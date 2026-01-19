Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế cố tình lái xe tải chạy ẩu, cố tình lạng lách đánh võng, chèn đường ô tô khác bất chấp nguy hiểm trên quốc lộ.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 15.1.2025 trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Cay cú vì không được nhường đường, xe tải lạng lách "cà khịa" ô tô con

Theo hình trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 20, hướng về TP.HCM. Khi đến khu vực gần Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh, tài xế phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe tải màu trắng, mang biển kiểm soát 50E-145.21 đang vượt lên.

Đáng nói, ngay khi vượt qua ô tô gắn camera hành trình, chiếc xe tải lập tức chuyển làn ở khoảng cách gần, tạt đầu ép xe này vào sát lề đường suýt dẫn đến va chạm. Thậm chí, do quá "cay cú" vì nghĩ trước đó tài xế ô tô con đã cố tình không nhường đường cho mình, tài xế xe tải liên tục lái xe lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô con để… trả đũa.

Tình huống xe tải cố tình lạng lách, chèn đường xe khác gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

May mắn, vụ việc sau đó không dẫn đến xô xát hay tai nạn. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem qua vụ việc đều tỏ ra hết sức bức xúc và phẫn nộ trước hành vi lái xe lạng lách, đánh võng và thái độ thách thức của tài xế xe tải nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 40 - 50 đồng đối với người điều khiến xe thực hiện hanh vi điều khiến xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ (Khoản 12 Điều 6). Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng; tịch thu phương tiện nếu tái phạm. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn, tài xế bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.



