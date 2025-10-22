Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam 20 chiếc

Trần Hoàng
22/10/2025 19:17 GMT+7

Sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn mang phong cách cổ điển, kết hợp động cơ 50 phân khối tiêu hao chỉ 1,8 lít/100 km… mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Honda Today 50 do liên doanh Sundiro Honda sản xuất tại Trung Quốc vừa gia nhập thị trường Việt Nam với số lượng 20 chiếc.

Bất chấp xu hướng nở rộ cũng như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ mảng xe máy điện, các dòng xe tay ga máy xăng mới vẫn nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Trong đó, không chỉ xe tay ga cỡ trung, ngay cả dòng xe tay ga cỡ nhỏ 50 phân khối như Honda Today 50 cũng được nhập về phân phối tại Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng yêu thích các dòng xe mới, lạ, cá tính.

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 1.

Từ trước đến nay, xe máy, xe tay ga 50 phân khối thường được phần lớn người Việt cho là dòng sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên; bởi đây là phân khúc xe máy không đòi hỏi người dùng phải có giấy phép lái xe. Dù vậy, Honda Today 50 không chỉ hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên mà còn được xem là phương tiện phù hợp cho những khách hàng thích một chiếc xe máy phong cách thời trang, kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành tiết kiệm, linh hoạt… để sử dụng đi lại hàng ngày trong thành phố

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 2.

Với hầu hết khách hàng Việt Nam, cái tên Honda Today nghe có vẻ khá xa lạ. Bởi thực chất đây là dòng sản phẩm không được sản xuất tại Việt Nam hay các thị trường lân cận trong khu vực Đông Nam Á. Dòng xe này do liên doanh Sundiro Honda phát triển, sản xuất, phân phối chủ yếu tại thị trường Trung Quốc

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 3.

Mới đây, một lô xe Honda Today 50 thuộc thế hệ mới nhất của dòng xe này vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 4.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, lô xe Honda Today 50 vừa gia nhập thị trường Việt Nam được một cửa hàng tại TP.HCM nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Đáng chú ý, đơn vị này chỉ nhập về 20 chiếc Today 50 với 3 phong cách, màu sắc khác nhau, gồm Premium, Special và Hello Today. Đây cũng là đơn vị đầu tiên nhập về Việt Nam đủ cả ba phiên bản màu sắc của dòng Honda Today 50 đời mới

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 5.

Mang phong cách của dòng xe tay ga 50 phân khối, Honda Today 50 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn với các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.262 x 658 x 1.048 (mm), chiều dài cơ sở 1.187 mm, chiều cao yên 715 mm cùng trọng lượng chỉ 80 kg

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 6.

Honda Today 50 mang phong cách thiết kế cổ điển, thời trang với cụm đèn pha dạng tròn cỡ lớn kết hợp đèn xi-nhan hai bên

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 7.

Cụm đồng hồ hiển thị thông tin dạng đồng hồ cơ analog dạng tròn tích hợp một số thông tin như tốc độ, mức nhiên liệu và các loại đèn báo…

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 8.

Phần thân xe vuốt gọn về phía sau trông thời trang, lịch lãm kết hợp phần yên xe bọc da, thiết kế dày dặn, êm ái cùng với sàn xe phẳng… mang lại tư thế ngồi thoải mái

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 9.

Đáng chú ý, dù kích thước nhỏ gọn nhưng Honda Today 50 sở hữu hộc chứa đồ khá rộng, sâu bố trí bên dưới yên xe, có thể để vừa một mũ bảo hiểm cỡ lớn cùng một số vật dụng khác. Bình nhiên liệu dung tích chứa 4,7 lít với nắp bình bên dưới yên

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 10.

Mẫu xe tay ga này sở hữu những trang bị cơ bản như chìa khóa cơ, móc đồ phía trước, cùng hệ thống đèn halogen truyền thống… Trong khi đó, cả hai bánh đều dùng mâm đúc hợp kim kích thước 10 inch kết hợp lốp không săm và hệ thống phanh tang trống truyền thống trên cả hai bánh

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 11.

Honda Today 50 được liên doanh Sundiro Honda trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 50cc, hút khí tự nhiên, làm mát bằng gió, cho công suất tối đa 3,75 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, với động cơ 50cc cùng thiết kế gọn nhẹ, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Honda Today 50 chỉ khoảng 1,8 lít/100 km

Ảnh: B.H

Xe tay ga tiết kiệm xăng Honda Today 50 về Việt Nam, chỉ có 20 chiếc - Ảnh 12.

Gia nhập thị trường Việt Nam, Honda Today 50 gồm ba phiên bản Premium phối màu vàng, Special màu xám đen và Hello Today màu trắng. Giá bán mẫu xe này được được đơn vị phân phối công bố nhưng trước đó tại Trung Quốc, Honda Today 50 có giá chỉ 5.980 nhân dân tệ, tương đương gần 20 triệu đồng. Nhìn chung, Honda Today 50 là dòng xe tay ga cỡ nhỏ có thiết kế thời trang, cá tính pha chút cổ điển kết hợp trang bị tính năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga mới lạ, dễ sử dụng hàng ngày nhưng vẫn tiết kiệm

Ảnh: B.H


