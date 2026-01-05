Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thì trường

Tháng đầu năm 2026, nhiều mẫu xe Toyota tại Việt Nam cắt giảm ưu đãi

Hoàng Cường
05/01/2026 12:26 GMT+7

Một loạt mẫu mã như Toyota Camry, Hilux hay Corolla Cross không còn nằm trong danh sách giảm giá, trong khi ưu đãi áp dụng với Toyota Vios, Veloz Cross đã giảm một nửa ngay trong tháng bán hàng đầu năm 2026.

Sau khi bán ra thị trường gần 72.000 xe trong năm 2025, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam, bước sang năm 2026 Toyota đang "hãm phanh" trong cuộc đua ưu đãi, giảm giá. Không còn "mạnh tay" như giai đoạn nửa cuối năm 2025, ngay trong tháng đầu năm 2026 Toyota Việt Nam (TMV) vừa có động thái loại bỏ một số mẫu mã ra khỏi chương trình ưu đãi, đồng thời cắt giảm khuyến mãi với một số dòng xe Toyota vốn hút khách như Toyota Vios, Veloz Cross.

Tháng đầu năm 2026, nhiều mẫu xe Toyota tại Việt Nam cắt giảm ưu đãi - Ảnh 1.

Khách hàng mua các phiên bản Toyota Vios hiện tại chỉ được TMV hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm 23 - 27 triệu đồng

Ảnh: T.T.C

Cụ thể, theo theo chương trình ưu đãi mới nhất vừa được TMV cập nhật trong tháng 1.2026, hãng xe Nhật Bản không còn áp dụng ưu đãi, giảm giá đối với Toyota Camry, Hilux hay Corolla Cross như những tháng trước đây. Trong khi đó, Toyota Vios dù vẫn được ưu đãi nhưng mức giảm giá đã giảm một nửa so với tháng trước. Theo đó, khách hàng mua các phiên bản Toyota Vios hiện tại chỉ được TMV hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm 23 - 27 triệu đồng. Trước đó, mẫu sedan hạng B này từng được giảm giá lên tới 46 - 54 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross - mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục được TMV giảm giá ở mức 33 - 38 triệu đồng, ít hơn 10 triệu đồng so với tháng trước đó. Điều này đến từ việc TMV không còn áp dụng ưu đãi 1 năm bảo hiểm vật chất cho mẫu xe này.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Tương tự Yaris Cross, hai mẫu MPV 7 chỗ - Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được TMV ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nhưng cắt gói khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất. Trong tháng 1.2026, khách hàng mua Toyota Veloz Cross được giảm 64 - 66 triệu đồng, trong khi Avanza Premio được áp dụng mức giảm 56 - 60 triệu đồng.

Như vậy, trong tháng 1.2026 TMV chỉ còn áp dụng ưu đãi, giảm giá cho 4 mẫu xe, giảm 3 mẫu so với tháng trước đó.

Tháng đầu năm 2026, nhiều mẫu xe Toyota tại Việt Nam cắt giảm ưu đãi - Ảnh 2.

Toyota Yaris Cross - mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục được TMV giảm giá ở mức 33 - 38 triệu đồng

Ảnh: B.H

Số liệu được Toyota Việt Nam (TMV) công bố mới đây cho thấy, trong năm 2025 tổng lượng xe Toyota bán ra tại Việt Nam đạt 71.945 xe, tăng 8% so với năm 2024. Trong đó, riêng tháng 12.2025 hãng xe Nhật Bản đã giao đến tay khách hàng 8.329 xe. Với kết quả này, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam.

Trong đó, Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 14.601 xe bán ra chính thức vượt Toyota Vios (13.424 xe) để trở thành mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2025.

