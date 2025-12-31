Ô tô thương hiệu nào dính lỗi triệu hồi nhiều nhất tại Việt Nam năm 2025?

Bất chấp vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thị trường ô tô Việt Nam vẫn tiếp đà hồi phục trong năm 2025. Bên cạnh hàng trăm ngàn xe ô tô mới được các nhà sản xuất phân phối giao đến tay khách hàng, vẫn còn hàng chục ngàn ô tô dính lỗi được thông báo triệu hồi để khắc phục, sửa chữa.

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2025 các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 18 đợt triệu hồi ô tô bị lỗi, giảm 15 đợt so với năm 2024. Số lượng xe "lãnh án" triệu hồi theo đó cũng giảm về mức 57.767 xe, thấp hơn 15.315 xe so với năm 2024 (có 73.082 xe).

Các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam đã triển khai tổng cộng 18 đợt triệu hồi xe bị lỗi trong năm 2025 Ảnh: B.H

Khác với những năm trước đây, số lượng ô tô thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam năm 2025 liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, lỗi liên quan đến phần cứng đã giảm đáng kể, thay vào đó các lỗi phần mềm lại có xu hướng gia tăng trên ô tô động cơ đốt trong cũng như ô tô điện.

Đáng chú ý, không chỉ ô tô phổ thông, ngay cả những dòng xe hạng sang, siêu xe có giá bán từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng cũng gặp hàng loạt sự cố khiến nhà sản xuất, phân phối phải triệu hồi để khắc phục miễn phí nhằm đảm bảo an toàn, quyền lợi cho khách hàng. Thậm chí, có một số mẫu mã như Ford Mustang Mach-E vừa nhập về Việt Nam nhưng chưa kịp giao đến tay khách hàng đã phát sinh lỗi buộc nhà phân phối phải khắc phục sửa lỗi trước khi giao xe cho khách.

Hãng xe Ford triển khai nhiều đợt triệu hồi nhất tại Việt Nam trong năm 2025 Ảnh: Ford

Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, trong số các thương hiệu đang sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam, Ford triển khai nhiều đợt triệu hồi nhất. Hãng xe đến từ Mỹ đã thực hiện tổng cộng 8 đợt triệu hồi ô tô tại Việt Nam trong năm 2025, với số lượng xe bị ảnh hưởng lên đến 26.304 xe.

Hầu hết các mẫu mã trong danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam đều gặp vấn đề dẫn đến việc triệu hồi. Trong đó, các dòng xe hút khách như Ford Ranger, Ford Everest, Ranger Raptor cũng thuộc diện triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera lùi. Ford Territory cũng được triệu hồi hai đợt do gặp lỗi mối hàn giá đỡ trụ lái không chính xác cũng như cập nhật phần mềm mô đun điều khiển động cơ. Qua đó, trở thành thương hiệu ô tô triệu hồi xe nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2024.

Các thương hiệu ô tô tại Việt Nam triệu hồi xe trong năm 2025 Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) cũng đã triển khai 5 đợt triệu hồi với tổng cộng 14.799 xe bị ảnh hưởng. Nếu tính cả vụ triệu hồi các mẫu ô tô hạng sang như Lexus LM và LS 500, trong năm 2025 Toyota Việt Nam đã triển khai 6 chương trình triệu hồi với tổng cộng 14.872 xe. Trong đó, đợt triệu hồi lớn nhất diễn ra vào tháng 11.2025 với 7.506 xe Toyota Alphard, Camry, Corolla Altis và Corolla Cross bị lỗi màn hình không sáng khi khởi động. Trước đó vào tháng 3.2025, Toyota cũng đã triệu hồi gần 3.600 xe Wigo để cập nhật phần mềm điều khiển động cơ. Trong những ngày cuối năm 2025, TMV cũng triển khai đợt triệu hồi hơn 2.200 xe Toyota Alphard, Camry, Land Cruiser, Land Cruiser Prado để cập nhật phần mềm hỗ trợ đỗ xe.

Các thương hiệu như Lamborghini, Lexus, Porsche, Nissan và VinFast đều đã triển khai ít nhất 1 chương trình triệu hồi ô tô trong năm 2025 để khắc phục lỗi.