Vượt Vios, Yaris Cross trở thành ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Bất chấp áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng, đặc biệt từ phân khúc ô tô điện… Toyota với những nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm, liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá xe vẫn tạo được sức hút, giữ vững vị thế của một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản vừa khép lại năm 2025 với doanh số bán hàng tăng trưởng khoảng 8% so với năm liền trước đó, trong đó các mẫu xe hạng B như Toyota Yaris Cross, Vios vẫn là dòng sản phẩm chủ lực, đóng góp nhiều nhất và thành tích bán hàng của Toyota tại Việt Nam trong năm 2025.

Người Việt mua ô tô vẫn chuộng xe Toyota Ảnh: B.H

Bước vào năm 2025, sự xuất hiện ồ ạt của các mẫu mã ô tô đến từ Trung Quốc cùng xu hướng chuyển đổi của người tiêu dùng sang xe điện… khiến áp lực cạnh tranh càng đè nặng lên những thương hiệu ô tô truyền thống như Toyota. Dù đã có hàng chục năm chinh chiến tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng cũng như công nghệ, thiết kế ô tô đang thay đổi quá nhanh… Toyota được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, với bản lĩnh của một thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi về đổi mới sản phẩm cũng như các chương trình ưu đãi, Toyota vẫn trải qua năm 2025 khá thành công về mặt doanh số. Số liệu được Toyota Việt Nam (TMV) công bố mới đây cho thấy, trong năm 2025 tổng lượng xe Toyota bán ra tại Việt Nam đạt 71.945 xe, tăng 8% so với năm 2024. Trong đó, riêng tháng 12.2025 hãng xe Nhật Bản đã giao đến tay khách hàng 8.329 xe. Với kết quả này, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những thương hiệu ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam.

Như vậy, có thể thấy dù thị trường ô tô ngày càng đa dạng mẫu mã, giá bán ngày càng hấp dẫn… phần lớn người Việt mua ô tô vẫn ưa chuộng các mẫu mã xe Toyota. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi xét về mặt thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm, Toyota đã chứng minh được qua hàng chục năm phát triển tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2025 Toyota cũng không ngừng nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm đồng thời liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều dòng xe Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, trong năm 2025 Toyota cũng không ngừng nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm đồng thời liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá với nhiều dòng xe như Vios, Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross, Avanza Premio hay thậm chí cả Toyota Hilux, Camry. Đặc biệt, việc giảm giá thông qua hình thức ưu đãi 50% - 100% lệ phí trước bạ đã giúp nhiều mẫu xe Toyota tạo được sức hút.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận chiến lược phát triển sản phẩm theo hướng bổ sung thêm các phiên bản hybrid cho nhiều dòng xe phân phối tại Việt Nam giúp Toyota đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi của khách hàng. Với danh mục sản phẩm ô tô hybrid đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam, trong năm 2025 Toyota đã bán ra thị trường 8.474 xe hybrid, tăng 58% so với năm 2024.

Yaris Cross là ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Trong số các hàng chục mẫu xe của Toyota tại Việt Nam, các mẫu xe hạng B như Toytota Vios, Yaris Cross vẫn được xem là dòng sản phẩm chiến lược, đóng góp đáng kể nhất vào thành tích bán hàng của hãng xe Nhật Bản.

Yaris Cross vẫn được xem là dòng sản phẩm chiến lược, đóng góp đáng kể nhất vào thành tích bán hàng của hãng xe Nhật Bản Ảnh: B.H

Những năm trước đây, Toyota Vios được xem là mẫu xe Toyota hút khách nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên đến năm 2025 vừa qua Vios đã không còn giữ được vị thế. Năm 2025, với 14.601 xe đến tay khách hàng, Toyota Yaris Cross chính thức vượt Toyota Vios (13.424 xe) để trở thành mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Không chỉ nhóm khách hàng cá nhân, mua xe gia đình… Yaris Cross với hai lựa chọn bản máy xăng và hybrid tiết kiệm nhiên liệu còn trở được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để sử dụng làm xe taxi, vận chuyển hành khách.

Trong khi đó, dù liên tục được Toyota áp dụng ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng nhưng trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang mất dần sức hút, Toyota Vios cũng không thể giữ được vị thế. Ngoài bộ đôi này, các mẫu mã khác như Veloz Cross, Corolla Cross và Innova Cross cũng tạo được sức hút với doanh số bán trong năm 2025 đều đạt trên 8.000 xe.

Nếu tính cả doanh số của thương hiệu xe sang Lexus, trong năm 2025 Toyota Việt Nam đã bán ra thị trường 74.206 xe ô tô các loại.