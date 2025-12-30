Dấu ấn của ngành văn hóa - thể thao TP.HCM năm 2025

Trong báo cáo tổng kết, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM nêu rõ năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi TP.HCM thực hiện mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong năm 2025, Sở VH-TT TP.HCM đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức quy mô cấp quốc gia, tạo không khí trang trọng, thiêng liêng, gần gũi, từ đó lan tỏa sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM báo cáo tổng kết năm 2025 Ảnh: T.A

Đặc biệt, lễ diễu binh, diễu hành tổ chức vào sáng 30.4 đã khẳng định những thành tựu và sức mạnh của Việt Nam sau nửa thế kỷ phát triển, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Cùng với đó, chương trình Sắc màu thành phố Bác lần đầu tiên được thực hiện, quy tụ nhiều hình thức như lễ hội ánh sáng, trình diễn công nghệ 3D mapping, pháo hoa… tạo không khí thiêng liêng, lan tỏa giá trị nhân văn.

Tiếp đó, TP.HCM tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, điển hình là tham gia triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội, khẳng định được tầm vóc của TP.HCM mới. Ngoài ra, cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm nghệ thuật với chủ đề TP.HCM - 50 năm tự hào bản anh hùng ca thu hút đông đảo tác giả tham gia, trong đó có 83 tác phẩm đoạt giải ở nhiều lĩnh vực như văn học, sân khấu, mỹ thuật, kiến trúc…

Tháng 10.2025, TP.HCM được UNESCO chính thức công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. “Nhìn chung, các hoạt động sự kiện văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM năm 2025 không chỉ kỷ niệm các sự kiện lịch sử mà còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc… Sự thành công này thể hiện khả năng phối hợp cao, tạo ấn tượng quốc tế và lan tỏa giá trị văn hóa sâu rộng”, ông Võ Trọng Nam chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị, diễn ra ở Nhà hát thành phố ngày 29.12 Ảnh: T.A

Trong lĩnh vực di sản, Sở VH-TT TP.HCM đã tiến hành kiểm kê, rà soát… với kết quả là TP.HCM hiện có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố. Việc kiểm kê, xếp hạng di tích cho thấy sự chú trọng bảo tồn di sản trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, phát huy giá trị lịch sử văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển của du lịch và giáo dục.

Ở lĩnh vực thể thao, tính đến nay, toàn thành phố có 36,7% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Số gia đình thể thao đạt 32%. TP.HCM có trên 15.600 cơ sở, câu lạc bộ thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân. Đáng chú ý, tại SEA Games 33, đoàn thể thao TP.HCM đóng góp 22 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 21 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam, chiếm 25,3% tổng thành tích.

Trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, Sở VH-TT TP.HCM xây dựng đề án sắp xếp báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí đến năm 2030, phối hợp 39 cơ quan báo chí định hướng tuyên truyền, kiểm soát thông tin; tổ chức làm việc với các cơ quan báo chí.

Kỳ vọng ngành văn hóa, thể thao của TP.HCM năm 2026

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Tài và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Mai Bá Hùng Ảnh: T.A

Ông Võ Trọng Nam cho biết năm 2026, Sở VH-TT TP.HCM đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực quản lý, quản trị ngành theo hướng thông minh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược toàn diện cả về phần cứng lẫn phần mềm; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa thể thao hướng về nhân dân…

Ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL gửi lời chúc mừng những thành tích ngành văn hóa, thể thao TP.HCM đạt được trong năm 2025. “Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai, cho phát triển bền vững", Bộ trưởng nêu quan điểm.

Ông Hùng cho rằng không gian phát triển mới của văn hóa, thể thao TP.HCM sau sáp nhập không chỉ là địa danh đứng cạnh nhau mà là một chỉnh thể thống nhất về văn hóa - thể thao mang tính sáng tạo, mang tính tầm quốc gia và quốc tế. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kỳ vọng trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao của TP.HCM sẽ trở thành điểm sáng, đúng nghĩa là thành phố sáng tạo.