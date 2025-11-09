5 dấu hiệu nhận biết gioăng cao su cửa ô tô bị mòn, cần thay thế

Không giống như các dung dịch dầu động cơ, hộp số hay gạt mưa, nước làm mát… thường được kiểm tra, thay thế định kỳ; gioăng cao su cửa ô tô là một chi tiết quan trọng nhưng lại ít khi được chủ xe chú ý đến mỗi khi chăm sóc, bảo dưỡng.

Được thiết kế, trang bị trên hầu hết các dòng ô tô, gioăng cửa ô tô không chỉ có chức năng cách âm, chống ồn… mà còn góp phần chống nước xâm nhập đồng thời giữ độ kín cho khoang nội thất ô tô. Chính vì vậy, nếu gioăng cao su cửa ô tô bị mòn hoặc hư hỏng, khoang nội thất ô tô sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Nếu gioăng cao su cửa ô tô bị mòn hoặc hư hỏng, khoang nội thất ô tô sẽ gặp rất nhiều vấn đề Ảnh:B.H

Từng mua lại một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2019 và sử dụng được gần 1 năm anh Đ.V.T ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM cho biết: "Khoảng một tháng gần đây khoang nội thất xe có mùi ẩm mốc, dù đã làm mọi cách kể cả khử mùi để khắc phục nhưng không hết. Khi mang đến garage kiểm tra mới biết do gioăng cao su cửa ô tô bị chai mòn và rách khiến nước lọt vào nội thất."

Thực tế, gioăng cửa ô tô làm bằng chất liệu cao su, do đó theo thời gian sử dụng, dưới tác động của yếu tố môi trường cũng như thói quen người dùng bộ phận này dễ bị lão hóa, nứt nẻ, gây ra nhiều phiền toái nếu không được phát hiện sớm.

5 dấu hiệu nhận biết gioăng cao su cửa ô tô cần thay thế ngay:

Cửa xe đóng không còn êm như trước

Âm thanh đóng cửa không còn êm, nhẹ như trước là dấu hiệu cho thấy gioăng cửa đã bị chai cứng, mất tính đàn hồi Ảnh: B.H

Gioăng cao su bao quanh viền cửa ô tô giúp tạo độ kín cũng như cảm giác đóng cửa êm ái hơn. Nếu trước đây cửa ô tô chỉ cần khép nhẹ là kín, nhưng sau một thời gian sử dụng phải đóng mạnh tay hoặc âm thanh khi đóng cửa có sự khác biệt là dấu hiệu đầu tiên cho thấy gioăng cửa đã bị chai cứng, mất tính đàn hồi hoặc biến dạng. Khe hở nhỏ quanh khung cửa sẽ khiến bụi và gió dễ lọt vào trong, đặc biệt là khi xe chạy tốc độ cao.

Tiếng gió "rít" khi chạy trên cao tốc

Bên cạnh sự thay đổi khi đóng cửa, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu gioăng cao su cửa ô tô bị mòn là tiếng gió lọt vào khoang xe khi di chuyển nhanh, nhất là ở khu vực dọc trụ A hoặc viền kính. Gioăng bị mòn khiến độ kín khít giảm, không còn khả năng cách âm, làm tăng tiếng ồn và khiến người ngồi trong xe cảm thấy khó chịu.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất báo hiệu gioăng cao su cửa ô tô bị mòn là tiếng gió lọt vào khoang xe khi di chuyển nhanh Ảnh: B.H

Nước, bụi lọt vào nội thất

Khi sử dụng ô tô trong điều kiện thời tiết trời mưa hoặc rửa xe, nếu phát hiện nước đọng ở bệ cửa hoặc thấm vào nẹp sàn, đó cũng là dấu hiệu cho thấy gioăng không còn độ đàn hồi hoặc đã bị hở. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến khoang nội thất bị ẩm mốc, rỉ sét, thậm chí gây hỏng hệ thống điện điều khiển gương hoặc khóa cửa.

Mùi bên ngoài dễ bay vào trong nội thất

Khi gioăng không còn khít, mùi từ môi trường bên ngoài cũng dễ xâm nhập vào nội thất ô tô, bên cạnh đó điều hòa cũng hoạt động kém hiệu quả, không khí trong xe có mùi ẩm mốc. Đặc biệt, vào mùa mưa, hiện tượng này càng rõ rệt nếu gioăng đã bị mòn hoặc hư hỏng.

Khi gioăng không còn khít, mùi từ môi trường bên ngoài cũng dễ xâm nhập vào nội thất ô tô Ảnh: B.H

Gioăng nứt, bong hoặc dính bết

Ngoài mùi ẩm mốc hay tiếng đóng cửa… nếu quan sát bằng mắt thường thấy gioăng xuất hiện vết nứt nhỏ, bong tróc hoặc bề mặt dính, đó là biểu hiện cao su đã lão hóa. Khi sờ vào, gioăng không còn mềm mà trở nên khô cứng, gây tiếng "kẹt" khi đóng mở cửa là dấu hiệu rõ nhất cho thấy cần phải thay gioăng cao su cửa ô tô.

Anh Lê Minh Thành, kỹ thuật viên của một trung tâm bảo dưỡng ô tô tại phường Bình Trưng, TP.HCM cho biết: "Gioăng cao su cửa xe thường có tuổi thọ trung bình khoảng 5 - 10 năm, tùy thuộc vào mỗi dòng xe cũng như cách bảo quản. Trong quá trình sử dụng ô tô, nên chú ý kiểm tra gioăng cao su cửa và vệ sinh bằng dung dịch bảo dưỡng chuyên dụng để duy trì độ đàn hồi cho cao su. Khi phát hiện gioăng cao su đã nứt hoặc cứng, tốt nhất nên thay mới toàn bộ để đảm bảo độ kín và an toàn cho khoang nội thất."

Gioăng cao su cửa xe thường có tuổi thọ trung bình khoảng 5 - 10 năm, tùy thuộc vào mỗi dòng xe cũng như cách bảo quản Ảnh: B.H

Gioăng cao su cửa xe tuy nhỏ, giá trị không lớn nhưng lại góp phần quan trọng trong việc duy trì sự yên tĩnh, khô ráo và kín khít cho nội thất. Phát hiện sớm và thay thế kịp thời không chỉ giúp xe hoạt động bền bỉ hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người ngồi bên trong.