3 thiết bị gây rủi ro khi cắm vào cổng sạc USB trên ô tô

Phần lớn ô tô ngày nay đều trang bị cổng sạc USB nhằm mang lại sự tiện lợi trong kết nối và sạc các thiết bị nhỏ gọn. Xét ở khía cạnh kỹ thuật, cổng USB chỉ duy trì điện áp 5 volt, dòng điện công suất rất thấp, từ 2,5 - 7,5 watt nên chỉ phù hợp để sạc điện thoại, máy nghe nhạc... không phù hợp cung cấp điện năng cho các thiết bị công suất lớn.

Cổng USB có công suất thấp, chỉ phù hợp kết nối, sạc thiết bị nhỏ gọn trong tình huống cấp bách ẢNH: H.N

Tuy nhiên, nhiều người sử dụng ô tô không nắm rõ điều này, thường xuyên kết nối các thiết bị tiêu thụ điện cao vào cổng sạc USB, gây ra nhiều rủi ro trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là 3 thiết bị không nên cắm vào cổng sạc trên ô tô:

Máy tính xách tay và máy tính bảng

Nhiều người thường có thói quen làm việc trên ô tô, tranh thủ cắm sạc máy tính bảng (tablet), thậm chí dùng đầu chuyển đổi để sạc máy tính xách tay (laptop) khi xe di chuyển. Với công suất tối đa chỉ khoảng 7,5 watt, cổng sạc USB không đáp ứng được dòng điện nạp vào cho các thiết bị này, vốn yêu cầu công suất dòng điện dao động từ 45 - 200 watt.

Công suất sạc laptop thường khá cao nên cổng sạc USB không đáp ứng được nguồn điện đầu vào ẢNH: L.T

Khi cổng sạc USB không đủ công suất cung cấp dòng điện cho laptop, người dùng dễ dàng nhận thấy tình trạng pin thiết bị tụt thêm trong quá trình vừa sạc, vừa sử dụng. Tình trạng này kéo dài có thể khiến hệ thống điện trên xe quá tải.

Gắn ổ cứng gắn ngoài (HDD/SSD)

Về nguyên lý, ổ cứng cần dòng điện đủ mạnh để khởi động và duy trì hoạt động ổn định. Trong khi đó, cổng USB trên ô tô chỉ cung cấp công suất nhỏ nên dễ gây ra hiện tượng chập chờn, ổ cứng dễ rơi vào trạng thái hoạt động không ổn định.

Ngoài ra, nguồn điện yếu còn khiến quá trình đọc và ghi dữ liệu bị gián đoạn. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, các tập tin có thể bị lỗi và dữ liệu quan trọng dễ bị hỏng. Với ổ cứng cơ học, việc mất nguồn đột ngột khi đang quay đĩa từ có thể làm hỏng đầu đọc.

Việc cắm ổ cứng vào cổng USB trên xe tuy tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu lớn. Ngay cả ổ SSD vốn bền hơn cũng không phù hợp nếu nguồn điện cung cấp quá yếu.

Bộ chia cổng USB

Khi xe chỉ có một cổng USB, nhiều người sử dụng bộ chia để sạc cho nhiều thiết bị cùng lúc. Nhìn có vẻ tiện lợi nhưng thực chất cách làm này không phù hợp với khả năng cấp nguồn vốn rất hạn chế của cổng USB trên ô tô.

Chỉ nên sử dụng tẩu 12 Volt để làm thiết bị chia cổng sạc trên ô tô ẢNH: TN

Dòng điện bị chia nhỏ khiến các thiết bị sạc chậm hoặc gần như không sạc được. Việc nguồn điện lên xuống thất thường còn ảnh hưởng tới độ bền pin, khiến thiết bị hoạt động thiếu ổn định. Nếu cổng USB phải chịu tải liên tục trong thời gian dài, nhiệt độ sẽ tăng, có thể dẫn đến hư hỏng cổng sạc của xe.

Cổng USB trên ô tô chỉ nên dùng cho những thiết bị nhỏ và trong các tình huống cần thiết. Khi cần sạc các thiết bị đòi hỏi công suất lớn hơn, nên sử dụng tẩu sạc cắm vào ổ 12 Volt để chuyển đổi nguồn mạnh và ổn định hơn. Việc nắm rõ cách hoạt động của từng trang bị trên xe sẽ giúp sử dụng đúng mục đích, bảo vệ hệ thống điện an toàn theo thời gian.







