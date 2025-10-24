Kén khách, sedan số sàn giá gần 3 tỉ của Honda 'bật' khỏi thị trường Việt Nam

Tại Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) diễn ra vào cuối tháng 10.2022, Honda Việt Nam (HVN) khiến không ít tín đồ đam mê xe tại Việt Nam bất ngờ khi trình làng mẫu sedan số sàn thuộc bản thể thao hiệu suất cao - Honda Civic Type R. Đáng chú ý, không chỉ mang Honda Civic Type R từ nhà máy sản xuất tại Nhật Bản về nước để giúp khách thưởng lãm "đã mắt", HVN còn tuyên bố phân phối chính hãng dòng xe này tại Việt Nam.

Tại thời điểm đó, HVN cho biết Honda Civic Type R thuộc thế hệ thứ 6, nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản bắt đầu giao xe đến tay người mua vào quý 2/2023, tức khoảng 8 tháng sau khi trình làng, nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam. Khác với các mẫu mã từng phân phối tại Việt Nam, Honda Civic Type R là một mẫu xe đặc trưng về thiết kế, công nghệ và đặc biệt ở khả năng vận hành… Chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng sành xe, chơi xe và thích cảm giác lái.

Honda Civic Type R, mẫu xe đặc trưng về thiết kế, công nghệ và nhất là ở khả năng vận hành Ảnh: H.V.N

Honda Civic Type R sử dụng động cơ xăng tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất lên đến 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Xe trang bị tính năng Rev Matching có khả năng điều chỉnh vòng tua máy khi sang số.

Với khác biệt về vận hành, Honda Civic Type R từng tạo được sức hấp dẫn với dân chơi xe, thích cảm giác lái thể thao, tốc độ tại Việt Nam. Chính vì vậy, dù giá bán thời điểm ra mắt lên đến 2,399 tỉ đồng, Honda Civic Type R vẫn có khách đặt mua. Doanh số mẫu xe này trong năm 2023 đạt 19 xe.

Người Việt không còn ưa chuộng sedan hạng C, nhiều mẫu xe giảm doanh số

Tuy nhiên, bước sang năm 2024 lượng tiêu thụ Civic Type R bắt đầu sụt giảm khi cả năm chỉ bán được 11 xe. Đầu năm 2025, HVN tăng giá bán Honda Civic Type R lên mức 2,999 tỉ đồng, tức cao hơn giá thời điểm ra mắt tới 600 triệu đồng cùng với việc kén khách, thời gian chờ giao xe quá lâu lại đặt trong bối cảnh người Việt không còn ưa chuộng xe sedan… khiến Honda Civic Type R rơi vào cảnh ế ẩm. Nhiều tháng liên tiếp, hãng xe Nhật Bản không bán được chiếc Civic Type R nào tại Việt Nam. Chính vì vậy, sau 3 quý đã qua của năm 2025, chỉ có 2 chiếc Honda Civic Type R đến tay khách Việt.

Sau 3 quý đã qua của năm 2025, chỉ có 2 chiếc Honda Civic Type R đến tay khách Việt Ảnh: Honda

Trước thực tế này, mới đây phía HVN đã lên kế hoạch ngừng phân phối bản sedan số sàn - Civic Type R tại Việt Nam. Trong thông báo mới đây, HVN cho biết: "Nhằm kỉ niệm 3 năm Civic Type R tại Việt Nam đồng thời gửi lời tạm biệt đến tượng đài xe đua thể thao, Honda Việt Nam sẽ chính thức nhận đặt hàng 10 chiếc Civic Type R cuối cùng". Theo kế hoạch, 10 chiếc Honda Civic Type R cuối cùng phân phối tại Việt Nam sẽ được HVN giao xe vào tháng 12.2026, sau đó HVN sẽ chính thức ngừng phân phối mẫu xe này.