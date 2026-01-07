Xe điện 'hạt tiêu' Honda U-Be bán tại Việt Nam, giá gấp đôi thị trường Trung Quốc

Bên cạnh ICON e:, người dùng xe máy điện Việt Nam yêu thích thương hiệu Honda còn có thêm một lựa chọn khác với mẫu Honda U-Be. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, mẫu xe này đang được đơn vị kinh doanh xe máy không chính hãng nhập về bán lẻ, thay vì phân phối chính hãng như "đàn anh" ICON e:.

Honda U-Be 2026 thuộc nhóm xe điện "hạt tiêu", hướng đến nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị đông đúc. Thiết kế xe mang phong cách hiện đại theo triết lý tối giản nhưng vẫn giữ được tinh thần đô thị tiện dụng.

Honda U-Be phân phối tại Việt Nam thông qua các đơn vị kinh doanh xe không chính hãng ẢNH: HONDA WUYANG

Thay vì vỏ nhựa thông thường, Honda chuyển sang sử dụng hợp kim nhôm, ma-giê cho khung thân, giúp xe có diện mạo sắc sảo, cảm giác chắc chắn hơn và bền bỉ với thời gian. Dáng xe nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và yên cao vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển trong phố. Trong khi đó, các chi tiết như đèn LED trước, ốp chắn gió giúp U-Be không có cảm giác rẻ tiền như nhiều mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường.

Về trang bị, U-Be 2026 được đầu tư khá đầy đủ những tính năng phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe có móc treo đồ phía trước, cổng sạc USB và sàn để chân rộng... những chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, nhất là với người dùng đô thị. Hệ thống giảm xóc sau có thể điều chỉnh nhiều cấp độ, giúp trải nghiệm lái êm ái ngay cả trên những đoạn đường gồ ghề. Đáng chú ý, Honda còn tích hợp khả năng mở khóa bằng ứng dụng điện thoại hoặc thẻ từ NFC, mang lại trải nghiệm tiện nghi hiếm thấy ở phân khúc xe điện nhỏ gọn.

Hệ thống động cơ và pin của Honda U-Be 2026 linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng. Mẫu xe được cung cấp với ba tùy chọn pin khác nhau, từ pin a-xít chì 48 Volt/12 Ah phù hợp với quãng đường khoảng 40 km sau mỗi lần sạc đầy đến pin lithium-ion dung lượng 24Ah hay 30Ah cho phép xe di chuyển tối đa tới khoảng 105 km. Tất cả phiên bản đều giới hạn tốc độ tối đa ở khoảng 25 km/giờ, phù hợp đi lại trong đô thị và an toàn cho người dùng phổ thông. Đáng chú ý, khối pin trên xe được bảo vệ bởi lớp hợp kim chắc chắn kết hợp hệ thống bảo vệ đa lớp giúp hạn chế tình trạng quá nhiệt hay đoản mạch trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện Honda U-Be thiết kế hiện đại, nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong đô thị

ẢNH: HONDA WUYANG

Về an toàn, Honda U-Be 2026 không hề thua kém nhiều mẫu xe máy điện lớn hơn. Khung xe được gia công theo quy trình kỹ thuật số nhằm đảm bảo độ bền và ổn định. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp hạn chế trượt bánh trên bề mặt trơn ướt. Khả năng chống nước và bụi của U-Be cũng đạt chuẩn IP67 cũng giúp người dùng yên tâm hơn trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường.

Tại thị trường Trung Quốc, nơi Honda U-Be được sản xuất và phân phối chính thức, mẫu xe này được xem là lựa chọn kinh tế đúng nghĩa. Giá bán cho 3 phiên bản lần lượt 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng) cho bản ắc-quy chì; 4.399 nhân dân tệ (khoảng 16,3 triệu đồng) cho bản pin lithium 24 Ah và 5.399 nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng) cho bản pin lithium 30Ah, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe máy xăng phổ thông.

Với người tiêu dùng Trung Quốc, Honda U-Be đơn giản là một phương tiện di chuyển hàng ngày, phục vụ quãng đường ngắn, chi phí thấp và ít ràng buộc. Mặc dù vậy, khi xuất hiện tại Việt Nam thông qua kênh nhập khẩu không chính hãng, Honda U-Be lại "đội giá" khá mạnh, lên mức 25 - 30 triệu đồng, tức gần gấp đôi. Mức giá này ngang ngửa nhiều mẫu xe máy điện ở phân khúc trung cấp.

Thự tế, sự chênh lệch này hoàn toàn có thể lý giải. Việc không được Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam khiến U-Be phải "gánh" nhiều chi phí phát sinh, từ vận chuyển, thuế phí cho tới lợi nhuận của đơn vị nhập khẩu.

Giá bán lên đến gần 30 triệu đồng là rào cản lớn với Honda U-Be tại Việt Nam ẢNH: HONDA WUYANG

Tuy nhiên, ở góc độ người tiêu dùng Việt Nam, so sánh khách quan, Honda U-Be chỉ mẫu xe điện cỡ nhỏ, động cơ không quá mạnh, pin dung lượng vừa phải, nhưng giá bán lại cao hơn mặt bằng chung của phân khúc. Với khoảng giá 30 triệu đồng, thị trường xe máy điện Việt Nam hiện tại đang có khá nhiều mẫu mã định vị phân hạng cao hơn (xe mang thương hiệu Yadea, VinFast), lại được phân phối chính hãng, có hệ sinh thái sạc, bảo hành và dịch vụ hậu mãi rõ ràng.

Vì vậy, Honda U-Be sẽ gặp nhiều rào cản và khó tiếp cận nhóm người dùng phổ thông. Mẫu xe máy điện thương hiệu Nhật Bản này nhìn chung sẽ phù hợp với những ai muốn tìm kiếm khác biệt, đề cao chất lượng, độ bền bỉ của xe và đặc biệt yêu thích thương hiệu Honda.