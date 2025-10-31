Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Piaggio Việt Nam đạt Great Place To Work 2025, đề cao giá trị con người

Nguồn: Piaggio Việt Nam
Nguồn: Piaggio Việt Nam
31/10/2025 17:36 GMT+7

Piaggio Việt Nam vừa được chứng nhận 'Great Place To Work 2025', khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI châu Âu tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Từ khi thành lập nhà máy tại Phú Thọ năm 2009, Piaggio không chỉ chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại, mà còn tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự Việt Nam làm chủ vận hành và sáng tạo. Với tầm nhìn quản trị mang tinh thần Ý, doanh nghiệp chú trọng phát triển năng lực, tư duy đổi mới và niềm tự hào nghề nghiệp của người lao động.

Piaggio Việt Nam đạt Great Place To Work 2025, đề cao giá trị con người- Ảnh 1.

Chiến lược "Spotless Strategy - Không tì vết" của Piaggio đặt yếu tố nhân văn lên hàng đầu: Nhân viên không chỉ là người lao động, mà là "thương hiệu thứ năm" bên cạnh Vespa, Piaggio, Aprilia và Moto Guzzi. Sự tự hào và gắn kết của họ đã trở thành động lực giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, đồng thời lan tỏa văn hóa tích cực tới toàn ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Hiện nay, nhà máy Piaggio Việt Nam là trung tâm sản xuất và xuất khẩu chính của Tập đoàn, cung ứng cho các thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Sự tỉ mỉ, tay nghề và tinh thần đổi mới của đội ngũ Việt đã giúp doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn toàn cầu, minh chứng cho chiến lược quản trị coi con người là tài sản cốt lõi, tạo nên sức mạnh cạnh tranh và tầm vóc của Piaggio tại Việt Nam.

