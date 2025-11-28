Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Mua xe SUV điện tầm giá 700 triệu, chọn VinFast VF 6 hay BYD Atto 2?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/11/2025 10:46 GMT+7

Đều là những mẫu SUV thuần điện có tầm giá dưới 700 triệu đồng, VinFast VF 6 và BYD Atto 2 được nhiều người Việt quan tâm khi chọn mua xe điện sử dụng mục đích cá nhân, gia đình; trong đó VinFast VF 6 được đánh giá cao về tính kinh tế.

Chuyển từ ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu sang ô tô điện đang là xu hướng của nhiều người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Trong đó, những mẫu SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị, dùng động cơ điện như VinFast VF 6 hay BYD Atto 2 đang được không ít khách mua xe điện quan tâm, một trong số đó là anh Lê Minh Thành ngụ phường Dĩ An, TP.HCM.

Với tiêu chí chọn mua một chiếc ô tô điện gầm cao, cỡ nhỏ 5 chỗ, tầm giá khoảng 700 triệu đồng để cá nhân cũng như gia đình sử dụng đi lại hàng ngày; anh Thành hiện đang phân vân giữa VinFast VF 6 hay BYD Atto 2. Trong câu hỏi gửi đến Thanh Niên, anh Thành cho biết: "Cả hai mẫu xe SUV điện này đều đáp ứng các tiêu chí của tôi và gia đình, nằm trong khả năng tài chính. Tuy nhiên, không biết lựa chọn mẫu xe nào sẽ thuận tiện, an tâm và phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình?".

Mua xe SUV điện tầm giá 700 triệu, chọn VinFast VF 6 hay BYD Atto 2? - Ảnh 1.

Những mẫu SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị, dùng động cơ điện như VinFast VF 6 hay BYD Atto 2 đang được khách mua xe điện quan tâm

Ảnh: B.H

Thực tế, không chỉ anh Thành mà nhiều người khác cũng đang phân vân giữa VinFast VF 6 và BYD Atto 2, bởi cả hai đều được đánh giá có thiết kế khá bắt mắt và đáng "đồng tiền bát gạo". Với mức tài chính của anh Thành, VinFast VF 6 Eco giá 689 triệu đồng là lựa chọn phù hợp, bởi bản VF 6 Plus có giá 745 triệu đồng. Trong khi BYD Atto 2 chỉ có đúng một phiên bản, giá 669 triệu đồng.

Xét về kiểu dáng, cả hai mẫu xe này đều mang phong cách đặc trưng của dòng SUV đô thị 5 chỗ ngồi, chiều dài hơn 4.200 mm và khoảng sáng gầm ở mức 170 mm. Tuy nhiên, thiết kế trục cơ sở dài hơn 110 mm giúp VinFast VF 6 sở hữu không gian rộng thoáng hơn so với BYD Atto 2. Bên cạnh đó, bản VinFast VF 6 được trang bị mâm kích thước 17 inch trông mạnh mẽ thể thao hơn, trong khi BYD Atto 2 dùng mâm 16 inch. Tùy góc nhìn thẩm mỹ, mỗi người sẽ nhận định khác nhau về kiểu dáng thiết kế của hai mẫu xe này. Dù vậy, VinFast VF 6 trông liền lạc, thanh thoát hơn dáng vẻ cứng cáp hình hộp của BYD Atto 2.

Mua xe SUV điện tầm giá 700 triệu, chọn VinFast VF 6 hay BYD Atto 2? - Ảnh 2.

VinFast VF 6 thiết kế liền lạc, thanh thoát hơn với dáng vẻ cứng cáp hình hộp của BYD Atto 2

Ảnh: B.H

Trang bị tiện nghi bên trong hai mẫu xe này khá tương đồng. Tuy nhiên, màn hình thông tin dành cho người lái trên VinFast VF 6 được tích hợp với màn hình cảm ứng 12,9 inch đặt ở vị trí trung tâm bản táp-lô. Trong khi trên BYD Atto 2 thiết kế tách biệt. VinFast VF 6 còn được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, ghế bọc da, công nghệ an toàn trên xe có hệ thống cảnh báo điểm mù, giám sát áp suất lốp, camera lùi cùng nhiều tính năng khác đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ người lái…

Về vận hành, VinFast VF 6 bản Eco mạnh mẽ hơn khi được trang bị động cơ điện có công suất 130 kW và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Trong khi BYD Atto 2 dùng động cơ điện có cùng công suất nhưng mô-men xoắn cực đại đạt 290 Nm. Đáng chú ý, VinFast VF 6 Eco dùng bộ pin dung lượng 59,6 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 480 km sau mỗi lần sạc đầy, nhỉnh hơn tới 100 km so với phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy pin của BYD Atto 2. Thời gian sạc pin 10% - 70% pin của VinFast VF 6 Eco chỉ mất 25 phút.

Mua xe SUV điện tầm giá 700 triệu, chọn VinFast VF 6 hay BYD Atto 2? - Ảnh 3.

BYD Atto 2 dùng động cơ điện cùng công suất nhưng mô-men xoắn cực đại đạt 290 Nm

Ảnh: Nguyễn Duy

Với chính sách ưu đãi cho ô tô điện tại Việt Nam, khách mua một trong hai mẫu xe này đều không phải đóng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, việc sử dụng VinFast VF 6 được đánh giá thuận tiện và hiệu quả kinh tế hơn, bởi VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc cho người dùng tại hệ thống trạm công cộng V-Green trên toàn quốc đến giữa năm 2027. Bên cạnh đó, VinFast hiện là hãng xe có hệ thống hạ tầng trạm sạc lớn nhất, phủ sóng rộng khắp cả nước. Trong khi đó, BYD ngoài một số trạm sạc ở đại lý vẫn đang dùng mạng lưới trạm sạc của bên thứ ba.

Nhìn chung, nếu đề cao tính thuận tiện kinh tế, ưa chuộng ô tô thương hiệu Việt Nam, VinFast VF 6 là lựa chọn đáng cân nhắc với trường hợp của anh Lê Minh Thành. So với BYD Atto 2, niềm tin vào VinFast VF 6 cũng đã được tạo dựng trên thị trường trong những năm qua, riêng năm 2025 tính đến hết tháng 9 đã có gần 14.500 xe VinFast VF 6 được người dùng lựa chọn.

