông minh để hiển thị thông tin hành trình. Ngoài ra, hộc chứa đồ phía trước cũng được mở rộng và tích hợp cổng sạc USB loại Type-C, hỗ trợ sạc nhanh cho các thiết bị di động.

So với bản cũ, Honda SH 2026 cũng điều chỉnh thiết kế và bổ sung nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng nhu cầu người dùng ẢNH: CHÍ TÂM

Honda SH 2026 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 4 van, với hai tùy chọn dung tích tương tự Air Balde. Trong đó, động cơ trên các phiên bản SH125i sản sinh công suất gần 13 mã lực và mô-men xoắn 11,9 Nm. Riêng các bản 160i, sức mạnh ở mức 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.

SH mới cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) cùng phanh ABS trên hầu hết số phiên bản (trừ hai phiên bản 125i Tiêu chuẩn và 160i Tiêu chuẩn).

Tại Việt Nam, SH mới phân phối tổng cộng 8 phiên bản, chia đều cho hai tùy chọn động cơ. Cụ thể, các bản Honda SH 125i niêm yết giá dao động từ 77,89 - 87,09 triệu đồng (đã gồm 10% VAT). Trong khi, các bản SH 160i có giá từ 95,08 - 104,29 triệu đồng.

Honda Lead 2026: Giá từ 40,29 - 46,49 triệu đồng

Bên cạnh bản mới của SH và Air Blade, Honda Việt Nam cũng áp dụng thêm tùy chọn màu sắc ngoại thất cho mẫu Honda Lead 2026 (mở bán từ cuối tháng 9). Theo đó, phiên bản Lead ABS đặc biệt bổ sung màu bạc nhám, trong khi bản cao cấp tạo điểm nhấn với màu trắng hoàn toàn mới. Tại Việt Nam, Honda Lead phân phối 3 phiên bản, đi kèm mức giá 40,29 – 46,49 triệu đồng.