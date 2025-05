Xe tay ga Honda SH350i 'Made in Italy' đời mới nhất về Việt Nam

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda SH350i 2025 "Made in Italy" sở hữu số đo dài, rộng, cao tương ứng 2.160 x 742 x 1.160 (mm), chiều dài cơ sở 1.450 mm, chiều cao yên 805 mm, khoảng sáng gầm 130 mm. So với bản 2024, Honda SH350i 2025 thấp hơn 1 mm, ngắn hơn 2 mm và trọng lượng (172 kg) nhẹ hơn 2 kg. Dung tích bình nhiên liệu 9,3 lít… Những thông số này gần như tương đương so với Honda SH350i sản xuất tại Việt Nam