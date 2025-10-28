Giá cao gấp 3 lần Yamaha PG-1, Honda CT125 có đủ sức cạnh tranh tại Việt Nam?

Sau một thời gian "nhá hàng", Honda Việt Nam mới đây chính thức mở bán mẫu "xe chơi" CT125 theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với giá đề xuất 87,39 triệu đồng. Thực tế, đây không phải là mẫu xe quá xa lạ với thị trường Việt Nam, khi trước đó đã được các đơn vị kinh doanh xe máy không chính hãng phân phối từ năm 2022. Chỉ khác ở chỗ, mức giá chính hãng của mẫu xe này đã thấp hơn đáng kể so với con số 150 triệu đồng mà nhiều đơn vị từng rao bán.

Honda CT125 mang phong cách scrambler hoài cổ, hướng đến người dùng yêu thích khám phá và những chuyến đi xa ẢNH: HONDA

Honda CT125 ra mắt thị trường lần đầu vào năm 2019, phát triển trên nền tảng Super Cub C125 kết hợp với phong cách của chiếc CT110 Trail ở thập niên 1980. So với Super Cub, diện mạo của CT125 lực lưỡng và thực dụng hơn với ống xả đặt cao kiểu scrambler, chắn bùn thép, mâm nan hoa đi kèm lốp gai cùng tay lái trần đặt cao, giúp tư thế lái thoải mái hơn khi di chuyển đường dài.

Những trang bị tiêu chuẩn trên CT125 gồm có cụm đèn pha LED tròn tối giản, xi-nhan LED vuông lạ mắt và đồng hồ LCD kiểu cổ điển. Xe dùng phanh đĩa cho cả hai bánh và trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước. Phía sau là baga thép cỡ lớn kèm bốn móc buộc, sẵn sàng mang theo hành lý hay đồ cắm trại cho những chuyến đi xa.

Ống xả vắt cao, bánh mâm nan hoa và ba-ga thép lớn giúp CT125 dễ nhận diện giữa dòng xe số phổ thông ẢNH: HONDA

Thông số cơ bản của CT125 gồm chiều dài 1.961 x 805 x 1.085 (mm), khoảng sáng gầm 165 mm, yên cao 800 mm và trọng lượng 117 kg. Sức mạnh đến từ động cơ xi-lanh đơn 125 cc SOHC làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,9 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, bình xăng dung tích 5,4 lít, giúp tăng tầm di chuyển cho những hành trình dài.

Giá cao gấp 3 lần Yamaha PG-1, CT125 có đủ sức cạnh tranh?

Như đã đề cập, CT125 được Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối chính hãng với giá đề xuất 87,39 triệu đồng. Có thể nói, với một mẫu xe số 125cc, con số gần 90 triệu đồng khó lòng xem là "dễ chịu". Nhất là khi nhóm xe này hiện đã có thêm Yamaha PG-1 đang lắp ráp trong nước (mẫu xe có phong cách khá tương đồng và cũng hướng đến nhóm người dùng ưa phiêu lưu), hiện chỉ có giá 30,4 - 34,8 triệu đồng.

Về ngoại hình, CT125 và PG-1 có nhiều điểm tương đồng như tay lái trần, đèn pha tròn, lốp gai, bánh căm và phuộc trước bọc cao su. Mẫu xe của Honda cá tính hơn với ống xả vắt ngang hông theo phong cách scrambler và những chi tiết thép lộ thiên mang cảm giác "bụi bặm" và chắc chắn hơn.

So với Yamaha PG-1 giá chỉ hơn 30 triệu đồng, Honda CT125 có giá cao gấp ba lần nhưng không vượt trội nhiều về trang bị hay sức mạnh ẢNH: YAMAHA

Dù PG-1 chỉ sử dụng động cơ 115cc nhưng công suất cho ra chỉ kém 0,2 mã lực so với động cơ 125cc của CT125. Nói cách khác, mức chênh lệch gần 50 triệu đồng giữa hai mẫu xe không mang lại sự vượt trội đáng kể về trang bị cũng như hiệu năng.

Khi sử dụng thực tế, CT125 lại lộ nhược điểm ở khả năng linh hoạt. Với trọng lượng 117 kg và yên cao 800 mm, việc dắt, quay đầu hay di chuyển trong phố đông không thực sự dễ chịu. Trong khi đó, PG-1 chỉ nặng 107 - 109 kg cùng chiều cao yên 795 mm, cho khả năng vận hành linh hoạt hơn, kể cả với khách hàng nữ.

Dù vậy, không thể phủ nhận CT125 vẫn có những ưu điểm riêng khi hướng đến nhóm người dùng đặc biệt vốn đam mê cảm giác hoài cổ, thích sự khác biệt và có điều kiện tài chính. Phong cách scrambler độc đáo, chi tiết hoàn thiện chắc chắn, cùng khả năng vận hành ổn định giúp mẫu xe của Honda trở thành một mẫu xe có "cá tính" giữa thị trường xe số đang bão hòa. Thậm chí, nhiều người xem đây là món "đồ chơi" sưu tầm hơn là phương tiện di chuyển hằng ngày.

Honda CT125 là mẫu xe dành cho người mê hoài cổ, thích sưu tầm và sẵn sàng trả tiền cho cảm xúc hơn là hiệu năng hay tính thực dụng ẢNH: HONDA

Tuy nhiên, ở góc độ cạnh tranh, CT125 khó lòng so kè với Yamaha PG-1 về tính thực dụng và khả năng tiếp cận số đông khách hàng. Mức giá gần 90 triệu đồng khiến mẫu xe của Honda gần như nằm ngoài tầm với của phần đông người dùng trẻ - nhóm khách thích đi phượt và cần một chiếc xe cá tính. Trong khi Yamaha PG-1 với giá chỉ bằng một phần ba, sẽ có nhiều cơ hội hơn.