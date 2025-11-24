Xe điện Trung Quốc áp đảo danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới

Trước đây, các hãng ô tô Trung Quốc thường không có cửa so với các hãng xe Ý, xe Đức hay xe Nhật trong việc tạo ra những "chiếc mã" tốc độ có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, khi xu hướng điện hóa cùng công nghệ chế tác ngày càng phát triển cục diện cạnh tranh nhanh chóng thay đổi khi, danh sách ô tô tăng tốc nhanh nhất thế giới vừa được công bố mới đây cho thấy sự áp đảo của các mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition, mẫu ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới Ảnh: Car News China

Theo Car News China, trong danh sách 10 mẫu ô tô năng lượng mới, gồm ô tô điện, ô tô hybrid và ô tô hybrid cắm sạc Plug-in hybrid (PHEV) có thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ nhanh nhất thế giới có tới 5 mẫu ô tô đến từ Trung Quốc. Đặc biệt, các mẫu xe Trung Quốc phần lớn là xe điện đều vượt qua các mẫu mã xe Đức, xe Mỹ hay ngay siêu xe của Ý… để chiếm 3 vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, siêu xe điện Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition do thương hiệu siêu xe Hyptec thuộc Tập đoàn GAC sản xuất được xem là mẫu ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition chỉ mất 1,9 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

Trong khi vị trí thứ hai thuộc về mẫu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra của hãng công nghệ Xiaomi. Với việc được trang bị tới 3 mô-tơ điện có tổng công suất 1.526 mã lực và mô-men xoắn 1.770 Nm; Xiaomi SU7 Ultra tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 1,98 giây trước khi đạt tốc độ tối đa đạt 350 km/giờ. Như vậy Xiaomi SU7 Ultra chỉ chậm hơn Hyptec SSR 2024 Sprint Extreme Edition 0,08 giây.

Yangwang U9 xếp vị trí thứ 6 khi có thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,36 giây Ảnh: Bá Hùng

Vị trí thứ 3 thuộc về xe điện Zeekr 001 FR. Ngoài khả năng xoay tròn tại chỗ, mẫu xe này còn được trang bị tới 4 mô-tơ điện trên 4 trục bánh xe, cho tổng công suất 1.247 mã lực. Sức mạnh này giúp Zeekr 001 FR mất 2,02 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

Ngoài ba mẫu xe kể trên, các hãng xe Trung Quốc còn có hai mẫu xe khác do Tập đoàn BYD sản xuất cũng góp mặt trong danh sách 10 ô tô năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất thế giới. Cụ thể, Yangwang U9 xếp ở vị trí thứ 6 khi sở hữu thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,36 giây. Trong khi BYD Han EV góp mặt ở vị trí thứ 9 khi chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ.

BYD Han EV góp mặt ở vị trí thứ 9 khi chỉ mất 2,7 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh 5 mẫu ô tô thương hiệu Trung Quốc, các mẫu mã khác góp mặt trong danh sách này gồm Tesla Model S xếp thứ tư với thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 2,1 giây. Porsche Taycan Turbo GT xếp thứ 5 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,2 giây. Lamborghini Revuelto PHEV xếp thứ 7 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,5 giây. Tesla Model X Tri-motor AWD Plaid xếp thứ 8 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,6 giây và Maserati GranTurismo Folgore xếp thứ 10 với thời gian tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 2,7 giây.