Ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn hút khách bất chấp sức mua giảm

Thị trường ô tô Việt Nam nhanh chóng "đứt mạch" tăng trưởng nhưng lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn đang có xu hướng gia tăng.



Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 4.2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 24.350 27.289 xe ô tô các loại, giảm gần 3.000 xe tương đương khoảng 11% so với tháng 3.2024. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam, trong tháng 4.2024 người Việt đã mua sắm tổng cộng 28.626 xe ô tô các loại, giảm 3.205 xe, tương đương 10,1% so với tháng 3.2024.

Doanh số bán ô tô hybrid vẫn tăng trưởng bất chấp sức mua trên thị trường sụt giảm Bá Hùng

Như vậy, sau khi có dấu hiệu hồi phục trong tháng 3.2024, đà tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam đã bị chặn lại ngay sau khi kết thúc tháng 4.2024. Tuy nhiên, ở phân khúc ô tô hybrid, nhịp tăng trưởng vẫn được duy trì. Cụ thể, doanh số ô tô hybrid (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) trong tháng 4.2024 đạt 959 xe, tăng 314 xe, tương đương 32,8% so với tháng 3.2024.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2024, lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 2.385 xe. Con số này chưa bao gồm doanh số bán xe hybrid của Hyundai cũng như các thương hiệu xe Trung Quốc cũng như ô tô hạng sang tại Việt Nam. Trong đó, xét theo từng khu vực, các tỉnh thành phố khu vực miền Nam là thị trường lớn nhất với xe hybrid tại Việt Nam với doanh số bán đạt 1.295 xe tương đương 54,3%, miền Bắc chiếm 800 xe tương đương 33,5%, trong khi miền Trung chỉ chiếm hơn 13% với 290 xe tiêu thụ trong 4 tháng đã qua của năm 2024.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2024 576 Tháng 2.2024 205 Tháng 3.2024 645 Tháng 4.2024 959

Xét theo từng mẫu mã, Honda CR-V hybrid với 534 xe bán ra đã vượt Suzuki Ertiga Hybrid (đạt 203 xe) để trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4.2024. Phiên bản hybrid của Toyota Innova cũng tạo được sức hút khi đạt doanh số 141 xe trong tổng số hơn 800 chiếc Innova đến tay khách hàng trong tháng 4.2024. Các mẫu mã còn lại như Toyota Yaris Cross Hybrid, Toyota Camry Hybrid, Kia Sorento HEV/PHEV chỉ bán được vài chục xe. Trong khi Toyota Corolla Hybrid chỉ bán được 1 xe.

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc ô tô Việt Nam còn hạn chế, giá bán nhiều dòng ô tô điện khá cao… Ô tô hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái lại không quá phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… được xem là một trong những lựa chọn khả thi với nhiều người khách hàng Việt Nam hiện nay. Với sự đón nhận của khách hàng Việt, dòng xe hybrid được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, đa dạng tại Việt Nam trong thời gian tới.