Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Honda CT125 tại Việt Nam bị triệu hồi để bổ sung chi tiết ít ai ngờ

Hoàng Cường
Hoàng Cường
04/01/2026 15:05 GMT+7

Vận hành ổn định cũng không dính lỗi liên quan đến kỹ thuật hay phần mềm… mẫu xe máy số đậm chất chơi Honda CT125 vừa được Honda phát đi thông báo triệu hồi sau chưa đầy hai tháng phân phối tại Việt Nam để bổ sung một chi tiết ít ai ngờ tới.

Sau một thời gian được các cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu đưa về phân phối với giá cả trăm triệu đồng, đầu tháng 11.2025 mẫu xe máy số đậm chất chơi Honda CT125 thuộc thế hệ mới nhất chính thức được Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng. Theo đó, Honda CT125 được HVN nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối trên thị trường duy nhất một phiên bản, có giá đề xuất từ 85,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng giao đến tay người dùng, mẫu xe này vừa được HVN triệu hồi dù thực tế không hề gặp lỗi về vận hành hay sự cố nào khác.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của HVN, hãng xe Nhật Bản vừa phát đi thông báo triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho dòng xe Honda CT125 2025.

Honda CT125 triệu hồi tại Việt Nam để bổ sung chi tiết an toàn không ngờ tới - Ảnh 1.

Honda CT125 2025 bị triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước

Ảnh: H.V.N

Phía HVN không nêu rõ số lượng xe triệu hồi lần này, tuy nhiên về lý do cần bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước trên Honda CT125, hãng xe Nhật Bản cho biết: "Độ vát của ốc trục bánh trước chưa phù hợp. Trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây thương tích cho người khác nếu như có sự tiếp xúc, va chạm tại vị trí ốc trục này trong khi tham gia giao thông".

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, HVN chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như phòng ngừa nguy cơ gây thương tích có thể xảy ra, HVN quyết định triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho mẫu xe này.

Những người sở hữu xe Honda CT125 bị ảnh hưởng lần này sẽ được phía HVN cũng như cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) liên hệ để thông tin về kế hoạch bổ sung lắp chụp ốc trục bánh trước. Trong thông báo phát đi, HVN cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các biện pháp liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế trong thời gian sớm nhất".

Honda CT125 triệu hồi tại Việt Nam để bổ sung chi tiết an toàn không ngờ tới - Ảnh 2.

Honda CT125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối tại Việt Nam duy nhất một phiên bản, có giá từ 85,8 triệu đồng

Ảnh: T.N

Một trong những dòng xe máy số mới nhất được hãng bổ sung vào danh mục sản phẩm của mình tại Việt Nam trong năm 2025, Honda CT125 có thiết kế đặc trưng, vận hành cũng như giá bán khá cao… mẫu xe này không nhắm đến số đông mà chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng cá tính, thích khác biệt và đang tìm kiếm một mẫu xe số đơn giản, bền bỉ… để đồng hành trong các chuyến đi trải nghiệm khám phá.

Honda CT125 có kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.961 x 805 x 1.085 (mm), khoảng sáng gầm 165 mm, yên cao 800 mm và trọng lượng 117 kg. Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn 125 cc SOHC làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, bình xăng dung tích 5,4 lít, giúp tăng tầm di chuyển cho những hành trình dài.

Tin liên quan

Giá cao gấp 3 lần Yamaha PG-1, Honda CT125 có đủ sức cạnh tranh tại Việt Nam?

Giá cao gấp 3 lần Yamaha PG-1, Honda CT125 có đủ sức cạnh tranh tại Việt Nam?

Mức giá chính hãng niêm yết dù đã "mềm" hơn nhiều so với giá được các cửa hàng nhỏ lẻ "chào bán", tuy nhiên Honda CT125 nhìn chung vẫn khó có thể tiếp cận số đông và cạnh tranh với Yamaha PG-1.

Xuất hiện xe máy Trung Quốc giá 30 triệu đồng, kiểu dáng y hệt Honda CT125

Honda CT125 tại Thái Lan chỉ 58 triệu đồng, về Việt Nam đội giá gấp 3 lần

Khám phá thêm chủ đề

Triệu hồi Honda CT125 Honda CT125 Xe máy Honda Thị trường xe máy Triệu hồi xe máy Honda
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận