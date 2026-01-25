Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem một đoạn video lan truyền trên các diễn đàn; ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm. Theo đó, một tài xế lái xe khách vượt ẩu ngay đoạn đường đèo khuất tầm nhìn, suýt đâm trực diện vào ô tô con ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 7 giờ ngày 16.1.2026 trên quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai.

Ô tô con bị xe khách phóng ngược chiều ép vào vách núi

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên quốc lộ 32, hướng từ thị xã Nghĩa Lộ cũ về Mù Cang Chải. Khi đến đoạn đèo dốc gần trường THCS & THPT Nậm Búng, tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một xe khách gắn tên nhà xe Mai Trang (chưa rõ biển kiểm soát) đang phóng nhanh và cố lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt xe tải chạy cùng chiều.

Đáng nói, khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường nhỏ hẹp, lại cong cua khuất tầm nhìn. Thế nhưng, tài xế xe khách nói trên vẫn cố tình lái xe chạy ngược chiều, "cướp đường" ép ô tô con đi đúng luật phải lách gấp sang phải, nép sát vào vách núi để tránh va chạm. Tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tình huống xe khách "cướp đường", vượt ẩu suýt gây tai nạn đối đầu gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra vô cùng bất bình và phẫn nộ với kiểu lái xe liều lĩnh, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



