Xe châu Âu định giá thấp, Skoda Slavia vẫn khó bán tại Việt Nam

Đầu tháng 9.2025, Skoda Việt Nam trình làng thị trường trong nước "tân binh" Skoda Slavia. Mẫu xe gây chú ý khi được thương hiệu châu Âu định giá khá thấp, 3 phiên bản (gồm Active, Ambition và Style) niêm yết giá 468 - 568 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Thậm chí, giai đoạn đầu mở bán, hãng áp dụng ưu đãi mạnh tay, đưa giá xe thực tế về mức chỉ dao động 421 - 511 triệu đồng.

Skoda Slavia mở bán tại Việt Nam 3 phiên bản, giá niêm yết được đánh giá khá "phải chăng" 468 - 568 triệu đồng ẢNH: QUANG THÁI

So với mặt bằng phân khúc sedan hạng B, giá của Slavia được đánh giá khá "phải chăng". Bởi dù mang danh xe châu Âu, lại có lợi thế thừa hưởng nền tảng từ tập đoàn Volkswagen; tuy nhiên mẫu xe Skoda lại không định vị "cửa trên" mà chỉ lưng chừng giữa hai nhóm xe xuất xứ Nhật Bản và Hàn Quốc. Chính vì vậy, Slavia được đặt kỳ vọng sẽ là cái tên đủ sức thay đổi cục diện ở nhóm xe hạng B, nơi Toyota Vios hay Honda City đang nắm giữ phần lớn thị phần.

Khách Việt chưa "mặn mà"

Dù nắm trong tay lợi thế về giá, thế nhưng sau hơn một tháng mở bán, bức tranh doanh số của Skoda Slavia lại không mấy sáng sủa.

Theo số liệu bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, tháng 9.2025, doanh số sedan hạng B tại Việt Nam đạt 2.778 xe. Trong đó, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu với gần 1.300 đến tay người dùng. Các mẫu còn lại lượng xe bán ra trung bình cũng ở mức hơn 300 xe mỗi tháng.

Với Skoda Slavia, Tập đoàn Thành Công (đơn vị phân phối các dòng xe thương hiệu Skoda tại Việt Nam) không cố bố doanh số bán hàng chính thức. Mặc dù vậy, số liệu tổng hợp lượng ô tô đăng ký mới trong nước cho thấy, trong tháng 9.2025, Slavia gần như không để lại nhiều dấu ấn, dù hãng và đại lý đã mạnh tay ưu đãi, giảm giá để thu hút khách mua.

Trái với kỳ vọng ban đầu, kết quả kinh doanh tháng đầu tiên tại Việt Nam của Skoda Slavia khá "ế ẩm" ẢNH: QUANG THÁI

Cụ thể, trong tổng cộng 58 xe ô tô thương hiệu Skoda đăng ký mới tại Việt Nam, chỉ có 13 xe thuộc mẫu Slavia. Đáng chú ý, đây cũng là tổng lượng xe Skoda Slavia đã hoàn tất thủ tục đăng ký mới tại Việt Nam tính đến thời điểm cuối tháng 9. Điều này đồng nghĩa, doanh số thực sự của mẫu sedan hạng B này có thể chưa đến 13 xe (nếu loại trừ các xe đăng ký phục vụ hoạt động trưng bày, lái thử của hãng và hệ thống đại lý phân phối).

Đây rõ ràng là kết quả đáng thất vọng với một mẫu xe châu Âu đang có định giá khá tốt. So sánh với các đối thủ cạnh tranh, sức hút của Slavia thậm chí còn kém hơn cả KIA Soluto, vốn đã rất "ế ẩm" tại Việt Nam. Trong tháng 9 vừa qua, mẫu xe Hàn Quốc bán ra 18 xe, qua đó duy trì mức doanh số trung bình mỗi tháng gần 20 xe trong năm 2025.

Giá tốt thôi chưa đủ?

Khách quan nhìn nhận, Skoda Slavia mới phân phối tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 9.2025. Vì vậy, kết quả kinh doanh ở tháng đầu tiên chưa đủ để phác họa bức tranh tương lai của mẫu xe châu Âu. Mặc dù vậy, cũng không thể phủ nhận, những con số trên ít nhiều cho thấy khả năng tiếp cận người dùng của Slavia đang khá yếu ớt.

Giá bán chưa đủ giúp Skoda Slavia thuyết phục được số đông người dùng Việt ẢNH: QUANG THÁI

Trước đó, chia sẻ với PV Thanh Niên, một số chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, thị hiếu và tiêu chí lựa chọn xe của khách Việt rất khác so với nhiều thị trường ô tô lớn. Slavia dù có lợi thế xe châu Âu và định giá khá "ổn"; tuy nhiên vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó phải kể đến áp lực cạnh tranh rất lớn ở nhóm sedan hạng B, nơi Toyota Vios đang gần như thống trị nhờ nắm trong tay cùng lúc nhiều lợi thế.

Ngoài ra, Skoda dù có lịch sử lâu đời nhưng tại Việt Nam dẫu sao vẫn là thương hiệu còn xa lạ, hệ thống showroom, dịch vụ hậu mãi chưa phủ rộng. Xét về kiểu dáng, thiết kế ngoại hình của mẫu xe đến từ Cộng hòa Czech cũng chưa tạo nhiều điểm nhấn.

Vì vậy, để có thể tìm chỗ đứng trên thị trường, nhìn chung Skoda Slavia vẫn cần thêm thời gian để "thẩm thấu" và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.