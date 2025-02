Ô tô Toyota bán chạy nhất thế giới, hơn 68.000 xe đến tay khách Việt

Năm 2024 được xem là một năm đầy sóng gió với Tập đoàn Toyota khi trải qua nhiều vụ bê bối liên quan đến vấn đề đánh giá chất lượng an toàn hay những bất thường về chứng nhận đối với động cơ dầu diesel do chi nhánh Toyota Industries phát triển… Tuy nhiên, với danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới bán hàng phủ sóng toàn cầu, Toyota vẫn giữ vững ngôi vương nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2024.

Theo đó, trong năm 2024 vừa qua Tập đoàn Toyota đã bán ra thị trường toàn cầu tổng cộng 10,8 triệu xe, qua đó một lần nữa vượt mặt Tập đoàn Volkswagen. Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp, Toyota chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua các nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới.

Năm 2024 vừa qua Tập đoàn Toyota đã bán ra thị trường toàn cầu tổng cộng 10,8 triệu xe. Ảnh: Bloomberg

Kết quả bán hàng của Tập đoàn Toyota bao gồm doanh của các thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino. So với năm 2024, tổng doanh số bán ô tô của Tập đoàn Toyota giảm 3,7% so với mức kỷ lục 11,2 triệu xe bán ra trong năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu do sự suy yếu nhu cầu mua sắm ô tô tại thị trường Nhật Bản - nơi Tập đoàn Toyota phải vật lộn để xử lý hậu quả phát sinh từ các vụ bê bối về an toàn liên quan đến quy trình thử nghiệm chứng nhận, đặc biệt với thương hiệu Daihatsu.

Tại Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới năm 2024, doanh số Toyota cũng sụt giảm 6,9% xuất phát từ áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ ô tô điện. Bù lại, tại thị trường Bắc Mỹ, doanh số Toyota đạt 2.729.987 xe, tăng 4,3%; tại châu Âu đạt 1.166.325 xe, tăng 3,6%.

Đại diện Tập đoàn Toyota cho biết, ô tô hybrid (bao gồm cả xe hybrid cắm sạc) chiếm 40,8% tổng doanh số, trong khi ô tô điện chạy bằng pin chiếm 1,4% tổng doanh số. Nhu cầu về xe hybrid của hãng tăng mạnh tại thị trường Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota đã bán ra 68.128 xe, bao gồm 1.552 xe Lexus. Ảnh: Bá Hùng

Tại thị trường Việt Nam, Toyota đã bán ra 68.128 xe, con số này bao gồm doanh số bán hàng của thương hiệu xe sang Lexus (đạt 1.552 xe). Trong số các dòng xe Toyota tại Việt Nam, Vios là mẫu xe hút khách nhất với doanh số bán đạt hơn 14.210 xe. Bên cạnh đó, Toyota Yaris Cross cũng đạt doanh số bán hơn 11.000 xe. Đặc biệt, Toyota cho thấy sự áp đảo trong cuộc đua doanh số bán xe hybrid. Hãng xe Nhật Bản đang sở hữu danh mục ô tô hybrid đa dạng nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Quay trở lại với cuộc đua nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới, Tập đoàn Volkswagen xếp thứ hai với doanh số đạt 9,3 triệu xe, giảm 2,3% so với năm 2023. Tập đoàn xe Đức đang nỗ lực cắt giảm chi phí trong nước và đối mặt với cuộc cạnh tranh về giá ở thị trường Trung Quốc.

Tập đoàn ô tô Hyundai xếp thứ 3 với doanh số đạt 7,23 triệu xe, bao gồm cả doanh số KIA. Trong khi đó, BYD bán được 4,27 triệu xe toàn thế giới, tăng 41,3% so với năm trước, trong đó chiếm đa số là ô tô điện và plug-in hybrid.