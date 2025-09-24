Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mở cửa ô tô thế nào cho an toàn?

Tâm Võ
Tâm Võ
24/09/2025 16:49 GMT+7

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì mở cửa ô tô bất ngờ, khiến người đi xe máy, xe đạp ngã xuống đường. Thay đổi thói quen mở cửa xe theo cách của người Hà Lan có thể hạn chế tình huống nguy hiểm này.

Cách mở cửa ô tô độc đáo của người Hà Lan

Nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì tài xế hoặc hành khách bất ngờ mở cửa ô tô, khiến người đi xe máy, xe đạp không kịp xử lý, va quẹt với cửa ô tô. Để hạn chế tình huống này, tại Hà Lan, người dân đã hình thành thói quen mở cửa rất đặc biệt, gọi là "Dutch reach".

Người Hà Lan mở cửa ô tô kiểu gì để tránh tai nạn? - Ảnh 1.

Mở cửa ô tô bất ngờ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đối với người điều khiển xe máy, xe đạp

ẢNH: HOWSTUFFWORKS

Thay vì dùng tay gần để mở cửa, người ngồi trên xe sẽ dùng tay xa hơn, buộc cơ thể xoay nhẹ và ngoảnh đầu ra phía sau trước khi mở. 

Chẳng hạn, khi ngồi ghế lái bên trái, tài xế sẽ dùng tay phải (xa cửa) để kéo chốt khóa, dùng tay trái (gần cửa) để tác dụng lực đẩy cửa mở ra. Động tác này đơn giản nhưng tạo nên khác biệt vì khi xoay người, tầm nhìn mở rộng, dễ dàng phát hiện xe đạp hoặc xe máy đang tiến đến từ phía sau.

Dù ngồi ở vị trí nào trên xe cũng nên tập thói quen mở cửa như trên và quan sát gương chiếu hậu để đảm bảo không xảy ra va quẹt trong quá trình mở cửa ô tô.


