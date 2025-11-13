Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe

Suzuki Fronx đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn

Nguồn: Suzuki
Nguồn: Suzuki
13/11/2025 17:00 GMT+7

Suzuki Fronx vừa chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ Chương trình Đánh giá Xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) sau loạt thử nghiệm khắt khe về va chạm và công nghệ hỗ trợ an toàn. Thành tích này của Fronx khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV về công nghệ an toàn (*), đồng thời khẳng định nỗ lực không ngừng của Suzuki trong việc mang đến những mẫu xe an toàn, đáng tin cậy cho khách hàng.

Suzuki Fronx đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn - Ảnh 1.

Theo kết quả công bố bởi ASEAN NCAP, Suzuki Fronx đã thể hiện xuất sắc ở cả 4 hạng mục đánh giá chính với tổng điểm quy đổi đạt 77,70 trên thang điểm 100, bao gồm:

  • 36,71 điểm ở hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection - AOP)
  • 15,27 điểm ở hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection - COP)
  • 15,71 điểm ở hạng mục Hỗ trợ an toàn (Safety Assist - SA)
  • 10,00 điểm ở hạng mục An toàn cho người đi xe máy (Motorcyclist Safety - MS)

Hạng mục

Số điểm của Fronx

Điểm tối đa

Bảo vệ người lớn

(Adult Occupant Protection - AOP)

92% (29.37 điểm)

32

Bảo vệ trẻ em

(Child Occupant Protection - COP)

76% (38.94 điểm)

51

Hỗ trợ an toàn

(Safety Assist - SA)

79% (16.50 điểm)

21

An toàn cho người đi xe máy (Motorcyclist Safety - MS)

50% (8.00 điểm)

16

Được sử dụng trong bài thử nghiệm của ASEAN NCAP là phiên bản được xuất năm 2025, động cơ 1.5L kèm hộp số tự động 6AT, cùng trang bị 6 túi khí, tương ứng với phiên bản GLX Plus tại Việt Nam. Fronx là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV đạt chứng nhận an toàn cao nhất của ASEAN NCAP (*).

Suzuki Fronx đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn - Ảnh 2.

Ở từng hạng mục, All-new Fronx đã ghi nhận thành tích ấn tượng. Cụ thể, mẫu xe cho thấy khả năng hấp thụ và phân tán lực va chạm hiệu quả trong các bài thử nghiệm va chạm trực diện và bên hông, giảm thiểu tối đa rủi ro chấn thương cho người lái và hành khách. Đồng thời, mẫu xe cũng đạt điểm số tốt ở hạng mục công nghệ hỗ trợ người lái.

Kết quả này có được là nhờ sự kết hợp của hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến. Mẫu xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả các phiên bản, Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Cảnh báo thắt dây an toàn (SBR) cho cả tài xế, hành khách hàng ghế trước và sau, điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX.

Phiên bản GLX Plus còn bổ sung gói hỗ trợ lái xe an toàn chủ động ADAS, bao gồm Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), Cảnh báo lệch làn đường (LDP), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Camera 360 độ và đặc biệt là Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

Ngoài ra, các tính năng như Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) trên All-new Fronx được ASEAN NCAP đặc biệt chú trọng ở hạng mục An toàn cho người đi xe máy, nhờ khả năng giúp người lái tránh được những va chạm bất ngờ, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông hỗn hợp của Đông Nam Á, với tỷ lệ xe máy chiếm tới 80% lượng người tham gia giao thông.

Theo đánh giá của ASEAN NCAP, Suzuki Fronx mang đến khả năng bảo vệ toàn diện, không chỉ cho hành khách trong xe mà còn cho người tham gia giao thông xung quanh, thể hiện cam kết của Suzuki trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao trong khu vực.

Tại Việt Nam, All-new Suzuki Fronx đã chính thức ra mắt ngày 17.10.2025 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đánh dấu kỷ niệm 30 năm đồng hành và phát triển của Suzuki Việt Nam. Mẫu SUV coupe mang thông điệp "Vượt Mọi Khuôn Mẫu" (Dare to Reshape), khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ về hình ảnh dòng xe SUV đô thị. Thiết kế của Fronx là minh chứng rõ nét cho triết lý toàn cầu "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" (Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp) của Suzuki, kết hợp của thiết kế tinh tế, nâng cấp về tiện nghi và tính linh hoạt để tạo nên trải nghiệm lái đầy thú vị cho người dùng.

Suzuki Fronx đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn - Ảnh 3.

Về ASEAN NCAP

ASEAN NCAP là một thành viên trong hệ thống các tổ chức NCAP toàn cầu, được thành lập nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, tăng cường nhận thức của người tiêu dùng và khuyến khích thị trường phát triển các phương tiện an toàn hơn trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình là sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông Malaysia (MIROS) và Tổ chức Global NCAP. Ngoài ra, ASEAN NCAP còn nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội Ô tô các nước trong khu vực gồm: Philippines (AAP), Singapore (AA Singapore), Campuchia (AAC) và Thái Lan (RAAT).

(*) Các mẫu xe SUV có tổng chiều dài dưới 4,300mm và dung tích động cơ lên đến 1.5L.

Xem thêm về All-new Suzuki Fronx tại ĐÂY.

Khám phá thêm chủ đề

Suzuki Fronx 5 sao ASEAN NCAP công nghệ an toàn xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận