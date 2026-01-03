Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một nữ tài xế lái xe container bất chấp luật, cố tình dừng xe giữa đường gây cản trở, thậm chí suýt dẫn đến tai nạn.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 29.12.2025 trên tuyến đường tránh thị trấn Vân Tùng, đoạn qua địa phận xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

CSGT xử phạt nữ TikToker lái xe container lấn làn, chặn đường xe khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên xe container, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường tránh thị trấn Vân Tùng, hướng từ ngã ba Vân Tùng - Thuần Mang về quốc lộ 3. Khi đến khu vực gần hồ Bản Chang, nữ tài xế (cũng là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội) phát hiện phía trước xuất hiện một xe tải lớn đi ở hướng ngược lại nhưng liên tục nháy đèn pha gây chói mắt.

Do quá bức bức xúc, nữ tài xế này sau đó cố tình đánh lái cho xe lách ra giữa đường và dừng lại, cố tình chặn đường xe tải để "nói lý lẽ". Đáng nói, tuyến đường quá hẹp, xe container của nữ TikToker lại dừng lấn làn khiến xe tải buộc phải phanh gấp để tránh.

Hành động ngang ngược của nữ tài xế không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn suýt dẫn đến va chạm nguy hiểm, khiến không ít người vô cùng bức xúc.

Nữ tài xế là TikToker nổi tiếng cố tình lái xe container dừng giữa đường bất chấp nguy hiểm, suýt gây tai nạn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật của nữ tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc làm rõ vụ việc. Qua đó xác minh chị Ngô T.M.H (sinh năm 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) là nữ tài xế điều khiển xe tải biển số 20C-237.xx, có hành vi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế này, mức phạt 700.000 đồng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (điểm đ, khoản 2, điều 6).



