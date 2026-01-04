Honda CT125 tại Việt Nam bị triệu hồi để bổ sung chi tiết ít ai ngờ

Sau một thời gian được các cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu đưa về phân phối với giá cả trăm triệu đồng, đầu tháng 11.2025 mẫu xe máy số đậm chất chơi Honda CT125 thuộc thế hệ mới nhất chính thức được Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng. Theo đó, Honda CT125 được HVN nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối trên thị trường duy nhất một phiên bản, có giá đề xuất từ 85,8 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng giao đến tay người dùng, mẫu xe này vừa được HVN triệu hồi dù thực tế không hề gặp lỗi về vận hành hay sự cố nào khác.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của HVN, hãng xe Nhật Bản vừa phát đi thông báo triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho dòng xe Honda CT125 2025.

Honda CT125 2025 bị triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước

Ảnh: H.V.N

Phía HVN không nêu rõ số lượng xe triệu hồi lần này, tuy nhiên về lý do cần bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước trên Honda CT125, hãng xe Nhật Bản cho biết: "Độ vát của ốc trục bánh trước chưa phù hợp. Trong tình huống hy hữu có nguy cơ gây thương tích cho người khác nếu như có sự tiếp xúc, va chạm tại vị trí ốc trục này trong khi tham gia giao thông".

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, HVN chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng từ vấn đề này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như phòng ngừa nguy cơ gây thương tích có thể xảy ra, HVN quyết định triệu hồi để bổ sung nắp chụp ốc trục bánh trước cho mẫu xe này.

Những người sở hữu xe Honda CT125 bị ảnh hưởng lần này sẽ được phía HVN cũng như cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) liên hệ để thông tin về kế hoạch bổ sung lắp chụp ốc trục bánh trước. Trong thông báo phát đi, HVN cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các biện pháp liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế trong thời gian sớm nhất".

Honda CT125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối tại Việt Nam duy nhất một phiên bản, có giá từ 85,8 triệu đồng Ảnh: T.N

Một trong những dòng xe máy số mới nhất được hãng bổ sung vào danh mục sản phẩm của mình tại Việt Nam trong năm 2025, Honda CT125 có thiết kế đặc trưng, vận hành cũng như giá bán khá cao… mẫu xe này không nhắm đến số đông mà chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng cá tính, thích khác biệt và đang tìm kiếm một mẫu xe số đơn giản, bền bỉ… để đồng hành trong các chuyến đi trải nghiệm khám phá.

Honda CT125 có kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.961 x 805 x 1.085 (mm), khoảng sáng gầm 165 mm, yên cao 800 mm và trọng lượng 117 kg. Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn 125 cc SOHC làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, bình xăng dung tích 5,4 lít, giúp tăng tầm di chuyển cho những hành trình dài.