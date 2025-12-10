Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

VinFast Limo Green đạt kỷ lục giao gần 10.000 xe trong một tháng

Chí Tâm
Chí Tâm
10/12/2025 14:27 GMT+7

Gần 10.000 chiếc VinFast Limo Green bàn giao trong tháng 11.2025 giúp hãng xe Việt Nam tăng trưởng doanh số khoảng 14% so với tháng trước đó. Lũy kế sau 11 tháng kinh doanh, VinFast bàn giao hơn 147.000 ô tô điện.

Giai đoạn nước rút cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến những màn bứt tốc của nhiều mẫu mã, thương hiệu ô tô. Theo số liệu cập nhật mới nhất cho thấy, VinFast đã bàn giao tổng cộng 23.186 ô tô điện trong tháng 11 vừa qua. Với kết quả này, hãng xe Việt Nam đạt tổng doanh số sau 11 tháng kinh doanh lên 147.450 xe, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường.

VinFast Limo Green đạt kỷ lục giao gần 10.000 xe trong một tháng - Ảnh 1.

VinFast Limo Green đạt kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" với doanh số gần 10.000 xe trong một tháng

ẢNH: C.T

Đáng chú ý nhất, "tân binh" VinFast Limo Green đạt doanh số 9.642 xe trong tháng 11.2025. Đây được xem là kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại thị trường ô tô Việt Nam, bởi từ trước đến nay, chưa có mẫu xe nào chạm mốc doanh số gần 10.000 xe trong một tháng. Như vậy, sau 4 tháng mở bán, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện của VinFast đã đạt doanh số 16.146 xe, theo sát Mitsubishi Xpander (17.316 xe).

Sự bùng nổ của Limo Green cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của thị trường, đặc biệt là nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Với lợi thế không gian 7 chỗ ngồi rộng rãi, chi phí vận hành thấp cùng loạt chính sách kích cầu như miễn phí sạc, hỗ trợ thu cũ đổi mới, mẫu xe này nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Bên cạnh đó, mẫu xe điện mini - VinFast VF 3 vẫn duy trì sức hút ổn định. Trong tháng 11, có thêm 4.655 chiếc VF 3 được bàn giao, tăng nhẹ so với mức 4.619 xe của tháng 10; nâng tổng doanh số lũy kế sau 11 tháng lên 40.660 xe. Với thành tích này, VF 3 tiếp tục giữ vững danh hiệu mẫu ô tô bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

VinFast Limo Green đạt kỷ lục giao gần 10.000 xe trong một tháng - Ảnh 2.

VF 3 vẫn là mẫu xe có doanh số cao nhất của VinFast hiện nay

ẢNH: C.T

Ở phân khúc xe đô thị cỡ A, VinFast VF 5 cũng ghi nhận kết quả kinh doanh với 3.072 xe bán ra trong tháng 11, thấp hơn đáng kể so với mức 4.450 xe của tháng trước đó (giảm khoảng 31%). Lũy kế từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đã đạt 38.478 xe (chưa bao gồm 12.354 chiếc Herio Green chuyên kinh doanh dịch vụ). 

Với phân khúc SUV đô thị, VinFast VF 6 cho thấy đà tăng trưởng tốt dịp cuối năm với 2.801 xe được bàn giao trong tháng 11, tăng 11% so với tháng 10 (2.524 xe) qua đó nâng tổng doanh số năm 2025 lên 19.750 xe. Con số này giúp VF 6 củng cố vị trí dẫn đầu phân khúc, bỏ xa nhiều mẫu xe đối thủ sử dụng động cơ xăng.

Phân khúc crossover cỡ trung cũng ghi nhận doanh số ổn định của VinFast VF 7 với 1.225 xe bán ra trong tháng 11, tăng 3% so với tháng liền kề (1.190 xe). Các mẫu xe điện gia đình như VF 8 và VF 9 cũng đạt doanh số lũy kế sau 11 tháng kinh doanh lần lượt 3.172 xe và 1.755 xe.

VinFast Limo Green đạt kỷ lục giao gần 10.000 xe trong một tháng - Ảnh 3.

1.225 xe VinFast VF 7 được bàn giao đến tay khách mua trong tháng 11.2025

ẢNH: C.T

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng, VinFast cũng tập trung mở rộng hệ thống hậu mãi để đáp ứng lượng xe ngày càng lớn. Tính đến hết tháng 11, hãng xe Việt Nam đã đưa vào hoạt động 350 xưởng dịch vụ và dự kiến nâng lên 400 xưởng vào cuối năm.

Dự báo tháng 12 "chốt sổ" năm 2025, doanh số ô tô điện VinFast tại Việt Nam có thể tiếp tục lập đỉnh khi có sự góp mặt của hai mẫu xe kinh doanh dịch vụ chiến lược gồm EC Van và Minio Green, góp phần giúp hãng xe Việt Nam đạt kỳ vọng bàn giao 200.000 xe trong năm 2025.

