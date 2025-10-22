Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam 20 chiếc

Từ trước đến nay, xe máy, xe tay ga 50 phân khối thường được phần lớn người Việt cho là dòng sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên; bởi đây là phân khúc xe máy không đòi hỏi người dùng phải có giấy phép lái xe. Dù vậy, Honda Today 50 không chỉ hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên mà còn được xem là phương tiện phù hợp cho những khách hàng thích một chiếc xe máy phong cách thời trang, kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành tiết kiệm, linh hoạt… để sử dụng đi lại hàng ngày trong thành phố