Sedan hạng B không còn là 'gà đẻ trứng vàng' của các hãng xe tại Việt Nam

Khoảng 3 năm, xe sedan hạng B tầm giá dưới 900 triệu đồng được xem là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam với tổng doanh số đạt hơn 70.000 xe mỗi năm. Đỉnh điểm như năm 2022, sedan hạng B với hàng loạt mẫu mã tạo được sức hút như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage… từng dẫn đầu doanh số thị trường ô tô Việt Nam với hơn 75.000 xe giao đến người dùng.

Xe sedan hạng B đang dần đánh mất vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam Ảnh: B.H

Trong đó, Toyota Vios với doanh số trung bình gần 25.000 xe/năm; Hyundai Accent (gần 22.000 xe/năm) hay Honda City (gần 15.000 xe/năm)… liên tục thay nhau nắm giữ ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Thậm chí, các mẫu mã này còn được ví như "gà đẻ trứng vàng" khi đóng góp từ 20% - 30% doanh số hàng năm của các thương hiệu như Toyota, Honda, Hyundai tại thị trường Việt Nam. Đây cũng chính là lý do khiến sedan hạng B trở thành một trong những phân khúc ô tô cạnh tranh nhất thị trường, khi có đến gần 10 mẫu mã góp mặt.

Không chỉ sở hữu mức giá dễ tiếp cận (từ 400 - 600 triệu đồng) sedan hạng B với đặc trưng về thiết kế, công nghệ, vận hành cũng như trang bị tính năng… được đánh giá là dòng xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Không chỉ nhóm khách mua xe cá nhân, gia đình hay những người lần đầu mua ô tô… Xe sedan hạng B còn được nhiều cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lựa chọn để sử dụng làm xe taxi.

Sedan hạng B được cho là dòng xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau Ảnh: T.T.C

Tuy nhiên, khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng mẫu mã, tính cạnh tranh theo đó cũng gia tăng; cộng với việc thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang dần thay đổi, chuyển dịch sang dòng xe gầm cao… Phân khúc sedan hạng B không còn giữ được vị thế. Thay vì chọn sedan hạng B, nhóm khách hàng cá nhân mua ô tô mới đang chuyển hướng lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao cỡ nhỏ có mức giá tương đương. Trong khi đó, nhóm khách doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi cũng chuyển sang dùng xe điện để tối ưu hiệu quả kinh tế. Doanh số xe sedan hạng B vì thế cũng liên tục sụt giảm.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong năm 2023, tổng doanh số dòng ô tô sedan hạng B chỉ đạt hơn 51.000 xe. Đến năm 2024 con số này tiếp tục giảm xuống còn khoảng 46.000 xe và sau 3 quý đã qua của năm 2025 mới chỉ đạt hơn 25.000 xe.

Nhiều mẫu mã vốn bán chạy như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… cũng không còn giữ được sức hút. Không chỉ dần bị loại khỏi top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng, Hyundai Accent hiện tại với doanh số chỉ đạt hơn 5.000 xe bán ra không còn là dòng xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam. Thậm chí, lượng tiêu thụ Accent sau 9 tháng đầu năm 2025 còn xếp sau Huyndai Creta và Hyundai Tucson.

Hyundai Accent với doanh số hơn 5.000 xe bán ra không còn là dòng xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam Ảnh: B.H

Toyota Vios cũng rơi vào cảnh tương tự. Mẫu sedan hạng B từng bán chạy nhất thị trường mới chỉ bán được gần 8.500 xe sau 3 quý đầu năm 2025. Kết quả này khiến Vios phải nhường lại ngôi vương xe Toyota bán chạy nhất thị trường Việt Nam cho mẫu Yaris Cross (đạt hơn 9.600 xe). Trong khi đó, Honda City có thời điểm xếp sau cả Honda CR-V về doanh số.

Các mẫu mã còn lại như Mazda2, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto cũng không còn đóng góp quá lớn vào kết quả bán hàng hàng tháng của các thương hiệu như Mazda, Mitsubishi hay KIA tại Việt Nam. Từ vị thế của một trong những dòng sản phẩm chủ lực, các dòng xe này hiện chẳng khác nào mẫu mã để khỏa lấp khoảng trống trong danh mục xe của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam.

Kết thúc 3 quý đầu năm 2025, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B vẫn đang giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Trong vài tháng trở lại đây, các nhà sản xuất, phân phối liên tiếp triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu mã sedan hạng B tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết thúc 3 quý đầu năm 2025, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B vẫn đang giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.