Vì sao kính cửa sổ phía sau trên một số ô tô không thể hạ xuống hết?

Không giống như kính chắn gió phía trước và sau xe được thiết kế cố định, kính cửa sổ hai bên ô tô cho phép người dùng có thể điều chỉnh lên, xuống linh hoạt để tạo sự thông thoáng cho khoang nội thất và tầm nhìn cho người lái cũng như hành khách.



Trên một số mẫu mã ô tô đặc biệt là dòng sedan, hatchback kính cửa sổ phía sau lại không thể hạ xuống hết Bá Hùng

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng ô tô, đặc biệt một số dòng xe sedan, hatchback… nếu chú ý quan sát, điều chỉnh... người dùng sẽ nhận thấy kính cửa sổ phía sau không thể hạ xuống hết. Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy bất tiện đồng thời băn khoăn không biết do hệ thống điều kính cửa sổ phía sau ô tô bị lỗi hay do thiết kế (!?)

Thực tế, trên nhiều mẫu ô tô kính cửa sổ phía sau không thể hạ xuống hoàn toàn. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất thường hay lỗi của hệ thống điều kính mà chủ yếu đến từ thiết kế của xe.

Một số dòng sedan hạng B, C không thể hạ hết kính cửa sau Bá Hùng

Trên một số dòng xe cỡ nhỏ thuộc các dòng xe hạng A, sedan hạng B, hạng C thậm chí cả SUV, Crossover cỡ nhỏ… trục cơ sở của xe ngắn, do đó hình dáng phần cửa sau không được rộng như cửa trước, thay vào đó bị vuốt cong để dành không gian cho vòm bánh xe sau. Trong khi đó, cửa kính sau thường có hình chữ nhật hoặc hình thang, do đó khi hạ kính sẽ vướng đường cong vòm bánh, không thể hạ xuống hết.

Hình dáng phần cửa sau bị vuốt cong để không gian cho vòm bánh xe sau là lý do chính khiến kính cửa sổ phía sau không thể hạ xuống hết

Đặc điểm này tùy thuộc vào từng mẫu xe cũng như thiết kế của từng hãng xe. Một số dòng xe trục cơ sở dài như sedan hạng D, các dòng sedan hạng sang hay SUV, Crossover kích thước lớn, MPV… cửa sau rộng có thể điều chỉnh hạ hoàn toàn kính cửa sổ phía sau nhưng một số xe thì không.