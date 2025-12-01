Xe MPV 7 chỗ VinFast Limo Green sẽ được đổi tên

Sau khởi đầu khá thành công tại thị trường Việt Nam mẫu MPV điện - VinFast Limo Green tiếp tục được hãng xe Việt Nam mang ra thế giới. Trong đó, Indonesia là thị trường quốc tế đầu tiên được VinFast hướng tới, bởi "xứ vạn đảo" được ví như "thiên đường" xe MPV tại khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, sau các mẫu mã như crossover 5 chỗ như VF 5, VF 6 hay VF 7… VinFast giới thiệu mẫu MPV 7 chỗ - VinFast Limo Green và xe bán tải VinFast Wild Concept tại Tuần lễ ô tô Gaikindo Jakarta (GJAW) 2025 vừa diễn ra tại Indonesia. Theo đại diện VinFast Indonesia, đây là hai mẫu xe nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của hãng xe Việt Nam tại thị trường Indonesia.

VinFast Limo Green được hãng xe Việt Nam mang đến "thiên đường" xe MPV tại khu vực Đông Nam Á Ảnh: Otodetik

Trong đó, VinFast Limo Green là mẫu xe nhận được nhiều quan tâm từ phía khách hàng Indonesia. Bởi khác với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay ngay cả Việt Nam… xe MPV 7 chỗ phổ thông được xem là dòng ô tô phổ biến và được ưa chuộng nhất tại Indonesia. Những năm gần đây, dòng xe MPV chiếm hơn 50% thị phần ô tô mới bán ra tại Indonesia. Chính vì vậy, sự xuất hiện của một mẫu MPV thuần điện như Limo Green thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như khách hàng xứ vạn đảo.

Limo Green mang phong cách đặc trưng của dòng xe MPV đa dụng, với thiết kế 7 chỗ hướng đến nhóm khách mua xe sử dụng gia đình cũng như các cá nhân, doanh nghiệp cần một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm để sử dụng làm dịch vụ vận chuyển hành khách.

VinFast Limo Green sau khi tung ra thị trường Việt Nam nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khách hàng Ảnh: VinFast

Trước đó, VinFast Limo Green sau khi tung ra thị trường Việt Nam nhanh chóng nhận được sự đón nhận từ phía khách hàng. Theo hãng xe Việt Nam, sau 3 tháng đầu tiên có mặt trên thị trường, đã có hơn 6.500 xe Limo Green được giao đến tay khách hàng. Hãng xe Việt Nam cũng đang nỗ lực sản xuất để bàn giao cho khách hàng đã đặt mua.

VinFast Limo Green dành cho thị trường Indonesia về cơ bản không có sự khác biệt về diện mạo thiết kế so với bản phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được đổi tên khi mở bán tại Indonesia. Bởi, theo đại diện VinFast tên gọi của xe sẽ được thay đổi để phù hợp với sở thích của người tiêu dùng Indonesia. Đáng chú ý, tên gọi mới của Limo Green có thể được quyết định bởi chính khách hàng xứ vạn đảo.

Phát biểu trước truyền thông, ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, cho biết: "Sự xuất hiện của các mẫu mã mới như một minh chứng cho cam kết liên tục thích ứng và lắng nghe nhu cầu thị trường, chúng tôi cũng muốn mời gọi sự sáng tạo của người dân Indonesia để đặt tên cho mẫu VinFast Limo Green sẽ có mặt tại Indonesia vào năm tới".

Sau khi nhận đơn đặt hàng, những lô xe Limo Green đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng Indonesia từ tháng 3.2026 Ảnh: Kompas

Khách hàng có thể gửi đề xuất tên gọi mẫu MPV này trực tiếp cho nhân viên bán hàng hoặc trực tuyến thông qua thư điện tử và trang thông tin của VinFast Indonesia. Theo kế hoạch, sau khi nhận đơn đặt hàng, những lô xe Limo Green đầu tiên sẽ được VinFast bàn giao cho khách hàng Indonesia từ tháng 3.2026. Như vậy, VinFast Limo Green nhiều khả năng sẽ có tên gọi khác với thị trường Việt Nam khi bắt đầu đến tay người tiêu dùng Indonesia vào năm sau.

