Chưa về đến đại lý, Yamaha PG-1 'đội giá' hơn 5 triệu đồng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại một đại lý ở TP.HCM, Yamaha PG-1 ABS 2025 bản cao cấp được báo giá 39 triệu đồng, trong khi bản giới hạn lên tới 40 triệu đồng. So với giá niêm yết 34,364 - 34,855 triệu đồng, hai phiên bản này đội giá thêm khoảng 5 triệu đồng.

Yamaha PG-1 2025 bị chênh giá 2 - 5 triệu đồng tại nhiều địa phương, dao động 32 - 40 triệu đồng ẢNH: PHONG TRẦN

Nhân viên đại lý cho biết xe đang khan hàng, khách đặt cọc từ nay phải đến tháng 10 mới có xe, nhưng chưa chắc chắn thời điểm giao. Không chỉ đời mới, Yamaha PG-1 đời cũ cũng bị đẩy giá khi đại lý này báo giá 36 triệu đồng, cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với giá đề xuất gần 31 triệu đồng.

Tại một đại lý khác ở Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng đội giá nhưng mức chênh thấp hơn. Trong đó, bản tiêu chuẩn có giá 32 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản cao cấp và bản giới hạn được rao với giá lần lượt 36,5 triệu và 37 triệu đồng, cao hơn 2 triệu so với giá đề xuất. Hiện các đại lý này mới chỉ nhận cọc, dự kiến bàn giao xe từ đầu tháng 10 theo thứ tự khách đặt.

Hiện tượng đội giá đã xuất hiện từ khi Yamaha PG-1 2025 tung ra thị trường vào cuối năm 2023 do cầu vượt cung. Từ giữa năm 2024, mẫu xe này đã về đúng giá niêm yết do nhu cầu thị trường không còn cao. Có lúc, Yamaha PG-1 còn được bán dưới giá đề xuất 1 triệu đồng để kích cầu.

Đây không phải lần đầu đội giá bán, Yamha PG-1 từng có thời điểm bán chênh 5 triệu vào cuối năm 2023

ẢNH: YAMAHA

Tung ra thị trường Việt Nam lần đầu vào cuối năm 2023, Yamaha PG-1 nhanh chóng gây chú ý nhờ kiểu dáng underbone kết hợp phong cách scrambler hoài cổ đi kèm mức giá dễ chịu. Xe có thiết kế nhỏ gọn với kích thước dài, rộng, cao ở mức 1.980 x 805 x 1.050 (mm), phù hợp di chuyển linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đủ khoảng sáng gầm 190 mm cho những chuyến đi địa hình nhẹ. Bên cạnh đó, Yamaha PG-1 cũng sở hữu ngoại hình bụi bặm, tay lái dạng trần, đặt cao mang lại dáng vẻ cá tính. Nhờ đó, "xe chơi" này được nhiều người trẻ, đặc biệt là Gen Z ưa chuộng.

Ở phiên bản 2025, Yamaha bổ sung nhiều trang bị mới đáng chú ý. Hai bản cao cấp và giới hạn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, đi kèm đĩa phanh lớn 245 mm thay cho loại 220 mm ở bản tiêu chuẩn. Cụm đồng hồ analog nay được nâng cấp lên màn hình LCD hiển thị tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng và cảnh báo ABS. Bộ lốp gai rộng hơn giúp tăng độ bám khi di chuyển trên địa hình khó. Ngoài ra, các phiên bản cao cấp còn được làm mới dàn áo và họa tiết kẻ dọc mang phong cách retro.

Về vận hành, Yamaha PG-1 2025 tiếp tục dùng động cơ 4 kỳ xi-lanh đơn dung tích 113,7 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số 4 cấp. Việc Yamaha PG-1 chưa được nâng cấp động cơ cũng là một điểm đáng tiếc. Động cơ chưa đến 115 cc của mẫu xe này được đánh giá phù hợp với đô thị nhưng chưa đủ mạnh để đi địa hình.

So với đời cũ, Yamaha PG-1 2025 sở hữu 2 nâng cấp đáng giá là phanh ABS bánh trước và đồng hồ kỹ thuật số

ẢNH: YAMAHA

Tại Việt Nam, Yamaha PG-1 gần như không có đối thủ trực tiếp ở tầm giá phổ thông. Các mẫu xe mang phong cách tương tự như Honda Cross Cub 110 hay CT125 chỉ được nhập khẩu tư nhân, có giá bán cao hơn nhiều (từ 70 triệu đến hơn 140 triệu đồng). Chính mức giá dễ tiếp cận là lợi thế giúp Yamaha PG-1 nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là những người muốn sở hữu một chiếc "xe chơi" vừa cá tính, vừa thực dụng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.