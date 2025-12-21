Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
21/12/2025 13:55 GMT+7

Với mức giá khởi điểm 5,1 tỉ đồng, đi kèm nhiều bổ sung về công nghệ; Land Rover Defender mới không hẳn là mẫu xe dành riêng cho "tín đồ" off-road, mà còn hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV cá tính, khác biệt và có giá trị biểu tượng.

Sau gần 5 năm phân phối thế hệ mới (L663) tại Việt Nam, mẫu SUV địa hình huyền thoại Land Rover Defender mới đây chính thức trình làng bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), có một số tinh chỉnh, thay đổi về thiết kế cùng nhiều tính năng, công nghệ bổ sung.

Ở bản mới, Defender phân phối tổng cộng 8 tùy chọn, phiên bản. Trong đó có 4 phiên bản chuẩn, niêm yết giá từ 6,329 - 7,989 tỉ đồng và 4 phiên bản có thể cá nhân hóa giá 5,099  6,799 tỉ đồng.

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Giá bán các phiên bản tiêu chuẩn của Land Rover Defender 2026 tại Việt Nam

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Giá khởi điểm các phiên bản cá nhân hóa của Land Rover Defender 2026 tại Việt Nam (chưa gồm cấu hình)

Do đây là bản nâng cấp giữa vòng đời, diện mạo Defender 2026 không thay đổi nhiều. Xe vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế cốt lõi với dáng xe vuông vức, các mảng thân xe phẳng, vòm bánh lớn và kết cấu chắc chắn. Những đặc trưng nhận diện vốn đã làm nên danh tiếng của hãng xe Anh quốc suốt hơn bảy thập kỷ qua.

Tuy nhiên, soi chiếu với bản tiền nhiệm, có thể thấy Land Rover có tinh chỉnh một số chi tiết tạo nên kiểu dáng hiện đại và sắc sảo hơn. Có thể kể đến như cụm đèn trước thiết kế lại với đồ họa mới, đèn sương mù trở thành trang bị tiêu chuẩn, trong khi đèn hậu phẳng, phủ màu khói giúp tổng thể phần đuôi xe gọn gàng và cao cấp hơn.

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 3.

So với bản tiền nhiệm, Land Rover Defender 2026 không thay đổi nhiều, tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế

ẢNH: V.H

Sự thay đổi còn thể hiện ở bảng màu ngoại thất và các tùy chọn hoàn thiện. Những gam màu mới như Borasco Grey hay Woolstone Green không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ, mà còn được xây dựng dựa trên cảm hứng thiên nhiên, đúng tinh thần phiêu lưu mà Defender theo đuổi. Đi kèm là các tùy chọn mâm xe mới, nổi bật với bộ mâm hợp kim kích thước lên đến 22 inch, góp phần nâng tầm hình ảnh cho mẫu SUV địa hình vốn nổi tiếng về sự "thô mộc".

Bên trong khoang lái, Defender 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về công nghệ và trải nghiệm người dùng. Tâm điểm là màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 13,1 inch, lớn hơn và trực quan hơn so với thế hệ trước. Cách bố trí bảng táp-lô tinh chỉnh theo hướng công thái học, giúp thao tác thuận tiện hơn trong cả điều kiện vận hành trên đường trường lẫn off-road. Không gian nội thất vẫn giữ được nét thực dụng đặc trưng, song đã được nâng cấp về vật liệu và mức độ hoàn thiện, tạo cảm giác cao cấp hơn khi sử dụng hàng ngày.

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 4.
Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 5.
Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 6.

Nội thất Land Rover Defender 2026 được thiết kế, bố trí lại sang trọng hơn

ẢNH: V.H

Đáng chú ý, Defender 130 tại Việt Nam lần đầu có thêm tùy chọn ghế Captain Seat ở hàng ghế thứ hai. Đây là chi tiết cho thấy Land Rover đã lắng nghe và "chiều lòng" khách hàng châu Á, nơi nhiều người sử dụng Defender như một mẫu SUV gia đình cỡ lớn, thay vì phục vụ chuyến đi di chuyển trên địa hình khó.

Ở khía cạnh công nghệ, Defender 2026 tiếp tục củng cố vị thế của một mẫu xe off-road hàng đầu. Lần đầu tiên, hệ thống kiểm soát hành trình địa hình thích ứng (Adaptive Off-Road Cruise Control) được bổ sung như một tùy chọn. Công nghệ này cho phép xe tự động điều chỉnh tốc độ khi di chuyển trên bề mặt gồ ghề, giúp người lái tập trung hơn vào việc điều khiển vô lăng và quan sát địa hình. Đây được xem là bước phát triển mới từ hệ thống All Terrain Progress Control quen thuộc, hướng đến trải nghiệm off-road "nhàn" hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát mức độ tập trung của người lái thế hệ mới được tích hợp camera theo dõi ánh nhìn, phát cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu mất tập trung. Những trang bị này cho thấy Defender không chỉ mạnh mẽ ở khả năng vượt địa hình, mà còn ngày càng chú trọng đến yếu tố an toàn chủ động, tiệm cận tiêu chuẩn của các dòng SUV cao cấp đô thị.

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 7.

Land Rover bổ sung nhiều tính năng, công nghệ hiện đại cho Defender 2026

ẢNH: V.H

Ngoài ra, so với bản tiền nhiệm, có thể thấy danh mục sản phẩm Defender tại Việt Nam cũng được mở rộng đáng kể. Ngoài các phiên bản quen thuộc như Defender 90, 110 và 130, mẫu SUV off-road huyền thoại lần này có thêm Defender Trophy Edition. Phiên bản này được phát triển hướng tới người dùng đam mê khám phá và muốn sở hữu một chiếc Defender mang dấu ấn sưu tầm rõ nét.

Cao nhất còn có hai phiên bản Defender OCTA và OCTA Black. Đây là những biến thể hiệu suất cao nhất từng góp mặt trong gia đình Defender. Với trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.4 lít, sản sinh công suất lên đến 635 mã lực, Defender OCTA không chỉ là mẫu SUV địa hình, mà còn tiệm cận khái niệm xe hiệu năng cao. Hệ thống treo khí nén tiên tiến, chế độ lái OCTA chuyên biệt cùng các tùy chọn hoàn thiện độc quyền giúp phiên bản này trở thành "tuyên ngôn sức mạnh" của Land Rover trong phân khúc xe off-road hạng sang.

Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 8.
Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 9.
Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 10.
Huyền thoại off-road Land Rover Defender mới về Việt Nam, giá từ 5,1 tỉ đồng - Ảnh 11.

Land Rover Defender hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm xe SUV địa hình vừa mạnh mẽ, nhưng vẫn sang trọng, hiện đại

ẢNH: V.H

Với mức giá khởi điểm 5,1 tỉ đồng cho các phiên bản tiêu chuẩn và gần 8 tỉ đồng cho những biến thể cao cấp như Defender 130 cấu hình đầy đủ hay Trophy Edition, OCTA; Land Rover Defender 2026 rõ ràng không phải mẫu SUV hướng đến số đông. Tuy nhiên, huyền thoại Anh quốc này sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc với những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV địa hình mang tính biểu tượng, được cá nhân hóa cao.

Xem thêm bình luận