Hàng chục hãng xe điện Trung Quốc đối diện nguy cơ phá sản từ năm 2026

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/01/2026 20:19 GMT+7

Nhu cầu thị trường nội địa sụt giảm trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng… các nhà phân tích cho rằng hàng chục nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đang đối mặt với tình thế sống còn trong năm 2026 sau giai đoạn liên tiếp chịu cảnh thua lỗ.

Theo South China Morning Post, khoảng 50 công ty sản xuất ô tô điện thua lỗ của Trung Quốc đang chịu áp lực phải thu hẹp quy mô hoặc thậm chí ngừng hoạt động trong năm 2026. Ngành công nghiệp ô tô của nước này dự kiến sẽ suy giảm vào năm nay, do tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong khi các chính sách hỗ trợ từ chính phủ đang dần thu hẹp, nhu cầu thị trường đang từng bước sụt giảm.

Tại Trung Quốc, các khoản trợ cấp và ưu đãi thuế đang dần chấm dứt. Các nhà phân tích ngành ô tô dự đoán điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán xe trong nước trong năm 2026, bất chấp những đợt giảm giá mạnh từ các nhà sản xuất để thu hút người mua.

Hàng chục hãng ô tô điện Trung Quốc đối diện nguy cơ phá sản từ năm 2026 - Ảnh 1.

Nhu cầu ô tô điện tại Trung Quốc được dự báo sẽ suy giảm vào năm nay

Ảnh: Car News China

Hiện tại, Chính phủ Trung Quốc vẫn đang áp dụng chính sách trợ cấp thuế đối với ô tô điện. Trước năm 2026, xe điện bán ra tại Trung Quốc được miễn thuế mua hàng 10%. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1.2026, ô tô điện sẽ chịu thuế mua hàng 5% và đến năm 2028, mức thuế 10% sẽ được áp dụng đầy đủ cho xe điện.

Ngân hàng Deutsche Bank ước tính tổng doanh số bán ô tô tại Trung Quốc sẽ giảm 5% vào năm 2026. Trong khi đó, JPMorgan cũng dự báo doanh số bán ô tô chạy xăng và ô tô điện có thể giảm từ 3 - 5% vào năm 2026.

Ông Nick Lai, Trưởng bộ phận Nghiên cứu ô tô của JPMorgan khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết tổng sản lượng ô tô của Trung Quốc, bao gồm xe buýt, xe tải và xe du lịch, dự kiến sẽ đạt 33 triệu chiếc vào năm 2025. Hiện tại, năng lực sản xuất của ngành ô tô Trung Quốc đang ở mức khoảng 50 triệu chiếc.

Hàng chục hãng ô tô điện Trung Quốc đối diện nguy cơ phá sản từ năm 2026 - Ảnh 2.

Nhiều nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ thu hẹp sản xuất, thậm chí rời bỏ thị trường

Ảnh: Car News China

Ông Stephen Dyer, Trưởng bộ phận ô tô châu Á tại AlixPartners, cho biết chỉ có 15 thương hiệu ô tô điện Trung Quốc, tương đương 10% toàn ngành dự kiến sẽ thu được lợi nhuận trong 5 năm tới. Điều này là do sự cạnh tranh về giá liên tục làm giảm lợi nhuận.

"Cuộc chiến giá cả có thể đẩy nhanh tốc độ hợp nhất trong lĩnh vực xe điện (EV) của Trung Quốc, khi các nhà sản xuất ô tô bán được ít hơn 1.000 chiếc mỗi tháng dự kiến sẽ rời khỏi thị trường". Ông Stephen Dyer Dyer chia sẻ.

China EV100, một tổ chức phi chính phủ chủ yếu gồm các giám đốc điều hành trong lĩnh vực xe điện, cho biết khoảng 5 - 6 nhà sản xuất ô tô liên doanh Trung Quốc với các doanh nghiệp nước ngoài có doanh số hàng năm dưới 100.000 chiếc sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản hoặc bị thâu tóm trong vài năm tới.

Xem thêm bình luận