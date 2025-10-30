Xe sang Land Rover bị... hôi xăng, người dùng tố nhà phân phối 'phủi' trách nhiệm

Một chủ xe ô tô Land Rover có tên N.M.T, ngụ tại phường Phước Thắng, TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mới đây gửi thư đến báo Thanh Niên, phản ánh về tình trạng chiếc xe Land Rover Range Rover người này đang sử dụng gặp phải tình trạng "hôi xăng" ở khoang ca-bin. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, phía đơn vị phân phối ô tô thương hiệu Land Rover tại Việt Nam lại không có phương án xử lý thỏa đáng; thậm chí cố tình "né tránh trách nhiệm", khiến chị T. vô cùng bức xúc.

Xe sang 11 tỉ đồng bị… hôi xăng

Cụ thể theo phản ánh của khách hàng nói trên, ngày 28.2.2023, chị T. có mua chiếc Land Rover Range Rover (đứng tên công ty TNHH H.L; số VIN: SALKABU3PA027xxx) từ Công ty TNHH Phú Thái Mobility Hồ Chí Minh - nhà phân phối xe thương hiệu Land Rover tại thị trường Việt Nam. Mức giá lăn bánh cho chiếc xe sang này vào khoảng 11 tỉ đồng.

Chiếc Land Rover Range Rover có giá lăn bánh gần 11 tỉ đồng nhưng lại bị lọt mùi xăng trong ca-bin khi sử dụng khoảng 2 năm ẢNH: CHỦ XE CUNG CẤP

Đến tháng 1.2025, khi xe đã lăn bánh quãng đường gần 20.000 km, chị T. phát hiện xe gặp hiện tượng lọt mùi xăng vào khoang ca-bin. Đặc biệt, mùi này nồng nặc khi đổ xăng đầy bình hoặc lái xe chạy ở tốc độ thấp.

Điều này không chỉ khiến người ngồi trên xe khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Bởi theo chị T., việc hít phải hơi xăng có thể gây chóng mặt, buồn nôn thậm chí ung thư lâu dài. Đó là chưa kể, tình trạng hơi xăng xuất hiện trong ca-bin xe còn khiến chị lo lắng vì có thể gặp phải nguy cơ mất an toàn, nhất là khả năng cháy nổ nếu có rò rỉ nhiên liệu.

Nhà phân phối "phủi tay", né tránh trách nhiệm?

Cũng theo phản ánh của chị T., ngày 6.1.2025, ngay khi phát hiện tình trạng khoang ca-bin xe xuất hiện mùi xăng, nhân viên công ty H.L đã lập tức liên hệ và đưa xe đến xưởng dịch vụ của Phú Thái Mobility để tiến hành kiểm tra. Qua quá trình làm việc, phía nhà phân phối đã xác nhận có tình trạng hôi xăng như phản ánh của khách hàng; đồng thời lý giải ngắn gọn nguyên nhân do môi trường và nhiệt độ ở Việt Nam quá nóng, khiến bình xăng trên xe bị bốc hơi dẫn đến hiện tượng hơi xăng bay vào khoang lái.

Tiếp đến, phía nhà phân phối đề xuất dán phim cách nhiệt thùng nhiên liệu để giảm tình trạng bốc hơi xăng. Cả hai bên sau đó đồng ý và tiến hành giải pháp khắc phục như trên.

Chị T. cho biết, ban đầu nhà phân phối tiến hành khắc phục tình trạng hơi xăng lọt vào khoang lái bằng cách dán thêm phim cách nhiệt ở bình nhiên liệu nhưng không hiệu quả ẢNH: CHỦ XE CUNG CẤP

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại. Theo thông tin từ chị T., ngày 25.4.2025, đại diện nhà phân phối Phú Thái Mobility chủ động liên hệ lại với phía công ty H.L (đại diện đứng tên sở hữu chiếc Range Rover). Trong đó tiếp tục xác nhận tình trạng có mùi xăng lọt vào khoang ca-bin của xe. Ngoài ra, trong văn bản mới này, phía nhà phân phối cũng đề xuất thêm giải pháp khắc phục, gồm thay thế 3 tấm che gầm dưới động cơ để tạo thông gió giải nhiệt và lắp thêm một bộ bầu lọc than hoạt tính đối xứng với bộ bầu lọc bên phải hiện đã trang bị tiêu chuẩn trên xe. Đơn vị này cho biết, giải pháp này khuyến nghị theo hướng dẫn từ tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR) và khẳng định sẽ xử lý triệt để vấn đề lọt hơi xăng vào trong xe.

Về phía công ty H.L, do lo ngại những vấn đề có thể phát sinh sau khi thực hiện giải pháp khắc phục mới, công ty này đã không đồng ý với đề xuất từ Phú Thái Mobility. Thay vào đó yêu cầu phía nhà phân phối phải có cam kết bằng văn bản trước khi tiến hành khắc phục, sữa chữa. Trong đó có 3 yêu cầu bắt buộc, gồm cam kết sau khi sửa chữa xe sẽ không còn tình trạng có mùi xăng trong ca-bin; cam kết bảo hành trọn đời, miễn phí đối với việc thay thế, sửa chữa các thiết bị, phụ tùng đã được thay thế hoặc lắp thêm vào xe; trường hợp sau sửa chữa, xe vẫn còn tình trạng có mùi xăng trong ca-bin, nhà phân phối phải thu hồi xe và hoàn lại tiền cho công ty H.L.

Phú Thái Mobility đề nghị khách gắn thêm bộ bầu lọc than hoạt tính đối xứng để khắc phục tình trạng có mùi xăng trong khoang lái nhưng lại không cam kết bảo hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, phản hồi lại những yêu cầu cam kết nói trên, Phú Thái Mobility sau đó lại thông báo rằng quá trình kiểm tra, thăm khám xe mới nhất (ngày 9.10.2025) "không phát hiện hiện tượng mùi xăng từ xe như phản ánh trước đó". Đồng thời khẳng định: "Chiếu theo chính sách bảo hành, thực sự chúng tôi không có cơ sở nào để làm việc với Nhà sản xuất JLR (tập đoàn Jaguar Land Rover - PV) để đưa ra cam kết".

Thậm chí, nhà phân phối này lưu ý khách hàng, rằng "việc lắp thêm bộ lọc thứ cấp là khuyến nghị của Nhà sản xuất JLR dự phòng trường hợp ở điều kiện có mùi nhiên liệu bay hơi quá mức và việc lắp thêm này chỉ làm tăng thêm giá trị xe như là một phụ kiện mang lại giá trị cho khách hàng (không nằm trong hợp đồng mua bán xe và chính sách bảo hành)".

Điều này khiến phía công ty H.L và chị T. vô cùng bức xúc. Bởi theo chị T., việc xe xuất hiện tình trạng có mùi xăng trong khoang lái là lỗi kỹ thuật. "Phía hãng cũng đã khuyến nghị giải pháp lắp thêm bộ lọc than hoạt tính thứ cấp để giảm mùi, nhưng lại coi đây là đây là tùy chọn không thuộc bảo hành", và chỉ thực hiện lắp đặt khi khách hàng đồng ý (ngụ ý chúng tôi phải chịu chi phí)". Đây là hành vi "né tránh trách nhiệm bảo hành" và "đẩy rủi ro về phía khách hàng".