Xe điện Trung Quốc áp đảo danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới

Hoàng Cường
Hoàng Cường
24/11/2025 14:17 GMT+7

Việc áp dụng hệ thống động cơ điện cùng những công nghệ mới giúp các nhà sản xuất ô tô ngày càng áp đảo trong cuộc đua tạo ra những chiếc ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới.

Trước đây, các hãng ô tô Trung Quốc thường không có cửa so với các hãng xe Ý, xe Đức hay xe Nhật trong việc tạo ra những "chiếc mã" tốc độ có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, khi xu hướng điện hóa cùng công nghệ chế tác ngày càng phát triển cục diện cạnh tranh nhanh chóng thay đổi khi, danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới vừa được công bố mới đây cho thấy sự áp đảo của các mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Xe điện Trung Quốc áp đảo danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới - Ảnh 1.

Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition, mẫu ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới

Ảnh: Car News China

Theo Car News China, trong danh sách 10 mẫu ô tô năng lượng mới, gồm ô tô điện, ô tô hybrid và ô tô hybrid cắm sạc Plug-in hybrid (PHEV) có thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ nhanh nhất thế giới có tới 5 mẫu ô tô đến từ Trung Quốc. Đặc biệt, các mẫu xe Trung Quốc phần lớn là xe điện đều vượt qua các mẫu mã xe Đức, xe Mỹ hay ngay siêu xe của Ý… để chiếm 3 vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, siêu xe điện Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition do thương hiệu siêu xe Hyptec thuộc Tập đoàn GAC sản xuất được xem là mẫu ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition chỉ mất 1,9 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

Trong khi vị trí thứ hai thuộc về mẫu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra của hãng công nghệ Xiaomi. Với việc được trang bị tới 3 mô-tơ điện có tổng công suất 1.526 mã lực và mô-men xoắn 1.770 Nm; Xiaomi SU7 Ultra tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 1,98 giây trước khi đạt tốc độ tối đa đạt 350 km/giờ. Như vậy Xiaomi SU7 Ultra chỉ chậm hơn Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition 0,08 giây.

Xe điện Trung Quốc áp đảo danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới - Ảnh 2.

Yangwang U9 xếp vị trí thứ 6 khi có thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,36 giây

Ảnh: Bá Hùng

Vị trí thứ 3 thuộc về xe điện Zeekr 001 FR. Ngoài khả năng xoay tròn tại chỗ, mẫu xe này còn được trang bị tới 4 mô-tơ điện trên 4 trục bánh xe, cho tổng công suất 1.247 mã lực. Sức mạnh này giúp Zeekr 001 FR mất 2,02 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

Ngoài ba mẫu xe kể trên, các hãng xe Trung Quốc còn có hai mẫu xe khác do Tập đoàn BYD sản xuất cũng góp mặt trong danh sách 10 ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới. Cụ thể, Yangwang U9 xếp ở vị trí thứ 6 khi sở hữu thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,36 giây. Trong khi BYD Han EV góp mặt ở vị trí thứ 9 khi chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

Xe điện Trung Quốc áp đảo danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới - Ảnh 3.

BYD Han EV góp mặt ở vị trí thứ 9 khi chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ

Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh 5 mẫu ô tô thương hiệu Trung Quốc, các mẫu mã khác góp mặt trong danh sách này gồm Tesla Model S xếp thứ tư với thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 2,1 giây. Porsche Taycan Turbo GT xếp thứ 5 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,2 giây. Lamborghini Revuelto PHEV xếp thứ 7 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,5 giây. Tesla Model X Tri-motor AWD Plaid xếp thứ 8 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,6 giây và Maserati GranTurismo Folgore xếp thứ 10 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,7 giây.

Xe điện Trung Quốc nâng cấp khả năng sạc, 7 phút di chuyển gần 500 km

Xe điện Trung Quốc nâng cấp khả năng sạc, 7 phút di chuyển gần 500 km

Mẫu xe điện hiệu năng cao Zeekr 001 vừa được hãng xe Trung Quốc bổ sung bản nâng cấp, sử dụng kiến trúc điện áp lên đến 900 Volt, cho phép sạc siêu nhanh giúp xe có thể di chuyển thêm quãng đường gần 500 km chỉ trong 7 phút.

Chỉ 15 trong số 129 hãng xe điện Trung Quốc có thể tồn tại những năm tới

Các hãng xe điện Trung Quốc 'hụt chân' tại Việt Nam: Khó cạnh tranh với VinFast

ô tô Trung Quốc Siêu xe Trung Quốc Hyptec SSR 2024 Xiaomi SU7 Ultra Zeekr 001 FR YangWang U9 BYD Han EV ô tô thương hiệu Trung Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
