Triệu hồi hơn 2.200 xe Toyota giá hàng tỉ đồng tại Việt Nam dính lỗi phần mềm

Ô tô Toyota phân phối tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục gặp lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển. Hồi trung tuần tháng 11.2025, gần 7.600 xe Toyota và Lexus được xác định dính lỗi phần mềm điều khiển đồng hồ táp-lô dẫn đến việc phải triệu hồi để cập nhật, khắc phục. Tuy nhiên, khi đợt triệu hồi này chưa kịp kết thúc, hãng xe Nhật Bản vừa triển khai chương trình triệu hồi mới với hơn 2.200 xe Toyota bị ảnh hưởng do lỗi phần mềm hỗ trợ đỗ xe.

Cụ thể, theo thông tin mới nhất vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố, từ ngày 30.12.2025 công ty này bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi 2.203 xe Toyota, gồm các mẫu mã có giá tiền tỉ tại Việt Nam như Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado. Tất cả được xác định có thời gian sản xuất trong khoảng từ tháng 7.2023 - 7.2025. Trong đó, Toyota Camry chiếm số lượng nhiều nhất khi có tới 913 xe thuộc diện ảnh hưởng, tiếp theo là Land Cruiser Prado với 526 xe, Land Cruiser (422 xe), số còn lại là các phiên bản của Toyota Alphard. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách các mẫu ô tô Toyota triệu hồi do lỗi liên quan đến phần mềm hỗ trợ đỗ xe Nguồn: T.M.V

Theo TMV, các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe. Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe bị lỗi có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Việc này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cũng như quyền lợi cho khách hàng có xe thuộc diện bị ảnh hưởng, TMV quyết định triển khai chương trình triệu hồi để kiểm tra, khắc phục.

Theo đó, khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra, cập nhật phần mềm với mỗi xe dự kiến khoảng 48 phút đến 1 giờ.

Đây là đợt triệu hồi xe thứ 5 được Toyota Việt Nam triển khai trong năm 2025, qua đó nâng tổng số xe Toyota dính lỗi, triệu hồi tại Việt Nam trong năm qua lên 14.872 xe Ảnh: B.H

Khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình triệu hồi này sẽ được kiểm tra, cập nhật phần mềm hoàn toàn miễn phí. Để tránh mất thời gian chờ đợi lâu, phía TMV cũng đưa ra lời khuyên khách hàng nên chủ động liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

