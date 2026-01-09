Kia ưu đãi nhiều mẫu xe trước Tết Nguyên đán, đa dạng tùy chọn cá nhân hóa

Đặc biệt, trong dịp đầu năm 2026, Kia ưu đãi đặc biệt lên đến 90 triệu đồng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn tại hệ thống showroom trên toàn quốc, giúp các mẫu xe Kia trở thành lựa chọn phù hợp cho khách hàng trong hành trình du xuân, đón lộc đầu năm.

Đa dạng mẫu xe, phiên bản với giá bán dễ tiếp cận

Trên thị trường ô tô Việt Nam, Kia được đánh giá là một trong những thương hiệu năng động bậc nhất, không chỉ sở hữu dải sản phẩm phong phú, phủ rộng nhiều phân khúc từ sedan, SUV đô thị cho đến các mẫu SUV cỡ lớn cao cấp, Kia còn liên tục ra mắt những phiên bản mới với mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Nhờ thiết kế thế hệ mới ấn tượng, công nghệ tiện nghi hiện đại cùng các tùy chọn cá nhân hóa đa dạng , các mẫu xe Kia được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

Ở phân khúc xe SUV cao cấp, mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn New Carnival đa dạng phiên bản với tùy chọn động cơ Hybrid tiên phong xu hướng di chuyển xanh trong phân khúc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng từ gia đình cho đến doanh nhân mong muốn khẳng định đẳng cấp với mẫu xe sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, Kia vừa giới thiệu thêm phiên bản New Carnival Hybrid Premium mới với giá bán sau ưu đãi chỉ từ 1,539 tỉ đồngđáp ứng nhu cầu của khách hàng sở hữu xe 7 chỗ cỡ lớn cao cấp với công nghệ xanh Hybrid thân thiện môi trường cùng giá bán dễ tiếp cận.

Mẫu SUV 7 chỗ chuẩn mực New Sorento tiếp tục chinh phục khách hàng với thiết kế thế hệ mới bề thế, sang trọng cùng hệ thống phiên bản đa dạng hàng đầu phân khúc. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa các tùy chọn động cơ xăng, diesel kết hợp hệ dẫn động FWD hoặc AWD, phù hợp với nhiều phong cách và điều kiện vận hành khác nhau.

Ở phân khúc SUV đô thị, các mẫu xe New Sonet, Seltos và Carens là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng mua xe lần đầu nhờ mức giá dễ tiếp cận, chỉ từ 485 triệu đồng. Trong đó, New Sonet và New Seltos ghi nhận sức hút ấn tượng với hơn 1.000 xe bán ra trong tháng cuối năm 2025. Sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng trang bị tiện nghi đi đầu xu hướng, các mẫu SUV đô thị của Kia trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo cho các gia đình trong những chuyến du xuân, đón lộc đầu năm.

Cá nhân hóa không gian nội thất theo gu thẩm mỹ riêng của mỗi khách hàng

Bên cạnh đa dạng mẫu xe, Kia còn dẫn dắt xu hướng với các tùy chọn cá nhân hóa chính hãng cao cấp như hàng ghế 2 VIP và màu nội thất mới, được phát triển dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng của từng khách hàng. Mỗi chi tiết đều được thiết kế hài hòa, tinh tế, đi kèm các tiện nghi cao cấp tạo nên dấu ấn khác biệt và tôn vinh phong cách chủ sở hữu một cách trọn vẹn.

Không chỉ định hình phong cách sang trọng và đẳng cấp, các mẫu xe của Kia còn mở ra không gian để chủ nhân thể hiện cá tính qua những lựa chọn cá nhân hóa màu nội thất cao cấp. Trên các mẫu xe SUV cao cấp Sportage, New Sorento đến New Carnival, khách hàng có thể kiến tạo một không gian nội thất mang đậm dấu ấn riêng, phù hợp với phong cách sống và gu thẩm mỹ của chính mình. Đây không đơn thuần là lựa chọn về màu sắc hay chất liệu, mà là ngôn ngữ của phong cách sống. Mỗi gam màu được trau chuốt như một tuyên ngôn tinh tế, phản chiếu khí chất, vị thế và hành trình thành công của người sở hữu.

Chính sách bảo hành cạnh tranh cùng hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc

Kia mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng với chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho các mẫu xe Kia, cùng bảo hành pin 7 năm đối với các dòng xe Hybrid, đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Cùng với đó là hệ thống phân phối hơn 100 showroom rộng khắp toàn quốc và dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, khách hàng có cơ hội sở hữu nhiều mẫu xe Kia thế hệ mới đa dạng các phân khúc với giá bán dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng xe của từng khách hàng trong dịp du xuân đầu năm 2026.