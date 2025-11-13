Suzuki Fronx đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, dẫn đầu phân khúc về công nghệ an toàn

Theo kết quả công bố bởi ASEAN NCAP, Suzuki Fronx đã thể hiện xuất sắc ở cả 4 hạng mục đánh giá chính với tổng điểm quy đổi đạt 77,70 trên thang điểm 100, bao gồm:

36,71 điểm ở hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection - AOP)

15,27 điểm ở hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection - COP)

15,71 điểm ở hạng mục Hỗ trợ an toàn (Safety Assist - SA)

10,00 điểm ở hạng mục An toàn cho người đi xe máy (Motorcyclist Safety - MS)

Hạng mục Số điểm của Fronx Điểm tối đa Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection - AOP) 92% (29.37 điểm) 32 Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection - COP) 76% (38.94 điểm) 51 Hỗ trợ an toàn (Safety Assist - SA) 79% (16.50 điểm) 21 An toàn cho người đi xe máy (Motorcyclist Safety - MS) 50% (8.00 điểm) 16

Được sử dụng trong bài thử nghiệm của ASEAN NCAP là phiên bản được xuất năm 2025, động cơ 1.5L kèm hộp số tự động 6AT, cùng trang bị 6 túi khí, tương ứng với phiên bản GLX Plus tại Việt Nam. Fronx là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV đạt chứng nhận an toàn cao nhất của ASEAN NCAP (*).

Ở từng hạng mục, All-new Fronx đã ghi nhận thành tích ấn tượng. Cụ thể, mẫu xe cho thấy khả năng hấp thụ và phân tán lực va chạm hiệu quả trong các bài thử nghiệm va chạm trực diện và bên hông, giảm thiểu tối đa rủi ro chấn thương cho người lái và hành khách. Đồng thời, mẫu xe cũng đạt điểm số tốt ở hạng mục công nghệ hỗ trợ người lái.

Kết quả này có được là nhờ sự kết hợp của hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến. Mẫu xe được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả các phiên bản, Hệ thống cân bằng điện tử (ESP), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Cảnh báo thắt dây an toàn (SBR) cho cả tài xế, hành khách hàng ghế trước và sau, điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX.

Phiên bản GLX Plus còn bổ sung gói hỗ trợ lái xe an toàn chủ động ADAS, bao gồm Phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), Cảnh báo lệch làn đường (LDP), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Camera 360 độ và đặc biệt là Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC).

Ngoài ra, các tính năng như Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) trên All-new Fronx được ASEAN NCAP đặc biệt chú trọng ở hạng mục An toàn cho người đi xe máy, nhờ khả năng giúp người lái tránh được những va chạm bất ngờ, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông hỗn hợp của Đông Nam Á, với tỷ lệ xe máy chiếm tới 80% lượng người tham gia giao thông.

Theo đánh giá của ASEAN NCAP, Suzuki Fronx mang đến khả năng bảo vệ toàn diện, không chỉ cho hành khách trong xe mà còn cho người tham gia giao thông xung quanh, thể hiện cam kết của Suzuki trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngày càng cao trong khu vực.

Tại Việt Nam, All-new Suzuki Fronx đã chính thức ra mắt ngày 17.10.2025 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đánh dấu kỷ niệm 30 năm đồng hành và phát triển của Suzuki Việt Nam. Mẫu SUV coupe mang thông điệp "Vượt Mọi Khuôn Mẫu" (Dare to Reshape), khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ về hình ảnh dòng xe SUV đô thị. Thiết kế của Fronx là minh chứng rõ nét cho triết lý toàn cầu "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi" (Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp) của Suzuki, kết hợp của thiết kế tinh tế, nâng cấp về tiện nghi và tính linh hoạt để tạo nên trải nghiệm lái đầy thú vị cho người dùng.

Về ASEAN NCAP

ASEAN NCAP là một thành viên trong hệ thống các tổ chức NCAP toàn cầu, được thành lập nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, tăng cường nhận thức của người tiêu dùng và khuyến khích thị trường phát triển các phương tiện an toàn hơn trong khu vực Đông Nam Á.

Chương trình là sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu An toàn Giao thông Malaysia (MIROS) và Tổ chức Global NCAP. Ngoài ra, ASEAN NCAP còn nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội Ô tô các nước trong khu vực gồm: Philippines (AAP), Singapore (AA Singapore), Campuchia (AAC) và Thái Lan (RAAT).

(*) Các mẫu xe SUV có tổng chiều dài dưới 4,300mm và dung tích động cơ lên đến 1.5L.

