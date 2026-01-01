Những TikToker 'ngáo quyền lực'

Thời gian qua, nhiều TikToker đình đám đã bị phạt hành chính, thậm chí khởi tố, bắt tạm giam, do vi phạm pháp luật

Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tài xế xe tải dừng xe giữa đường để "tranh luận" với tài xế đi chiều ngược lại về việc nháy đèn. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường thuộc xã Ngàn Sơn (tỉnh Thái Nguyên). Trong đoạn video, nữ tài xế chất vấn: "Anh nháy đèn làm gì đây? Anh thích nháy, em mời anh lên trên mạng thôi". Theo tìm hiểu, nữ tài xế này sở hữu tài khoản TikTok với hơn 660.000 lượt theo dõi và khoảng 13,8 triệu lượt thích.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng tranh luận không chỉ nằm ở hành vi dừng xe giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà còn ở việc người này chủ động ghi hình, đăng tải toàn bộ sự việc lên mạng xã hội như một cách "chứng minh mình đúng". Nhiều người cho rằng, nữ tài xế đang ảo tưởng về sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khi "chặn đầu" xe tải đối diện, còn quay clip đăng tải lên mạng. Vụ việc nhanh chóng khơi lên làn sóng bàn luận xoay quanh hiện tượng mà nhiều người gọi là "ngáo quyền lực" của một bộ phận TikToker hiện nay.

Khoảnh khắc nữ TikToker dừng xe giữa đường để tranh luận với tài xế xe tải đi ngược chiều Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản để lại bình luận: "Đến bao giờ những người dùng mạng xã hội có 'triệu view' này mới hết ảo tưởng? Họ cứ nghĩ mình là 'người nổi tiếng' nên đụng chuyện gì cũng đưa lên mạng... Cộng đồng mạng có phân xử được sao? Họ quên rằng chỉ có pháp luật mới xử lý đúng sai, đã có biết bao vụ điển hình của mạng xã hội trong năm 2025 vừa qua rồi". "Muốn có clip triệu view đó mà, giờ toại nguyện rồi. Ảo tưởng thật, ảnh hưởng của mạng xã hội quá lớn luôn", người xem khác chia sẻ. Một tài khoản viết: "Trên không gian mạng bạn là ai nổi tiếng thế nào không quan trọng, trên đời thực đứng trước luật pháp đều bình đẳng như nhau. Ảo tưởng sức mạnh, có nhiều người theo dõi ủng hộ trên mạng xã hội rồi tưởng như mình có quyền lực, sức mạnh...".

Từ lượt theo dõi ảo đến hệ lụy thật

Không chỉ dừng ở một trường hợp, thời gian qua, không ít TikToker như Nam Birthday, Dưỡng Dướng Dường, Tuấn "phò mã", Đậu Thị Tâm... khiến dư luận bức xúc, ngán ngẩm bằng các nội dung mang tính đối đầu, phán xét, tranh cãi gay gắt với người khác, thậm chí ứng xử thiếu chuẩn mực khi làm việc với cơ quan chức năng. Khi sở hữu lượng người theo dõi lớn, không ít người bắt đầu coi mạng xã hội như công cụ tạo áp lực dư luận, coi lượt xem, lượt thích là thước đo cho đúng sai, chứ không phải pháp luật hay đạo lý. Những mâu thuẫn giao thông, xung đột nơi công cộng hay bất đồng cá nhân bị biến thành "nội dung", trong đó camera luôn bật sẵn, còn cộng đồng mạng như "bồi thẩm đoàn", sẵn sàng phán xét chỉ qua vài phút video. Nhiều TikToker còn tạo thói quen tranh luận, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức... để câu tương tác.

Trước đó, clip TikToker Nam Birthday livestream khi đang làm việc với cảnh sát giao thông từng gây bức xúc dư luận. Trong buổi làm việc, khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người này tự giới thiệu mình là TikToker có nhiều người theo dõi, không hợp tác đầy đủ với lực lượng chức năng mà liên tục phát trực tiếp, kêu gọi người xem chia sẻ, bình luận. Nam còn yêu cầu tổ công tác xuất trình nhiều loại giấy tờ, có lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng chức năng. Khi đoạn video lan truyền, không ít ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự ảo tưởng quyền lực do mạng xã hội mang lại.

TikToker Nam Birthday từng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ Ảnh: FBNV

Với TikToker Dưỡng Dướng Dường, hệ quả còn nghiêm trọng hơn. Người này từng bị bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự. Trước đó, nam TikToker sử dụng danh xưng "Dáo xư", nhiều lần đăng tải video có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư của người khác, thu hút lượng lớn tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng sự tung hô quá mức của một bộ phận dân mạng đã góp phần đẩy người làm nội dung vào trạng thái "ngáo quyền lực".

Tương tự, TikToker Đậu Thị Tâm cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh. Theo cơ quan chức năng, Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook và TikTok để đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp…

Bên cạnh đó, không thiếu những TikToker "ngáo quyền lực" khi lên giọng phân biệt vùng miền, miệt thị ngoại hình, thóa mạ nói xấu người khác, tự cho bản thân có "quyền sinh sát" với bất kỳ nhà hàng nào mà họ ghét, xúc phạm chính quyền hay "dạy đời" người khác...

Những vụ việc trên cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi mạng xã hội đang bị một số người biến thành công cụ gây áp lực, thao túng cảm xúc đám đông. Thậm chí, không ít người dần hình thành nhận thức lệch lạc, cho rằng sự nổi tiếng trên không gian mạng có thể trở thành "lá chắn" giúp họ miễn nhiễm trước pháp luật, thách thức cả cơ quan chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có những chế tài đủ sức răn đe và điều chỉnh hành vi, hiện tượng "ngáo quyền lực" của một số TikToker hiện nay có thể dẫn đến những hệ lụy xấu đến văn hóa, xã hội.



