Toyota, VinFast kích cầu hết mức, thị trường ô tô Việt ngày càng cạnh tranh

Trong bối cảnh sức mua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn trầm lắng, đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều động thái kích cầu mạnh mẽ từ các thương hiệu lớn. Trong đó có cả Toyota và VinFast, những thương hiệu dẫn đầu doanh số trong năm 2025 vừa qua.

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy doanh số ngắn hạn, việc các "ông lớn" tiếp tục mạnh tay áp dụng ưu đãi, giảm giá cũng phản ánh một thực tế: thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, buộc các hãng xe phải chủ động "hy sinh biên lợi nhuận" để giữ nhịp tiêu thụ.





5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

VinFast kích cầu mạnh để mở rộng thị trường xe điện

VinFast là cái tên gây chú ý lớn nhất trong đợt kích cầu đầu năm khi công bố chương trình ưu đãi áp dụng đồng thời cho cả ô tô và xe máy điện. Theo đó, nhiều dòng xe điện của hãng được hỗ trợ mua xe với mức vốn 0 đồng, kết hợp chính sách vay ưu đãi thông qua các đối tác tài chính. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường, nơi người mua xe thường phải chuẩn bị khoản chi trả ban đầu tương đối lớn.

Với chương trình kích cầu mới của VinFast, khách hàng ngày càng dễ dàng tiếp cận với các dòng xe điện ẢNH: B.H

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, VinFast còn điều chỉnh giá bán bằng hình thức giảm trực tiếp theo tỷ lệ phần trăm cho nhiều mẫu xe. Các dòng SUV điện như VF 8 và VF 9 được áp dụng mức ưu đãi cao nhất, trong khi những mẫu xe phổ thông hơn như VF 3, VF 5, VF 6 hay VF 7 cũng nằm trong danh sách được điều chỉnh giá.

Một yếu tố khác được VinFast nhấn mạnh là chi phí sử dụng sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh. Việc tiếp tục miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng trong thời gian dài, cùng chính sách đổi pin miễn phí cho xe máy điện trong giai đoạn đầu, cho thấy hãng đang cố gắng giải quyết mối lo thường trực của người tiêu dùng liên quan đến hạ tầng và chi phí vận hành xe điện.

Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng đây cũng là bước đi cần thiết khi VinFast đang trong giai đoạn mở rộng tệp khách hàng nội địa. Thực tế, rào cản lớn nhất của xe điện trong nước không nằm ở công nghệ, mà ở chi phí ban đầu và tâm lý e ngại rủi ro. Việc VinFast chấp nhận "ôm" phần lớn chi phí tài chính, thậm chí cả chi phí sử dụng trong giai đoạn đầu, cho thấy hãng đang ưu tiên mục tiêu mở rộng thị trường hơn là lợi nhuận ngắn hạn.

Toyota tăng thời hạn bảo hành lên đến 10 năm cho nhiều mẫu xe

Khác với chiến lược của VinFast, Toyota Việt Nam triển khai chương trình kích cầu theo hướng thực dụng quen thuộc. Bên cạnh ưu đãi tập trung vào việc hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua nhiều mẫu xe chủ lực, từ ngày 1.1.2026, hãng xe Nhật Bản còn áp dụng chính sách nâng thời hạn bảo hành chính hãng, lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Chương trình áp dụng cho một số mẫu xe, trong đó có tất cả các mẫu xe HEV.

Toyota cũng áp dụng cùng lúc nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu sức mua ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cách làm của Toyota phản ánh đúng vị thế của một thương hiệu có tệp khách hàng rộng và ổn định. Thay vì thay đổi cấu trúc giá hay mô hình bán hàng, hãng tập trung vào việc giảm chi phí ban đầu và chi phí sử dụng; hai yếu tố tác động trực tiếp đến quyết định mua xe trong giai đoạn người tiêu dùng còn thận trọng với chi tiêu lớn.

Người mua hưởng lợi từ cuộc đua kích cầu

Thực tế, ngoài VinFast và Toyota, hầu hết thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam hiện cũng áp dụng nhiều ưu đãi lớn để kích cầu. Điều này cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, không chỉ về sản phẩm mà còn về chính sách bán hàng.

Việc các hãng đua nhau áp dụng ưu đãi, giảm giá kích cầu cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở góc độ thị trường, người hưởng lợi rõ ràng nhất là người tiêu dùng. Chi phí sở hữu xe giảm, lựa chọn đa dạng hơn, đồng thời chất lượng dịch vụ cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, mặt trái là nguy cơ hình thành "mặt bằng giá ưu đãi", khiến người mua có xu hướng chờ đợi khuyến mãi, gây khó khăn cho việc ổn định doanh số về sau.

Về dài hạn, thị trường ô tô Việt Nam nhiều khả năng sẽ chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ hơn. Những hãng không đủ tiềm lực tài chính hoặc không có chiến lược dài hơi sẽ gặp khó trong cuộc chơi ưu đãi kéo dài. Ngược lại, các thương hiệu lớn sẽ phải tìm điểm cân bằng mới giữa kích cầu và hiệu quả kinh doanh.

Dù theo cách nào, động thái của hai thương hiệu lớn cũng đang góp phần "hâm nóng" thị trường ngay từ đầu năm, tạo tiền đề cho một giai đoạn cạnh tranh quyết liệt hơn trong năm 2026.