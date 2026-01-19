Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Cay cú vì không được nhường đường, xe tải lạng lách ‘cà khịa’ ô tô con

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
19/01/2026 12:18 GMT+7

Bức xúc vì nghĩ rằng ô tô con phía trước cố tình chèn đường, tài xế lái xe tải tăng tốc vượt lên, sau đó cố tình tạt đầu, lạng lách chèn đường để "dằn mặt" người khác bất chấp nguy hiểm.

Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế cố tình lái xe tải chạy ẩu, cố tình lạng lách đánh võng, chèn đường ô tô khác bất chấp nguy hiểm trên quốc lộ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 15.1.2025 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Cay cú vì không được nhường đường, xe tải lạng lách "cà khịa" ô tô con

Theo hình trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 20, hướng về TP.HCM. Khi đến khu vực gần Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh, tài xế phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát 50E-145.21 đang vượt lên.

Đáng nói, ngay khi vượt qua ô tô gắn camera hành trình, chiếc xe tải lập tức chuyển làn ở khoảng cách gần, tạt đầu ép xe này vào sát lề đường suýt dẫn đến va chạm. Thậm chí, do quá "cay cú" vì nghĩ trước đó tài xế ô tô con đã cố tình không nhường đường cho mình, tài xế xe tải liên tục lái xe lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô con để… trả đũa.

Cay cú vì không được nhường đường, xe tải lạng lách ‘cà khịa’ ô tô con - Ảnh 1.

Tình huống xe tải cố tình lạng lách, chèn đường xe khác gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

May mắn, vụ việc sau đó không dẫn đến xô xát hay tai nạn. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem qua vụ việc đều tỏ ra hết sức bức xúc và phẫn nộ trước hành vi lái xe lạng lách, đánh võng và thái độ thách thức của tài xế xe tải nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 40 - 50 đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hanh vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12 Điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.


Tin liên quan

CSGT xử phạt tài xế lái xe khách vượt ẩu, 'cướp đường' trên quốc lộ 20

CSGT xử phạt tài xế lái xe khách vượt ẩu, 'cướp đường' trên quốc lộ 20

Bất chấp trời mưa, đường trơn ướt, tài xế vẫn liều lĩnh lái xe khách phóng nhanh, chạy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, buộc xe đi đúng luật phải phanh gấp, nép sát lề đường để tránh tai nạn đối đầu.

Ô tô Mitsubishi Xpander vượt ẩu, lao thẳng vào đầu xe khác gây tai nạn

CSGT xử phạt nữ TikToker lái xe container lấn làn, chặn đường xe khác

Khám phá thêm chủ đề

xe tải lạng lách chèn đường tài xế xe tải Không nhường đường lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận