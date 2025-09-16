Các hãng xe máy điện triển khai tủ đổi pin, người dùng hưởng lợi

Pin tháo rời đang trở thành bước ngoặt giúp thị trường xe máy điện Việt Nam phát triển. Nếu như trước đây, đa phần người dùng chỉ có thể cắm sạc thì giờ đây, giải pháp này sẽ tiết kiệm thời gian khá nhiều.

Người Việt đang dần cởi mở hơn với xe máy điện ẢNH: C.T

Nắm bắt xu hướng này, nhiều thương hiệu đã tung ra hàng loạt mẫu xe máy điện thay thế pin như Honda CUV e; Selex Camel 1/Camel 2; EVgo A, D, EH2; VinFast Evo Grand, VeroX... Tuy nhiên, việc bán những mẫu xe máy điện pin tháo rời phải đi kèm với mở rộng mạng lưới tủ đổi pin mới có thể nâng cao tiện lợi đối với người dùng.

Hiện tại, nhiều thương hiệu đã triển khai mô hình tủ đổi pin như Selex Motors, EVGo, DK Bike và Honda... bên cạnh mạng lưới trạm sạc truyền thống. VinFast tuy đến sau nhưng đặt mục tiêu lớn hơn, giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh quyết liệt hơn.

Mô hình tủ đổi pin dành cho xe máy điện của VinFast ẢNH: VINFAST

Theo đó, hãng xe điện Việt sẽ triển khai 150.000 tủ đổi pin trên cả nước, dự kiến hoàn thành trong 3 năm. Ban đầu, lộ trình đặt ra trong tháng 10.2025 sẽ có 1.000 tủ đổi pin đầu tiên được lắp đặt. Hết năm 2025, dự kiến số lượng sẽ đạt 50.000 tủ. Nếu hoàn thành, mạng lưới tủ đổi pin của VinFast sẽ lớn hơn so với mạng lưới trạm xăng trên cả nước.

Nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai, mới đây V-Green "bắt tay" với Thế giới di động để lắp đặt 1.360 tủ đổi pin xe máy điện từ giờ đến hết năm 2025. Trong năm 2026, sẽ bổ sung thêm 500 tủ đổi pin; tất cả đều đặt tại hệ thống cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh.

Thời xe máy điện tiện hơn xe xăng đã đến?

Nếu như trước đây, người dùng cảm thấy xe điện bất tiện hơn xe xăng trong quá trình nạp năng lượng thì giờ đây đã khác. Tủ đổi pin giúp tiết kiệm thời gian đáng kể thay vì tốn hàng giờ đồng hồ đợi sạc. Theo các chuyên gia trong ngành, giải pháp này gần như giúp xe máy điện tiệm cận với xe xăng, thậm chí hơn ở một số khía cạnh.

Nhiều hãng xe máy điện tại Việt Nam hiện đã mở rộng mô hình đổi pin linh hoạt cho người dùng ẢNH: SELEX MOTOR

Đơn cử như Selex Camel 1, người dùng chỉ tốn chi phí 8.000 đồng cho mỗi lần thay đổi pin. Dòng xe này dùng pin dung lượng 20 Ah, phạm vi hoạt động tầm 50 km. Đối với các dòng xe máy điện tháo rời pin của VinFast, người dùng tốn 9.000 đồng mỗi lần đổi bộ pin dung lượng 1,5 kWh, cho phạm vi hoạt động 85 km.

Chi phí này thấp hơn nhiều so với đổ xăng cho xe gắn máy sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

Thực tế, việc đổi pin linh hoạt giúp pin luôn được bảo dưỡng, kiểm định chất lượng tại trạm nên hạn chế rủi ro hỏng hóc hoặc chai pin vốn khiến nhiều người dùng xe điện lo ngại trước đây. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, không bận tâm đến vòng đời cũng như sự xuống cấp của pin.

Nếu mạng lưới đổi pin được phủ dày như kế hoạch, thị trường xe máy điện Việt Nam sẽ có khả năng bùng nổ, phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh theo chủ trương của Chính phủ.