Sai lầm phổ biến của người dùng ô tô hộp số CVT

Khoảng 5 - 10 năm về trước, phần lớn các mẫu ô tô phân phối tại thị trường Việt Nam thường được trang bị hộp số tự động AT (Automatic Transmission) truyền thống 4 - 5 cấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường đã chứng kiến nhiều mẫu mã ô tô được các nhà sản xuất chuyển sang dùng hộp số vô cấp CVT (Continuously Variable Transmission). Nhiều người dùng ô tô cho rằng việc sử dụng ô tô hộp số CVT cũng không có gì khác biệt xe số tự động. Tuy nhiên, với cấu tạo cùng cấu trúc cơ học khá đặc biệt, việc lái xe ô tô hộp số CVT (hộp số vô cấp) cần được thực hiện khác so với xe số tự động thông thường.

Nhiều chủ xe không hiểu đầy đủ về đặc điểm của ô tô hộp số CVT, thậm chí còn cho rằng chẳng có gì khác biệt lớn với xe số tự động nên thường mắc sai lầm khi sử dụng Ảnh: B.H

Thực tế, nhiều chủ xe không hiểu đầy đủ về đặc điểm của ô tô hộp số CVT, thậm chí còn cho rằng chẳng có gì khác biệt lớn với xe số tự động nên thường mắc sai lầm khi sử dụng. Tuy nhiên, điều này có thể làm giảm hiệu suất của xe, tăng tốc độ hao mòn các bộ phận truyền động.

Khác biệt của ô tô hộp số CVT với xe số tự động thông thường

CVT là viết tắt của Continuous Variable Transmission - hộp số biến thiên liên tục. Không giống như hộp số truyền thống, hộp số vô cấp không có các cặp bánh răng tạo tỷ số truyền. CVT thường hoạt động trên một hệ thống puly (ròng rọc) và dây đai truyền cho phép thay đổi liên tục, không tách biệt riêng rẽ các cấp số.

Hộp số CVT có cấu tạo khác với hộp số tự động thông thường Ảnh: B.H

Hầu hết hộp số CVT đều có ba phần cơ bản gồm: Đai truyền bằng kim loại hay cao su có công suất cao, một hệ puly có đầu vào thay đổi gắn với trục quay động cơ, một hệ puly đầu ra dẫn đến bánh xe. Thực tế, hộp CVT không có cấp số nhưng để đáp ứng nhu cầu di chuyển nhiều cung đường, các nhà sản xuất đã tạo các cấp số giả lập thông qua bộ điều khiển. Bộ điều khiển này sẽ cố định vị trí giữa các puly tương ứng với mỗi cấp số, để cố định tỷ số truyền, tạo ra cấp số ảo giống như hộp số AT bánh răng. Vì vậy, trên một số mẫu mã ô tô, các nhà sản xuất thường công bố thông tin xe được trang bị hộp số CVT giả lập 6 cấp, 7 cấp…

Sai lầm phổ biến khi dùng ô tô hộp số CVT của tài xế Việt

Theo các tài xế có kinh nghiệm, một trong những sai lầm phổ biến của các tài mới hay những người mới chuyển từ xe số sàn, số tự động sang ô tô hộp số CVT là đột ngột nhấn chân ga khi muốn vượt hoặc cố gắng tăng tốc. Với hộp số CVT, việc này khiến dây đai thép và puly chịu áp lực lớn, dễ dẫn đến hiện tượng trượt, nóng dầu hộp số, giảm tuổi thọ linh kiện.

Một trong những sai lầm phổ biến của các tài mới hay những người mới chuyển từ xe số sàn, số tự động sang ô tô hộp số CVT là đột ngột nhấn chân ga khi muốn vượt Ảnh: B.H

Ngoài thói quen đạp thốc ga, thao tác chuyển số khi xe chưa dừng hẳn cũng là một sai lầm phổ biến của người dùng ô tô hộp số CVT. Phổ biến nhất là khi chuyển từ chế độ số D sang số R hoặc ngược lại. Việc chuyển số ngay khi xe còn lăn bánh hay còn trớn chưa dừng hẳn tưởng chừng vô hại nhưng sẽ gây áp lực đáng kể lên hộp số. "Cú sốc" gây ra do người lái cố gắng chuyển số khi xe vẫn còn đà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ phận bên trong hộp số, thậm chí có thể làm mòn, đứt dây đai, hư hỏng puly chịu áp lực trong hộp số CVT.

Ô tô hộp số CVT vốn không phù hợp cho việc chở quá tải hoặc leo dốc dài với chế độ ga lớn. Nếu thường xuyên sử dụng trong điều kiện này dễ khiến dầu số quá nhiệt, hộp số bị "trượt dây đai". Nếu thường xuyên phải di chuyển ở địa hình dốc, tài xế nên tận dụng chế độ số L hoặc S (nếu có) để giảm tải cho hộp số.

Ô tô hộp số CVT vốn không phù hợp cho việc chở quá tải hoặc leo dốc dài với chế độ ga lớn Ảnh: B.H

Không chỉ thao tác, nhiều người còn mắc phải những sai lầm trong việc bảo dưỡng ô tô hộp số CVT. Không ít chủ xe nghĩ rằng, ô tô hộp số CVT không cần bảo dưỡng thường xuyên như xe số sàn hay số tự động. Thực tế, dầu hộp số chuyên dụng cho xe hộp số CVT đóng vai trò bôi trơn, làm mát và truyền lực. Nếu không thay đúng thời hạn theo khuyến cáo của nhà sản xuất (thường từ 40.000 - 60.000 km), dầu xuống cấp sẽ làm tăng ma sát, dẫn đến hỏng puly, dây đai.

Ô tô hộp số CVT mang lại sự thoải mái và tiết kiệm, nhưng để tận dụng hết ưu điểm và duy trì độ bền bỉ, người dùng cần tuân thủ khuyến cáo từ nhà sản xuất, chú ý thao tác lái, điều kiện sử dụng và lịch bảo dưỡng định kỳ.